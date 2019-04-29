Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Полторак не говорил такую глупость, система ПВО вокруг Киева стоит бешеных денег, Полторак сказал другое: "Была помощь от компании Рошен на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны", - заявил Полторак.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 29 кві, 2019 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Игокович нарцисс-петя с этим давно бы носился как с Томосом, соевый.
наивные глупцы! читайте декларации о доходах порошенко а не слушайте брехню полторака! 29.04.2019 21:40 Мне нравится 4 Nataliia Mykhailova В декларации написано что Порох укрепил ПВО Киева, а Коломойский воровал бензин 29.04.2019 21:45 Мне нравится 1 Sergiy Nimuy
Вы мешаете Полтораку сделать последний поцелуй сзади!
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Полторак не говорил такую глупость, система ПВО вокруг Киева стоит бешеных денег, Полторак сказал другое: "Была помощь от компании Рошен на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны", - заявил Полторак.
Alex_dos Покрасили лавочки во дворе частей?(с) из комментариев
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
ЛАД написав:Налаживать отношения с РФ нам рано или поздно, так или иначе придётся. Нельзя жить рядом (тем более, с огромным государством) и постоянно быть во враждебных отношениях. И не надо приводить в пример Израиль - если бы не арабские экстремисты, не желающие признавать даже право на существование Израиля, он бы давно согласился на мирные отношения.
И ситуация с рашкой отличается... только отсутствием религиозного подтекста у ненависти пыни?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Долярчик написав:[quote=. а як ще додати нанадцять і нанадцять тон звезення з еуВропи і захоронення радіоактивних відходів? - ви, навіть, не уявляєте, СКІЛЬКИ за останні роки привезено того дєрьма до нас! ... звичайно, що це в широкі маси не розголошують..... (але, є люди, які працюють біля цього в Чорнобилі і які все бачать на свої очі! - як звозять і під-дозахоронюють еВропейську радіацію)
Цьому фейку про радiоактивнi вiдходи з Европи в Чорнобiльскiй зонi вже рокiв 20. Але все одно знайдеться людина, яка буде повторювати цей фейк
...є друг МНС-ник, який ПРОСТО ТАК ляпати таке не буде! - казав, шо то настільки все приховується, що ви, навіть, уявити не можете, які масштаби радіації до нас завезли![/quote] Чому мовчать пани зРадіо і ЛАД?
Чувак пише відверту ахінею, а знавці всього-всього (карпатських лісів, латишської конституції, мовних законів) - мовчать, як риби)))
Чому?
Тому що Долярчик в силу своєї інтелектуальної обмеженості навіть не розуміє, що розповсюджує антиурядові фейки.
Тому й мовчать ольгінські троллі![/quote]
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.... я просто переказую те, що друг-МНС-ник розказав! - а йому брехати немає сенсу!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
ЛАД написав:Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше.
Ставало краще приблизно до 1980..... , а далі Афганістан , падіння цін на нафту, старпєри при владі до смерті, тотальний дефіцит, засилля силовиків, розстрільні статті за валюту, залізний занавіс(виїзд тільки групами в складі яких обовязково був гебіст).....
Ні, сипатися почало ще до 1980-го. Закупівля пшениці в Канаді та США почалася в 1963-му, а з початку 70-х вже була залежність від імпорту пшениці.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Игокович нарцисс-петя с этим давно бы носился как с Томосом, соевый.
наивные глупцы! читайте декларации о доходах порошенко а не слушайте брехню полторака! 29.04.2019 21:40 Мне нравится 4 Nataliia Mykhailova В декларации написано что Порох укрепил ПВО Киева, а Коломойский воровал бензин 29.04.2019 21:45 Мне нравится 1 Sergiy Nimuy
Вы мешаете Полтораку сделать последний поцелуй сзади!
За суттю справи - нічого сказати? Лише бла-бла-бла з кущів?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців