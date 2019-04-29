RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 27582759276027612762>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 99
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
22%
22
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
32
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
35
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 20:54

  Frant написав:Опоньки - ось вам і шоколадні цукерки від Рошен, продані в Москву)))


"Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что систему противовоздушной обороны вокруг Киева в 2014 переоборудовали за средства компании Рошен."

https://m.censor.net.ua/news/3124886/po ... sii_roshen


Полторак не говорил такую глупость, система ПВО вокруг Киева стоит бешеных денег, Полторак сказал другое:
"Была помощь от компании Рошен на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны", - заявил Полторак.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 29 кві, 2019 20:56, всього редагувалось 1 раз.
freeze
4
 
Повідомлень: 11336
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3537 раз.
Подякували: 5162 раз.
 
Профіль
18
2
3
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 20:56

  Frant написав:Опоньки - ось вам і шоколадні цукерки від Рошен, продані в Москву)))


"Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что систему противовоздушной обороны вокруг Киева в 2014 переоборудовали за средства компании Рошен."

https://m.censor.net.ua/news/3124886/po ... sii_roshen

:lol: :lol: :lol: всё прокомментировано до нас
Игокович
нарцисс-петя с этим давно бы носился как с Томосом, соевый.

наивные глупцы! читайте декларации о доходах порошенко а не слушайте брехню полторака!
29.04.2019 21:40
Мне нравится 4
Nataliia Mykhailova
В декларации написано что Порох укрепил ПВО Киева, а Коломойский воровал бензин
29.04.2019 21:45
Мне нравится 1
Sergiy Nimuy

Вы мешаете Полтораку сделать последний поцелуй сзади!
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5051
З нами з: 12.08.11
Подякував: 89 раз.
Подякували: 860 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:00

"після бою - руками не розмахують!" ©®™

... щось, от такі "гучні справи" діяльності "головКоКомандувача" за останій місяць...
- а де, де він раніше був?
.... робив би такі подібні справи(як останній місяць) - хоча б пів року "взад" - то можливо, хоч 40% набрав би, а так......
#давайдопобачення©®™
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 29 кві, 2019 21:10, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6194
З нами з: 19.10.15
Подякував: 424 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:00

  freeze написав:
  Frant написав:Опоньки - ось вам і шоколадні цукерки від Рошен, продані в Москву)))


"Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что систему противовоздушной обороны вокруг Киева в 2014 переоборудовали за средства компании Рошен."

https://m.censor.net.ua/news/3124886/po ... sii_roshen


Полторак не говорил такую глупость, система ПВО вокруг Киева стоит бешеных денег, Полторак сказал другое:
"Была помощь от компании Рошен на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны", - заявил Полторак.

Alex_dos
Покрасили лавочки во дворе частей?(с) из комментариев :lol:
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5051
З нами з: 12.08.11
Подякував: 89 раз.
Подякували: 860 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:04

  ЛАД написав:Налаживать отношения с РФ нам рано или поздно, так или иначе придётся. Нельзя жить рядом (тем более, с огромным государством) и постоянно быть во враждебных отношениях. И не надо приводить в пример Израиль - если бы не арабские экстремисты, не желающие признавать даже право на существование Израиля, он бы давно согласился на мирные отношения.


И ситуация с рашкой отличается... только отсутствием религиозного подтекста у ненависти пыни?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 3866
З нами з: 07.04.17
Подякував: 404 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:05

  Frant написав:
  Долярчик написав:[quote=. а як ще додати нанадцять і нанадцять тон звезення з еуВропи і захоронення радіоактивних відходів? :wink:
- ви, навіть, не уявляєте, СКІЛЬКИ за останні роки привезено того дєрьма до нас! :evil:
... звичайно, що це в широкі маси не розголошують.....
(але, є люди, які працюють біля цього в Чорнобилі і які все бачать на свої очі! - як звозять і під-дозахоронюють еВропейську радіацію)

Цьому фейку про радiоактивнi вiдходи з Европи в Чорнобiльскiй зонi вже рокiв 20. Але все одно знайдеться людина, яка буде повторювати цей фейк

...є друг МНС-ник, який ПРОСТО ТАК ляпати таке не буде!
- казав, шо то настільки все приховується, що ви, навіть, уявити не можете, які масштаби радіації до нас завезли![/quote]
Чому мовчать пани зРадіо і ЛАД?

Чувак пише відверту ахінею, а знавці всього-всього (карпатських лісів, латишської конституції, мовних законів) - мовчать, як риби)))

Чому?

Тому що Долярчик в силу своєї інтелектуальної обмеженості навіть не розуміє, що розповсюджує антиурядові фейки.

Тому й мовчать ольгінські троллі![/quote]

=======

.... я просто переказую те, що друг-МНС-ник розказав!
- а йому брехати немає сенсу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6194
З нами з: 19.10.15
Подякував: 424 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:06

  Долярчик написав:- казав, шо то настільки все приховується, що ви, навіть, уявити не можете, які масштаби радіації до нас завезли!


І це типовий електорат Зе...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 3866
З нами з: 07.04.17
Подякував: 404 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:10

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше.
Ставало краще приблизно до 1980..... , а далі Афганістан , падіння цін на нафту, старпєри при владі до смерті, тотальний дефіцит, засилля силовиків, розстрільні статті за валюту, залізний занавіс(виїзд тільки групами в складі яких обовязково був гебіст).....


Ні, сипатися почало ще до 1980-го. Закупівля пшениці в Канаді та США почалася в 1963-му, а з початку 70-х вже була залежність від імпорту пшениці.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 3866
З нами з: 07.04.17
Подякував: 404 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:12

  baran написав:
  Frant написав:Опоньки - ось вам і шоколадні цукерки від Рошен, продані в Москву)))


"Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что систему противовоздушной обороны вокруг Киева в 2014 переоборудовали за средства компании Рошен."

https://m.censor.net.ua/news/3124886/po ... sii_roshen

:lol: :lol: :lol: всё прокомментировано до нас
Игокович
нарцисс-петя с этим давно бы носился как с Томосом, соевый.

наивные глупцы! читайте декларации о доходах порошенко а не слушайте брехню полторака!
29.04.2019 21:40
Мне нравится 4
Nataliia Mykhailova
В декларации написано что Порох укрепил ПВО Киева, а Коломойский воровал бензин
29.04.2019 21:45
Мне нравится 1
Sergiy Nimuy

Вы мешаете Полтораку сделать последний поцелуй сзади!

За суттю справи - нічого сказати?
Лише бла-бла-бла з кущів?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19714
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 2109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:13

  Sommer написав:
  Долярчик написав:- казав, шо то настільки все приховується, що ви, навіть, уявити не можете, які масштаби радіації до нас завезли!


І це типовий електорат Зе...

Лохторат)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19714
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 2109 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 27582759276027612762>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.