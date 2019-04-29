Додано: Пон 29 кві, 2019 21:00

... щось, от такі "гучні справи" діяльності "головКоКомандувача" за останій місяць...

- а де, де він раніше був?

.... робив би такі подібні справи(як останній місяць) - хоча б пів року "взад" - то можливо, хоч 40% набрав би, а так......

#давайдопобачення©®™

Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 29 кві, 2019 21:10, всього редагувалось 2 разів.

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4