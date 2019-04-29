Додано: Пон 29 кві, 2019 21:21

Почему любители кондитерки делают сенсацию из древнего шоу Зеленского на НТВ? И откуда они знают, что показывают на НТВ? Нарушают режим санкций, или пишут "оттуда"?



И почему они не делают сенсаций из новостей о поставках новых видов конфет-шоколадок-вафель "агрессору"?



*Пост, с практически дословно повторяющий этот, был удалён без уведомления. Поэтому повторяю

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин