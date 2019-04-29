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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2759276027612762>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 99
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
22%
22
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
32
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
35
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:18

Frant
За суттю справи - нічого сказати?
Лише бла-бла-бла з кущів?

какая может быть суть в бла-бла-бла цензор.нет о бла-бла-бла Полторака, который чмок-чмок-чмок в по-по-по По
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:18

... просто так - нічого не буває!

  Sommer написав:
  Долярчик написав:- казав, шо то настільки все приховується, що ви, навіть, уявити не можете, які масштаби радіації до нас завезли!


І це типовий електорат Зе...

... та при чім тут це?
- там, просто про вирубку Карпат було...... - а мені це нагадало, що Європі потрібно: ліс-кругляк і захоронювати десь свої радіоактивні відходи...

#простотакбабкиНЕдають! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:21

Почему любители кондитерки делают сенсацию из древнего шоу Зеленского на НТВ? И откуда они знают, что показывают на НТВ? Нарушают режим санкций, или пишут "оттуда"?

И почему они не делают сенсаций из новостей о поставках новых видов конфет-шоколадок-вафель "агрессору"?

*Пост, с практически дословно повторяющий этот, был удалён без уведомления. Поэтому повторяю
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:31

  Frant написав:Чому мовчать пани зРадіо і ЛАД?

Чувак пише відверту ахінею, а знавці всього-всього (карпатських лісів, латишської конституції, мовних законів) - мовчать, як риби)))

Чому?

Тому що Долярчик в силу своєї інтелектуальної обмеженості навіть не розуміє, що розповсюджує антиурядові фейки.

Тому й мовчать ольгінські троллі!


Тролль, мне нечего сказать, потому что я об этом ничего не знаю и считаю городской легендой.

Но вообще - я бы приветствовал создание в Украине и могильника ядерных отходов, и производство топлива для АЭС полного цикла. У нас 60% энергетики - это АЭС, а топливо для них и аутсорсинг захоронения - на 100% импорт. Это накладно, и не способствует сохранению и развитию экспертизы
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:37

  freeze написав:
  Frant написав:Опоньки - ось вам і шоколадні цукерки від Рошен, продані в Москву)))


"Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что систему противовоздушной обороны вокруг Киева в 2014 переоборудовали за средства компании Рошен."

https://m.censor.net.ua/news/3124886/po ... sii_roshen


Полторак не говорил такую глупость, система ПВО вокруг Киева стоит бешеных денег, Полторак сказал другое:
"Была помощь от компании Рошен на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны", - заявил Полторак.


Ринат тоже покупает у ОРДЛО-вцев уголь по 35 долларов, продает украинцам на подконтрольной части согласно Роттердаму по 120 долларов, а затем 0,05 доллара возвращает голодающим бабушкам Донбасса в виде продуктовых наборов.

Такие у нас олигархи - сплошные альтруисты и филантропы...
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:41

  ЛАД написав:1989 - это уже период развала Союза.
А в каком-нибудь 1960-70-80-м полки можно было наполнить очень легко (как делают сейчас) - поднять, к примеру, цены на мясо с 2 руб. до 10 руб. за кило. Или/и поднять ЖКХ с 10-15 руб. за одинарку до 40-50 руб.

Тю на вас - по 5 рублей за кило на рынке мясо было всегда и без всяких очередей.
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:42

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:44

  baran написав:какая может быть суть в бла-бла-бла цензор.нет о бла-бла-бла Полторака, который чмок-чмок-чмок в по-по-по По


Злые языки поговаривают, что хозяина Цензора Бутусова Юрия (не путать с театральным режиссером) можно и чмок-чмок-чмок, и чпок-чпок-чпок :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:55

  jabba написав:
  ЛАД написав:1989 - это уже период развала Союза.
А в каком-нибудь 1960-70-80-м полки можно было наполнить очень легко (как делают сейчас) - поднять, к примеру, цены на мясо с 2 руб. до 10 руб. за кило. Или/и поднять ЖКХ с 10-15 руб. за одинарку до 40-50 руб.

Тю на вас - по 5 рублей за кило на рынке мясо было всегда и без всяких очередей.


Да. Проблема и тогда, и сейчас была в одном - в наличии денег на покупку.

Родичи рассказывали в 50-х в гастрономе на Дерибасовской стояли две большие бочки - одна с красной икрой, другая - с черной икрой. И ёпт никаких очередей. В основном на ценник смотрели и затылок чесали. Прямо как сейчас )))
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 22:06

  Долярчик написав:
  Sommer написав:
  Долярчик написав:- казав, шо то настільки все приховується, що ви, навіть, уявити не можете, які масштаби радіації до нас завезли!


І це типовий електорат Зе...

... та при чім тут це?
- там, просто про вирубку Карпат було...... - а мені це нагадало, що Європі потрібно: ліс-кругляк і захоронювати десь свої радіоактивні відходи...

#простотакбабкиНЕдають! ©®™


От якби я голосував за Зе... мені було б страшно, що я знаходжуся в такій компанії.
Але я не голосував, так що мені просто цікаво.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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