За суттю справи - нічого сказати?
Лише бла-бла-бла з кущів?
какая может быть суть в бла-бла-бла цензор.нет о бла-бла-бла Полторака, который чмок-чмок-чмок в по-по-по По
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:18
Frant
какая может быть суть в бла-бла-бла цензор.нет о бла-бла-бла Полторака, который чмок-чмок-чмок в по-по-по По
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:18
... просто так - нічого не буває!
... та при чім тут це?
- там, просто про вирубку Карпат було...... - а мені це нагадало, що Європі потрібно: ліс-кругляк і захоронювати десь свої радіоактивні відходи...
#простотакбабкиНЕдають! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:21
Почему любители кондитерки делают сенсацию из древнего шоу Зеленского на НТВ? И откуда они знают, что показывают на НТВ? Нарушают режим санкций, или пишут "оттуда"?
И почему они не делают сенсаций из новостей о поставках новых видов конфет-шоколадок-вафель "агрессору"?
*Пост, с практически дословно повторяющий этот, был удалён без уведомления. Поэтому повторяю
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:31
Тролль, мне нечего сказать, потому что я об этом ничего не знаю и считаю городской легендой.
Но вообще - я бы приветствовал создание в Украине и могильника ядерных отходов, и производство топлива для АЭС полного цикла. У нас 60% энергетики - это АЭС, а топливо для них и аутсорсинг захоронения - на 100% импорт. Это накладно, и не способствует сохранению и развитию экспертизы
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:37
Ринат тоже покупает у ОРДЛО-вцев уголь по 35 долларов, продает украинцам на подконтрольной части согласно Роттердаму по 120 долларов, а затем 0,05 доллара возвращает голодающим бабушкам Донбасса в виде продуктовых наборов.
Такие у нас олигархи - сплошные альтруисты и филантропы...
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:41
Тю на вас - по 5 рублей за кило на рынке мясо было всегда и без всяких очередей.
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:42
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:44
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:55
Да. Проблема и тогда, и сейчас была в одном - в наличии денег на покупку.
Родичи рассказывали в 50-х в гастрономе на Дерибасовской стояли две большие бочки - одна с красной икрой, другая - с черной икрой. И ёпт никаких очередей. В основном на ценник смотрели и затылок чесали. Прямо как сейчас )))
Додано: Пон 29 кві, 2019 22:06
От якби я голосував за Зе... мені було б страшно, що я знаходжуся в такій компанії.
Але я не голосував, так що мені просто цікаво.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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