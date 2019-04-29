Додано: Пон 29 кві, 2019 23:03

Не стану касаться вопроса украинизации, нового контента все это играет свою роль, но в практическом виде отнюдь не созидательную. За ширмой подобных одиозных решений есть закулисье в котором идет свой спектакль.Если совсем недавно (2012 год) за форс-мажорное "замокание" части фонда из 140 книг светило крупное разбирательство, то на протяжении последних 3 лет книжные фонды в том числе ВУЗов, просто списываются и сдаются в утиль, говоря проще уничтожаются.Под подобною процедуру зачистки попадают абсолютно все "жанры" от технических, психологических до художественных и сторонники украинизации не могут здесь расслабиться. Идут в утиль и "Українські звичаї і традиції", "Українська родина"...Последняя такая акция унесла 2,5т или 80000 экземпляров разнородной литературы одного из ВУЗов, некогда имеющего категорию союзного значения нефтяного и газового профиля. Думающих студентов приводило подобное в шок. И это еще к сожалению не конец спектакля. Но не об этом речь, без развития нового контента, уничтожается существующий. В чем необходимость подобного именно сейчас, в чем необходимость убийства целых фондовых хранилищ без возможности найти подобные экземпляры где-то еще или восстановить? Что это если не спланированная деградация? Проще управлять необразованной и неграмотной когортой нежели интеллектуальной? Так в истории поступали Киргизия, еще дальше пошел Сапармурат Ниязов в Туркменистане, закрыв библиотеки, ограничив свободу слова.Каждый раз подобное "сокращение" книжного интеллекта проходила после официальных и не особо визитов, информацию о которых в сети найти нет трудностей. И если это не подготовка к аграризации страны, то уже точно не подготовка к увеличению интеллектуального потенциала. Как отразится подобное начинание на социуме страны, как повлияет на падающий уровень образования и будет ли остановлено, вопрос более стратегический...нежели трех дневное обсуждение поездки в Турцию Зеленского.п.с. Желающим поразвлечься, скажу, что нет нужды искать фото на страницах желтой прессы или других источников, они настолько же реальные, насколько и эксклюзивные. Лучше потерять время на вопрос сущности подобного и задуматься о сути установления уровня образованности в развитии государства, которое мы хотим построить.