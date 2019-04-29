Какой высокоинтеллектуальный ответ! Какие бездны мысли! Похоже я недооценивал сторонников Зе.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 кві, 2019 22:07
Какой высокоинтеллектуальный ответ! Какие бездны мысли! Похоже я недооценивал сторонников Зе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Пон 29 кві, 2019 22:26
трудно переоценить сторонников По
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Пон 29 кві, 2019 23:02
Так то ж на базаре!
И всё же в Украине. В России было похуже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 29 кві, 2019 23:03
Re: Політичні дискусії
Не стану касаться вопроса украинизации, нового контента все это играет свою роль, но в практическом виде отнюдь не созидательную. За ширмой подобных одиозных решений есть закулисье в котором идет свой спектакль.
Если совсем недавно (2012 год) за форс-мажорное "замокание" части фонда из 140 книг светило крупное разбирательство, то на протяжении последних 3 лет книжные фонды в том числе ВУЗов, просто списываются и сдаются в утиль, говоря проще уничтожаются.
Под подобною процедуру зачистки попадают абсолютно все "жанры" от технических, психологических до художественных и сторонники украинизации не могут здесь расслабиться. Идут в утиль и "Українські звичаї і традиції", "Українська родина"...
Последняя такая акция унесла 2,5т или 80000 экземпляров разнородной литературы одного из ВУЗов, некогда имеющего категорию союзного значения нефтяного и газового профиля. Думающих студентов приводило подобное в шок. И это еще к сожалению не конец спектакля. Но не об этом речь, без развития нового контента, уничтожается существующий. В чем необходимость подобного именно сейчас, в чем необходимость убийства целых фондовых хранилищ без возможности найти подобные экземпляры где-то еще или восстановить? Что это если не спланированная деградация? Проще управлять необразованной и неграмотной когортой нежели интеллектуальной? Так в истории поступали Киргизия, еще дальше пошел Сапармурат Ниязов в Туркменистане, закрыв библиотеки, ограничив свободу слова.
Каждый раз подобное "сокращение" книжного интеллекта проходила после официальных и не особо визитов, информацию о которых в сети найти нет трудностей. И если это не подготовка к аграризации страны, то уже точно не подготовка к увеличению интеллектуального потенциала. Как отразится подобное начинание на социуме страны, как повлияет на падающий уровень образования и будет ли остановлено, вопрос более стратегический...нежели трех дневное обсуждение поездки в Турцию Зеленского.
п.с. Желающим поразвлечься, скажу, что нет нужды искать фото на страницах желтой прессы или других источников, они настолько же реальные, насколько и эксклюзивные. Лучше потерять время на вопрос сущности подобного и задуматься о сути установления уровня образованности в развитии государства, которое мы хотим построить.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 29 кві, 2019 23:11
И где территориально вы решили построить государство?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Пон 29 кві, 2019 23:17
Повторюсь.
Прошу меня извинить, но если Вам, как и некоторым другим персонажам, есть необходимость задавать глупые вопросы, то не стоит ждать на них ответа.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 29 кві, 2019 23:19
Прохфэссор пащади нас, вы с доллярчиком разрываете нас новостями, ещё чуть-чуть и словьёв приедет на мастеркласс
Додано: Пон 29 кві, 2019 23:20
ruvex Вам уже ответил, но позвольте задать вопрос и Вам - а где "вы решили построить государство?"
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 29 кві, 2019 23:29
Re: Політичні дискусії
а все бегут бегут бегут...
Додано: Пон 29 кві, 2019 23:31
zРадио уже ответил. У меня причина та же - не знаком с этой темой, поэтому и не пишу ничего.
Но мне было бы очень интересно увидеть Ваш ответ на вопрос, который я задал viewtopic.php?p=4657183#p4657183 по поводу Вашего поста viewtopic.php?p=1076107#p1076107, о кот. напомнил detroytred.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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