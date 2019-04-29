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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2760276127622763>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 100
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
22%
22
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
33
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
35
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 22:07

  baran написав:Frant
За суттю справи - нічого сказати?
Лише бла-бла-бла з кущів?

какая может быть суть в бла-бла-бла цензор.нет о бла-бла-бла Полторака, который чмок-чмок-чмок в по-по-по По


Какой высокоинтеллектуальный ответ! Какие бездны мысли! Похоже я недооценивал сторонников Зе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 22:26

  Sommer написав:
  baran написав:Frant
За суттю справи - нічого сказати?
Лише бла-бла-бла з кущів?

какая может быть суть в бла-бла-бла цензор.нет о бла-бла-бла Полторака, который чмок-чмок-чмок в по-по-по По


Какой высокоинтеллектуальный ответ! Какие бездны мысли! Похоже я недооценивал сторонников Зе.


  Frant написав:
  Sommer написав:
  Долярчик написав:- казав, шо то настільки все приховується, що ви, навіть, уявити не можете, які масштаби радіації до нас завезли!


І це типовий електорат Зе...

Лохторат)))

трудно переоценить сторонников По
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 23:02

  jabba написав:
  ЛАД написав:1989 - это уже период развала Союза.
А в каком-нибудь 1960-70-80-м полки можно было наполнить очень легко (как делают сейчас) - поднять, к примеру, цены на мясо с 2 руб. до 10 руб. за кило. Или/и поднять ЖКХ с 10-15 руб. за одинарку до 40-50 руб.

Тю на вас - по 5 рублей за кило на рынке мясо было всегда и без всяких очередей.

Так то ж на базаре!
И всё же в Украине. В России было похуже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 23:03

Re: Політичні дискусії

По словам социологов, 60% украинцев за 2018 год не взяли в руки ни одной книги.

Не стану касаться вопроса украинизации, нового контента все это играет свою роль, но в практическом виде отнюдь не созидательную. За ширмой подобных одиозных решений есть закулисье в котором идет свой спектакль.
Если совсем недавно (2012 год) за форс-мажорное "замокание" части фонда из 140 книг светило крупное разбирательство, то на протяжении последних 3 лет книжные фонды в том числе ВУЗов, просто списываются и сдаются в утиль, говоря проще уничтожаются.
Под подобною процедуру зачистки попадают абсолютно все "жанры" от технических, психологических до художественных и сторонники украинизации не могут здесь расслабиться. Идут в утиль и "Українські звичаї і традиції", "Українська родина"...
Последняя такая акция унесла 2,5т или 80000 экземпляров разнородной литературы одного из ВУЗов, некогда имеющего категорию союзного значения нефтяного и газового профиля. Думающих студентов приводило подобное в шок. И это еще к сожалению не конец спектакля. Но не об этом речь, без развития нового контента, уничтожается существующий. В чем необходимость подобного именно сейчас, в чем необходимость убийства целых фондовых хранилищ без возможности найти подобные экземпляры где-то еще или восстановить? Что это если не спланированная деградация? Проще управлять необразованной и неграмотной когортой нежели интеллектуальной? Так в истории поступали Киргизия, еще дальше пошел Сапармурат Ниязов в Туркменистане, закрыв библиотеки, ограничив свободу слова.
Каждый раз подобное "сокращение" книжного интеллекта проходила после официальных и не особо визитов, информацию о которых в сети найти нет трудностей. И если это не подготовка к аграризации страны, то уже точно не подготовка к увеличению интеллектуального потенциала. Как отразится подобное начинание на социуме страны, как повлияет на падающий уровень образования и будет ли остановлено, вопрос более стратегический...нежели трех дневное обсуждение поездки в Турцию Зеленского.

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п.с. Желающим поразвлечься, скажу, что нет нужды искать фото на страницах желтой прессы или других источников, они настолько же реальные, насколько и эксклюзивные. Лучше потерять время на вопрос сущности подобного и задуматься о сути установления уровня образованности в развитии государства, которое мы хотим построить.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 23:11

  ruvex написав:Лучше потерять время на вопрос сущности подобного и задуматься о сути установления уровня образованности в развитии государства, которое мы хотим построить.


И где территориально вы решили построить государство?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 23:17

  Sommer написав:
  ruvex написав:Лучше потерять время на вопрос сущности подобного и задуматься о сути установления уровня образованности в развитии государства, которое мы хотим построить.


И где территориально вы решили построить государство?

Повторюсь.
Прошу меня извинить, но если Вам, как и некоторым другим персонажам, есть необходимость задавать глупые вопросы, то не стоит ждать на них ответа.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 23:19

  freeze написав:
  Frant написав:Опоньки - ось вам і шоколадні цукерки від Рошен, продані в Москву)))


"Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что систему противовоздушной обороны вокруг Киева в 2014 переоборудовали за средства компании Рошен."

https://m.censor.net.ua/news/3124886/po ... sii_roshen


Полторак не говорил такую глупость, система ПВО вокруг Киева стоит бешеных денег, Полторак сказал другое:
"Была помощь от компании Рошен на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны", - заявил Полторак.

Прохфэссор пащади нас, вы с доллярчиком разрываете нас новостями, ещё чуть-чуть и словьёв приедет на мастеркласс
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 23:20

  Sommer написав:
  ruvex написав:Лучше потерять время на вопрос сущности подобного и задуматься о сути установления уровня образованности в развитии государства, которое мы хотим построить.


И где территориально вы решили построить государство?

ruvex Вам уже ответил, но позвольте задать вопрос и Вам - а где "вы решили построить государство?"
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 23:29

Re: Політичні дискусії

а все бегут бегут бегут...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 23:31

  Frant написав:......
Чому мовчать пани зРадіо і ЛАД?
..............

zРадио уже ответил. У меня причина та же - не знаком с этой темой, поэтому и не пишу ничего.

Но мне было бы очень интересно увидеть Ваш ответ на вопрос, который я задал viewtopic.php?p=4657183#p4657183 по поводу Вашего поста viewtopic.php?p=1076107#p1076107, о кот. напомнил detroytred.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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