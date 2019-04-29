Буквально сегодня днем я писал следующее:
zРадио написав:Качество дискуссии очень низкое, и причина тому - дюжина шутов и фигляров, единственная цель которых - превратить обсуждение в фарс.
Путем провокаций, оскорблений и троллинга они блокируют любую попытку обсуждения настоящих проблем, сводя дискуссию к умозрительному выводу - во всем виноват путин и его украинские агенты.
На комментарий уже успели откликнуться Yuri_T и flyman. А теперь, вот, и ты отметился. Полагаю, за эту неделю вся дюжина соберется поименно
Как только озвучивается реальная проблема Украины, обязательно прибежит кто-то из троллей и сделает из дискуссии шоу, лишь бы обсуждалась не проблема, а провокационный вброс!
А между тем, проблема образования стает все острее!
Бюджетные расходы на образование в 2013-м составляли 105,5 млрд грн, или 20,7% от общих расходов Бюджета 508,8 млрд грн.
А в 2019-м - 238,1 млрд, или 17,1% от общих расходов Бюджета 1395,4 млрд грн.
Зато финансирование полиции, прокуратуры и судов в 2013-м составляло 39,4 млрд грн, или 7,8% от общих расходов. А в 2019-м уже - 135,9 млрд грн, или 9,7% от общих расходов.
А это при ВФЯ здесь было полицейское государство???
Цифры обмануть невозможно - население рукотворно оболванивают, посадив систему образования на голодный паек, а с оставшимися умными, если что, разберется хорошо финансируемый силовой аппарат!