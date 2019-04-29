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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2760276127622763 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 101 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 23% 23 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 33 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 35% 35 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 101 Додано: Пон 29 кві, 2019 23:37 Sommer написав: ruvex написав: Лучше потерять время на вопрос сущности подобного и задуматься о сути установления уровня образованности в развитии государства, которое мы хотим построить. Лучше потерять время на вопрос сущности подобного и задуматься о сути установления уровня образованности в развитии государства, которое мы хотим построить.



И где территориально вы решили построить государство? И где территориально вы решили построить государство?



Буквально сегодня днем я писал следующее:



zРадио написав: Качество дискуссии очень низкое, и причина тому - дюжина шутов и фигляров, единственная цель которых - превратить обсуждение в фарс.



Путем провокаций, оскорблений и троллинга они блокируют любую попытку обсуждения настоящих проблем, сводя дискуссию к умозрительному выводу - во всем виноват путин и его украинские агенты.

Качество дискуссии очень низкое, и причина тому - дюжина шутов и фигляров, единственная цель которых - превратить обсуждение в фарс.Путем провокаций, оскорблений и троллинга они блокируют любую попытку обсуждения настоящих проблем, сводя дискуссию к умозрительному выводу - во всем виноват путин и его украинские агенты.



На комментарий уже успели откликнуться Yuri_T и flyman. А теперь, вот, и ты отметился. Полагаю, за эту неделю вся дюжина соберется поименно



Как только озвучивается реальная проблема Украины, обязательно прибежит кто-то из троллей и сделает из дискуссии шоу, лишь бы обсуждалась не проблема, а провокационный вброс!



А между тем, проблема образования стает все острее!

Бюджетные расходы на образование в 2013-м составляли 105,5 млрд грн, или 20,7% от общих расходов Бюджета 508,8 млрд грн.

А в 2019-м - 238,1 млрд, или 17,1% от общих расходов Бюджета 1395,4 млрд грн.



Зато финансирование полиции, прокуратуры и судов в 2013-м составляло 39,4 млрд грн, или 7,8% от общих расходов. А в 2019-м уже - 135,9 млрд грн, или 9,7% от общих расходов.



А это при ВФЯ здесь было полицейское государство???



Цифры обмануть невозможно - население рукотворно оболванивают, посадив систему образования на голодный паек, а с оставшимися умными, если что, разберется хорошо финансируемый силовой аппарат!



http://cost.ua/ru/budget/expenditure/ Буквально сегодня днем я писал следующее:На комментарий уже успели откликнуться. А теперь, вот, и ты отметился. Полагаю, за эту неделю вся дюжина соберется поименноКак только озвучивается реальная проблема Украины, обязательно прибежит кто-то из троллей и сделает из дискуссии шоу, лишь бы обсуждалась не проблема, а провокационный вброс!А между тем, проблема образования стает все острее!Бюджетные расходы на образование всоставляли 105,5 млрд грн, илиот общих расходов Бюджета 508,8 млрд грн.А в- 238,1 млрд, илиот общих расходов Бюджета 1395,4 млрд грн.Зато финансирование полиции, прокуратуры и судов всоставляло 39,4 млрд грн, илиот общих расходов. А вуже - 135,9 млрд грн, илиот общих расходов.А это при ВФЯ здесь было полицейское государство???Цифры обмануть невозможно - население рукотворно оболванивают, посадив систему образования на голодный паек, а с оставшимися умными, если что, разберется хорошо финансируемый силовой аппарат! zРадио

Повідомлень: 2125 З нами з: 02.05.18 Подякував: 714 раз. Подякували: 1648 раз. Профіль 2 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 01:29 Не знаю куди запостити

Мабуть сюди тут про кумира всіх росіян

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8139 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2760276127622763 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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