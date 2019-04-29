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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2760276127622763

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 101
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
23%
23
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
33
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
35
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 23:37

  Sommer написав:
  ruvex написав:Лучше потерять время на вопрос сущности подобного и задуматься о сути установления уровня образованности в развитии государства, которое мы хотим построить.


И где территориально вы решили построить государство?


Буквально сегодня днем я писал следующее:

  zРадио написав:Качество дискуссии очень низкое, и причина тому - дюжина шутов и фигляров, единственная цель которых - превратить обсуждение в фарс.

Путем провокаций, оскорблений и троллинга они блокируют любую попытку обсуждения настоящих проблем, сводя дискуссию к умозрительному выводу - во всем виноват путин и его украинские агенты.


На комментарий уже успели откликнуться Yuri_T и flyman. А теперь, вот, и ты отметился. Полагаю, за эту неделю вся дюжина соберется поименно :mrgreen:

Как только озвучивается реальная проблема Украины, обязательно прибежит кто-то из троллей и сделает из дискуссии шоу, лишь бы обсуждалась не проблема, а провокационный вброс!

А между тем, проблема образования стает все острее!
Бюджетные расходы на образование в 2013-м составляли 105,5 млрд грн, или 20,7% от общих расходов Бюджета 508,8 млрд грн.
А в 2019-м - 238,1 млрд, или 17,1% от общих расходов Бюджета 1395,4 млрд грн.

Зато финансирование полиции, прокуратуры и судов в 2013-м составляло 39,4 млрд грн, или 7,8% от общих расходов. А в 2019-м уже - 135,9 млрд грн, или 9,7% от общих расходов.

А это при ВФЯ здесь было полицейское государство??? :shock:

Цифры обмануть невозможно - население рукотворно оболванивают, посадив систему образования на голодный паек, а с оставшимися умными, если что, разберется хорошо финансируемый силовой аппарат!

http://cost.ua/ru/budget/expenditure/
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 01:29

Не знаю куди запостити
Мабуть сюди тут про кумира всіх росіян
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 04:18

Как работает Карма

наверное каждый оппонент теперь уже уходящей власти оценил на себе эффект местной модерации, когда любой кривой не только вздох но и взгляд на пороховласть жестко зачищался местной администрацией :

Зображення

После известных событий с обыском финанса и изьятием аппаратуры в добавок к вновь появившемуся обведенному комменту из предыдущего "дякую" :

Зображення

и комментарий в самую макушку , контрольный так сказать !

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  #<1 ... 2760276127622763
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