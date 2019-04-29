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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2760276127622763>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 101
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
23%
23
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
33
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
35
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 23:17

  Sommer написав:
  ruvex написав:Лучше потерять время на вопрос сущности подобного и задуматься о сути установления уровня образованности в развитии государства, которое мы хотим построить.


И где территориально вы решили построить государство?

Повторюсь.
Прошу меня извинить, но если Вам, как и некоторым другим персонажам, есть необходимость задавать глупые вопросы, то не стоит ждать на них ответа.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 23:19

  freeze написав:
  Frant написав:Опоньки - ось вам і шоколадні цукерки від Рошен, продані в Москву)))


"Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что систему противовоздушной обороны вокруг Киева в 2014 переоборудовали за средства компании Рошен."

https://m.censor.net.ua/news/3124886/po ... sii_roshen


Полторак не говорил такую глупость, система ПВО вокруг Киева стоит бешеных денег, Полторак сказал другое:
"Была помощь от компании Рошен на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны", - заявил Полторак.

Прохфэссор пащади нас, вы с доллярчиком разрываете нас новостями, ещё чуть-чуть и словьёв приедет на мастеркласс
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 23:20

  Sommer написав:
  ruvex написав:Лучше потерять время на вопрос сущности подобного и задуматься о сути установления уровня образованности в развитии государства, которое мы хотим построить.


И где территориально вы решили построить государство?

ruvex Вам уже ответил, но позвольте задать вопрос и Вам - а где "вы решили построить государство?"
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 23:29

Re: Політичні дискусії

а все бегут бегут бегут...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 23:31

  Frant написав:......
Чому мовчать пани зРадіо і ЛАД?
..............

zРадио уже ответил. У меня причина та же - не знаком с этой темой, поэтому и не пишу ничего.

Но мне было бы очень интересно увидеть Ваш ответ на вопрос, который я задал viewtopic.php?p=4657183#p4657183 по поводу Вашего поста viewtopic.php?p=1076107#p1076107, о кот. напомнил detroytred.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 23:37

  Sommer написав:
  ruvex написав:Лучше потерять время на вопрос сущности подобного и задуматься о сути установления уровня образованности в развитии государства, которое мы хотим построить.


И где территориально вы решили построить государство?


Буквально сегодня днем я писал следующее:

  zРадио написав:Качество дискуссии очень низкое, и причина тому - дюжина шутов и фигляров, единственная цель которых - превратить обсуждение в фарс.

Путем провокаций, оскорблений и троллинга они блокируют любую попытку обсуждения настоящих проблем, сводя дискуссию к умозрительному выводу - во всем виноват путин и его украинские агенты.


На комментарий уже успели откликнуться Yuri_T и flyman. А теперь, вот, и ты отметился. Полагаю, за эту неделю вся дюжина соберется поименно :mrgreen:

Как только озвучивается реальная проблема Украины, обязательно прибежит кто-то из троллей и сделает из дискуссии шоу, лишь бы обсуждалась не проблема, а провокационный вброс!

А между тем, проблема образования стает все острее!
Бюджетные расходы на образование в 2013-м составляли 105,5 млрд грн, или 20,7% от общих расходов Бюджета 508,8 млрд грн.
А в 2019-м - 238,1 млрд, или 17,1% от общих расходов Бюджета 1395,4 млрд грн.

Зато финансирование полиции, прокуратуры и судов в 2013-м составляло 39,4 млрд грн, или 7,8% от общих расходов. А в 2019-м уже - 135,9 млрд грн, или 9,7% от общих расходов.

А это при ВФЯ здесь было полицейское государство??? :shock:

Цифры обмануть невозможно - население рукотворно оболванивают, посадив систему образования на голодный паек, а с оставшимися умными, если что, разберется хорошо финансируемый силовой аппарат!

http://cost.ua/ru/budget/expenditure/
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 01:29

Не знаю куди запостити
Мабуть сюди тут про кумира всіх росіян
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 04:18

Как работает Карма

наверное каждый оппонент теперь уже уходящей власти оценил на себе эффект местной модерации, когда любой кривой не только вздох но и взгляд на пороховласть жестко зачищался местной администрацией :

Зображення

После известных событий с обыском финанса и изьятием аппаратуры в добавок к вновь появившемуся обведенному комменту из предыдущего "дякую" :

Зображення

и комментарий в самую макушку , контрольный так сказать !

Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 04:45

  ЛАД написав:
  jabba написав:
  ЛАД написав:1989 - это уже период развала Союза.
А в каком-нибудь 1960-70-80-м полки можно было наполнить очень легко (как делают сейчас) - поднять, к примеру, цены на мясо с 2 руб. до 10 руб. за кило. Или/и поднять ЖКХ с 10-15 руб. за одинарку до 40-50 руб.

Тю на вас - по 5 рублей за кило на рынке мясо было всегда и без всяких очередей.

Так то ж на базаре!
И всё же в Украине. В России было похуже.

Ясное дело,что не у всех по 3-5.В районах крайнего Севера по 10,так и государственная кабачковая икорка тоже цену имела разную от поясности :)
uliz
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 06:23

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А между тем, проблема образования стает все острее!
Бюджетные расходы на образование в 2013-м составляли 105,5 млрд грн, или 20,7% от общих расходов Бюджета 508,8 млрд грн.
А в 2019-м - 238,1 млрд, или 17,1% от общих расходов Бюджета 1395,4 млрд грн.

Зато финансирование полиции, прокуратуры и судов в 2013-м составляло 39,4 млрд грн, или 7,8% от общих расходов. А в 2019-м уже - 135,9 млрд грн, или 9,7% от общих расходов.

А это при ВФЯ здесь было полицейское государство??? :shock:

Відповідь на ці питання лежить глибше ніж дехто може їх осилити. Проводиться реформа освіти - закриваються школи в які ходять 10-15-29 дітей - їх возять автобусами в опорні навчальні заклади. Звідси і економія, а в цілому підвищена якість освіти. Щодо поліції - знову реформа на яку потрібні гроші. Це прекрасне екіпування, навчання за сучасними стандартами, тренування, новенькі авто, технічне оснащення, вищі зарплати, а це все потребує коштів. Я пам"ятаю (сподіваюсь і не тільки я) тих розжирівших гаїшників в м"ятій брудній, мишиній формі на полурозвалених жигулях, та повністю заіржавілих бобіках. Де вони зараз? Тому пропоную зраду тут не розводити і не маніпулювати своєю рашистською пропагандою. Україна йде вірним шляхом - хочуть того рашаботи чи ні.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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