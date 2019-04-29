Повторюсь.
Прошу меня извинить, но если Вам, как и некоторым другим персонажам, есть необходимость задавать глупые вопросы, то не стоит ждать на них ответа.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 кві, 2019 23:17
Повторюсь.
Прошу меня извинить, но если Вам, как и некоторым другим персонажам, есть необходимость задавать глупые вопросы, то не стоит ждать на них ответа.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 29 кві, 2019 23:19
Прохфэссор пащади нас, вы с доллярчиком разрываете нас новостями, ещё чуть-чуть и словьёв приедет на мастеркласс
Додано: Пон 29 кві, 2019 23:20
ruvex Вам уже ответил, но позвольте задать вопрос и Вам - а где "вы решили построить государство?"
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 29 кві, 2019 23:29
Re: Політичні дискусії
а все бегут бегут бегут...
Додано: Пон 29 кві, 2019 23:31
zРадио уже ответил. У меня причина та же - не знаком с этой темой, поэтому и не пишу ничего.
Но мне было бы очень интересно увидеть Ваш ответ на вопрос, который я задал viewtopic.php?p=4657183#p4657183 по поводу Вашего поста viewtopic.php?p=1076107#p1076107, о кот. напомнил detroytred.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 29 кві, 2019 23:37
Буквально сегодня днем я писал следующее:
На комментарий уже успели откликнуться Yuri_T и flyman. А теперь, вот, и ты отметился. Полагаю, за эту неделю вся дюжина соберется поименно
Как только озвучивается реальная проблема Украины, обязательно прибежит кто-то из троллей и сделает из дискуссии шоу, лишь бы обсуждалась не проблема, а провокационный вброс!
А между тем, проблема образования стает все острее!
Бюджетные расходы на образование в 2013-м составляли 105,5 млрд грн, или 20,7% от общих расходов Бюджета 508,8 млрд грн.
А в 2019-м - 238,1 млрд, или 17,1% от общих расходов Бюджета 1395,4 млрд грн.
Зато финансирование полиции, прокуратуры и судов в 2013-м составляло 39,4 млрд грн, или 7,8% от общих расходов. А в 2019-м уже - 135,9 млрд грн, или 9,7% от общих расходов.
А это при ВФЯ здесь было полицейское государство???
Цифры обмануть невозможно - население рукотворно оболванивают, посадив систему образования на голодный паек, а с оставшимися умными, если что, разберется хорошо финансируемый силовой аппарат!
Додано: Вів 30 кві, 2019 01:29
Не знаю куди запостити
Мабуть сюди тут про кумира всіх росіян
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Вів 30 кві, 2019 04:18
Как работает Карма
наверное каждый оппонент теперь уже уходящей власти оценил на себе эффект местной модерации, когда любой кривой не только вздох но и взгляд на пороховласть жестко зачищался местной администрацией :
После известных событий с обыском финанса и изьятием аппаратуры в добавок к вновь появившемуся обведенному комменту из предыдущего "дякую" :
и комментарий в самую макушку , контрольный так сказать !
Додано: Вів 30 кві, 2019 04:45
Ясное дело,что не у всех по 3-5.В районах крайнего Севера по 10,так и государственная кабачковая икорка тоже цену имела разную от поясности
Додано: Вів 30 кві, 2019 06:23
Re: Політичні дискусії
Відповідь на ці питання лежить глибше ніж дехто може їх осилити. Проводиться реформа освіти - закриваються школи в які ходять 10-15-29 дітей - їх возять автобусами в опорні навчальні заклади. Звідси і економія, а в цілому підвищена якість освіти. Щодо поліції - знову реформа на яку потрібні гроші. Це прекрасне екіпування, навчання за сучасними стандартами, тренування, новенькі авто, технічне оснащення, вищі зарплати, а це все потребує коштів. Я пам"ятаю (сподіваюсь і не тільки я) тих розжирівших гаїшників в м"ятій брудній, мишиній формі на полурозвалених жигулях, та повністю заіржавілих бобіках. Де вони зараз? Тому пропоную зраду тут не розводити і не маніпулювати своєю рашистською пропагандою. Україна йде вірним шляхом - хочуть того рашаботи чи ні.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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