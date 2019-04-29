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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2760276127622763

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 101
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
23%
23
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
33
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
35
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 06:42

  ЛАД написав:
  jabba написав:
  ЛАД написав:1989 - это уже период развала Союза.
А в каком-нибудь 1960-70-80-м полки можно было наполнить очень легко (как делают сейчас) - поднять, к примеру, цены на мясо с 2 руб. до 10 руб. за кило. Или/и поднять ЖКХ с 10-15 руб. за одинарку до 40-50 руб.

Тю на вас - по 5 рублей за кило на рынке мясо было всегда и без всяких очередей.

Так то ж на базаре!
И всё же в Украине. В России было похуже.

Чим менше в Україні буде Росії, російського менталітету і мови - тим краще!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 07:15

Человек-иванов, або Барыги, на помощь!

gorky_look
Это лучшая шутка «95 Квартала».
"Очевидно, що новообраний Президент не має досвіду публічної політики, міжнародних зв'язків та навиків ведення перемовин на найвищому рівні. Тому я б дуже хотів, щоб наші досвідчені політики відкинули свої образи, забули про нереалізовані амбіції і зосередилися на допомозі Україні."
Вот так.
То есть, новоизбранный президент не умеет в лифт и унитаз, поэтому просит помочь ему показать где какие кнопки нажимать. А помогать ему должны барыги, коррупционеры и прочие вальцманы. Когда он шел во власть — он типа все умел и доставал из рукава тузы. И тут внезапно ой. А как работает велосипедный насос, если у страны колесо спустило?
А главное — прыпыныть политычны чвары! И про амбиции То есть пять лет они с этих чвар кормились и амбициями жили, били по ногам наших футболистов и срали под коврик соседям. Но вот именно сейчас надо срочно все прыпыныть и начать играть с ними честно, за свой счет и своими усилиями.
Потому что как же это так — мы же за одну страну!
Внезапно оказывается, что за одну. А вот до этого, значит, были за разные.
Расскажу вам одну историю. Было это давным давно, в одной далекой галактике. Пока парамедик возился с «трехсотым», пилота экипажа через дверь уебало осколком. А парамедик машину водить не умел. Он вытащил своего пилота, законопатил его по ситуации, и сел за руль, пристегнув товарища рядом. И дальше пилот, периодически теряя сознание, говорил за что дергать и на что нажимать. «Трехсотый» тихо болтался под капельницей в медотсеке. Слава богу коробка
была автомат.
Доехали они до первого же блокпоста, и там парамедик, затормозив с горящими колесами, выскочил с криком «Водителя! Любого! Быстро! Два «триста»! Вся ответка на мне, вот мои документы.»
Выскочил первый же солдат с блокпоста и довез до госпиталя, по дороге уебав чью-то машину на повороте. После чего на него подали в суд за компенсацию ущерба, потому что у солдата не было прав, тем более на спецтехнику с «люстрой». Он просто водить умел лучше парамедика.
Но никто не погиб. Дальше суд, деньги на компенсацию собрала вся бригада, а солдата освободили от ответственности, поскольку он подчинялся приказу в боевой обстановке. Командир БП подтвердил, что разрешил.
Так работает команда. Когда дело общее — и ответственность общая. Пилот становится «трехсотым», парамедик — пилотом, солдат меняет парамеда за рулем, а комбриг говорит — я буду лично в суде свидетельствовать. Тут никто не мерится амбициями, и не имеет чвар. Если я не умею - за меня делает тот, кто умеет. Если я умею - делаю за того, кто не умеет. Мы не паскудим друг другу.
Так вот я не понимаю, с какого хуя 75% социофлоры вдруг решили, что мы — одна команда, паскудив нам всю дорогу?
Пять лет они втыкали в телевизор и всячески гадили вальцманам, но когда пришло их время брать автоматы и лопаты — оказалось что надо приыпыныть чвары и действовать совместно. Совместно - это значит дальше въебывать нам, 25%. Потому что их гражданский долг закончился на моменте вброса бюллетеня "поприколу".
То есть дальше ехать на чужой шее 25%, за то что сделали поприколу. И нет больше никаких зеленцманов и коломойцманов, так говорить не хорошо, это неполиткорректно, давайте забудем вальцманов, потому что нам еще вместе жить. Вам дальше в окопах, нам — дальше на диванах. Мы хотим чтобы новые лица, но старый образ жизни, когда мухи не кусают, а вконтактик разрешили.
Это вещает человек в розовой рубашке, сурово вопрошая «Где же ваш патриотизм?» Притом не то что сурово — даже б*** с какой-то смутной угрозой в голосе. Его слушают на ютубе солдаты в пропотевшем и продымленном укрпикселе, и им хочется послать человека-иванова на***, и спросить — где был его патриотизм все эти пять лет?
И почему внезапно ему понадобилась помощь тех, кто вчера был барыгами и коррупционерами, порохоботами и мародерами?
Что-то изменилось? Зеля поговорил с Помпео, дернул штангу и перднул, а штанга даже не приподнялась? И теперь «очевидно, що новообраний Президент не має досвіду публічної політики». Так на*** ты настырно лез все это время в президенты?
Или работать будем мы, а фишки — тебе? А в целом это будет называться "мы вместе управляем страной". Хорошая шутка, б***. Мне там забор на даче покрасить надо, пан Зеленский, так покрасьтие вы, а назовем это красиво: "мы вместе строим дом".
Короче, пассионарии и патриоты, доносит до нас человек с говорящей фамилией Иванов, мы проголосовали, а теперь въебывайте за нас дальше. Нам некогда. Диван остывает. Нам понадобится ваш опыт, а у нас очередная серия «Сватов». И старайтесь там хорошенько! А то доллар по восемь, который мы вам обещали, так и не наступит.
Нет, человек-иванов. Новым лицом торговать нельзя. Его надо отрабатывать. Откладывай настенную доску, маркер, снимай розовую рубашку и иди работать. В 57 бригаде тридцать шесть вакансий. Ты же теперь гегемон, правящий класс, пи** защищать свой электоральный выбор.
А я поглумлюсь с дивана про кипрские оффшоры Зеленцмана и воровство Коломойцмана (ну, в вашем же стиле про вальцмана), спрошу какого точно числа будет освобожден Крым и где моя зарплата в 4 000 евро?
Вас же втрое больше, значит вы втрое быстрее управитесь, чем какие-то барыги и тупая солдатня, и зачем вам помощь порохоботов вообще? Вы сила, вы масса, вы гегемон. Вперед, в атаку.
Бери, гегемон, лопату, и не ной ,что тяжело. Пузатым бухгалтерам по "оптимизации налогообложения", сферическим му*** в розовых рубашках и хипстероватым студентам полезен тяжелый физический труд и лишения. Они закаляют.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 07:46

  ЛАД написав:"лишения народа и репрессии были ради построения великой страны".Второй момент - Вы забываете, что Союз существовал 70 с лишком лет в достаточно бурный период истории. Соответственно, и его история не однозначна. Союз 30-х, 50-х и 60-70-х довольно разные государства. Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше. Поэтому большинство и вспоминает Союз неплохо.

продолжаете упорствовать в своих заблуждениях :mrgreen:
Нет никакого величия у страны, где народ-это потенциальный заключенный(это прототип КНР 50-80х), не вижу разницы в государственном подходе к населения между 30 и 70-ми ...
после второй мировой народ продолжали сажать (просто расстреливать почти перестали), а огромные налоги для сельских жителей на каждое дерево, на молоко и мясо.


с 21 минуты внимательно

затопление огромных территорий при строительстве каскада днепровских водохранилищ (где даже в 70е населению просто сказали-валите нафиг, ваше село будет затоплено и живите где хотите)

переселение огромного числа украинцев на территорию Польши и Луганской области с Западной Украины...про выселение крымских татар и чеченцев слышали?
https://zn.ua/SOCIETY/dneprovskie_vodoh ... leniy.html

но апофеозом "гуманности" является Чернобыльская трагедия, где жителей Припяти стали эвакуировать только спустя 40 часов (а в СССР существовала Гражданская Оборона и были потрачены миллионы на строительство бомбоубежищ). А населения огромного Киева вообще не стали эвакуировать до 6 мая(то только детей) , к тому же даже провели в Киеве международную велогонку с участием иностранных спортсменов (64 участника из соц.стран).
https://www.segodnya.ua/criminal/25-let ... 46671.html

вы всю своё детство и молодость прожили в "миллионике", где снабжение проходило по первой категории.
СССР страна тотального дефицита, продуктовые карточки, карточная система, нормы распределения (контролируемые НКВД) и 18 млн коммунистов, которые могли в любом трудовом коллективе выступить опорой государству и закрыть рот любому недовольному
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%A1%D0%A0

http://cheloveknauka.com/raspredelenie- ... -1928-1941
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 08:22

  Sommer написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше.
Ставало краще приблизно до 1980..... , а далі Афганістан , падіння цін на нафту, старпєри при владі до смерті, тотальний дефіцит, засилля силовиків, розстрільні статті за валюту, залізний занавіс(виїзд тільки групами в складі яких обовязково був гебіст).....
Ні, сипатися почало ще до 1980-го. Закупівля пшениці в Канаді та США почалася в 1963-му, а з початку 70-х вже була залежність від імпорту пшениці.
Є різниця між
посипалась економіка - дійсно совкова посипалась ще в 70-ті, коли впали ціни на нафту
і населення побачило на вітринах тотальний дефіцит...
це почалось після 80-го...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 08:26

  freeze написав:
  jabba написав:
  ЛАД написав:1989 - это уже период развала Союза.
А в каком-нибудь 1960-70-80-м полки можно было наполнить очень легко (как делают сейчас) - поднять, к примеру, цены на мясо с 2 руб. до 10 руб. за кило. Или/и поднять ЖКХ с 10-15 руб. за одинарку до 40-50 руб.
Тю на вас - по 5 рублей за кило на рынке мясо было всегда и без всяких очередей.
Да. Проблема и тогда, и сейчас была в одном - в наличии денег на покупку.
Родичи рассказывали в 50-х в гастрономе на Дерибасовской стояли две большие бочки - одна с красной икрой, другая - с черной икрой. И ёпт никаких очередей. В основном на ценник смотрели и затылок чесали. Прямо как сейчас )))
Так - прпоблема наявності грошей була як тоді так і тепере...
Але тоді крім проблеми наявності грошей - існувала проблема наявності товарів..
В Москві, закритих містечках ,магазинах-розподільниках великих заводів - ця проблема була мінімізована...
У всіх інших - талони-блат-дефіцит-черги-спекулянти....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 08:44

Re: Політичні дискусії

... нє, ну як це собі дозволяють 25% порохососів думати, що 75% українців - дураки?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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