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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 30 кві, 2019 09:44
budivelnik написав: detroytred написав:
Валовый продукт Украины обр. 2011 г. меньше, чем валовый продукт УССР образца 1989 г
Далі, не залежно від того до якого табору належить писака це написавший - можна вже не читати....
1989
1 Черги за товарами повсякденного користування
2 Пусті полиці магазинів
3 В багатьох регіонах товари по талонам
4 Забезпеченість житлом на особу на 30% менша
5 Забезпеченість авто на особу на 50% менша
6 За використання валюти - тюрма
7 Тотальний дефіцит електроніки(телевізори-магнітофони) , взуття і одягу
8 Тотальний дефіцить сигарет та пральних засобів
9 За кордон - тільки для обраних , або в складі військових формувань (Афганістан,ГСВГ ,...)
Звідси висновок
Старі пердуни які зіпсували життя собі боротьбою за побудову комунізму і соціалізму , пробують підсунути тим кого в 1989 році ще не було -зіпсовану цукерку , але при цьому замотану в нову пропаганду....
Молодь - у Вас просте запитання до старпєрів...
Якщо в 1989 році все було так добре - то чому і 1990 році СРСР розвалився?
Раз эрудиции не хватило, то конкретизирую - это цитата, мнение, *нова пропаганда* Frantа.
Высказывайте свои претензии))) ему.
А также свой висновок о *старих пердунах* и т.п.
В новой обертке Frant сейчас подсовывает ПАПа и Ко.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 30 кві, 2019 09:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 09:44
кстати, точное определение для pesikot и komp--нонконформисты ИМХО
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Додано: Вів 30 кві, 2019 09:50
Вы будете смеяться. но вчера наконец нашел время изучить Зеленского.
Хороший еврейский мальчик. Такие. между прочем. героями СССР становились.
Ключевые слова - честность. восприимчивость. умение дружить. Чувство Команды. Божья помощь.
Что понравилось - молодость. Также то. что человек из средних слоев населения. то есть про пенсионеров. студентов ему рассказывать не нужно.
Что мне не понравилось.
У человека (пока) не обнаружил видения политики. ощущения себя в политике.
Что посоветую.
Как в какой-то серии "Слуги народа". когда Голобородько приснился Линкольн - выбросить в какой-то момент написанное ему "бла-бла-бла" и поступать по-своему. Как можно скорее приблизить этот момент.
Прогноз - будет добрый президент. при котором всем будет хорошо. Типа Ющенко. но без "любих друзив".
Макрон..да. Он напоминает мне Макрона почему-то
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в Вів 30 кві, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 09:53
detroytred написав:
Раз эрудиции не хватило, то конкретизирую - это цитата, мнение, *нова пропаганда* Frantа.
Высказывайте свои претензии))) ему.
А также свой висновок о *старих пердунах* и т.п.
В новой обертке Frant сейчас подсовывает ПАПа и Ко.
Шутите?
СЕЙЧАС за По может ПРОДОЛЖАТЬ топить либо неадекват. либо человек на работе.
Какие претензии могут быть к этим двум категориям?
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 09:55
Василь-Рівне написав:
gorky_look
Это лучшая шутка «95 Квартала».
"Очевидно, що новообраний Президент не має досвіду публічної політики, міжнародних зв'язків та навиків ведення перемовин на найвищому рівні. Тому я б дуже хотів, щоб наші досвідчені політики відкинули свої образи, забули про нереалізовані амбіції і зосередилися на допомозі Україні."
Вот так.
То есть, новоизбранный президент не умеет в лифт и унитаз, поэтому просит помочь ему показать где какие кнопки нажимать. А помогать ему должны барыги, коррупционеры и прочие вальцманы. Когда он шел во власть — он типа все умел и доставал из рукава тузы. И тут внезапно ой. А как работает велосипедный насос, если у страны колесо спустило?
А главное — прыпыныть политычны чвары! И про амбиции То есть пять лет они с этих чвар кормились и амбициями жили, били по ногам наших футболистов и срали под коврик соседям. Но вот именно сейчас надо срочно все прыпыныть и начать играть с ними честно, за свой счет и своими усилиями.
Потому что как же это так — мы же за одну страну!
Внезапно оказывается, что за одну. А вот до этого, значит, были за разные.
Расскажу вам одну историю. Было это давным давно, в одной далекой галактике. Пока парамедик возился с «трехсотым», пилота экипажа через дверь уебало осколком. А парамедик машину водить не умел. Он вытащил своего пилота, законопатил его по ситуации, и сел за руль, пристегнув товарища рядом. И дальше пилот, периодически теряя сознание, говорил за что дергать и на что нажимать. «Трехсотый» тихо болтался под капельницей в медотсеке. Слава богу коробка
была автомат.
Доехали они до первого же блокпоста, и там парамедик, затормозив с горящими колесами, выскочил с криком «Водителя! Любого! Быстро! Два «триста»! Вся ответка на мне, вот мои документы.»
Выскочил первый же солдат с блокпоста и довез до госпиталя, по дороге уебав чью-то машину на повороте. После чего на него подали в суд за компенсацию ущерба, потому что у солдата не было прав, тем более на спецтехнику с «люстрой». Он просто водить умел лучше парамедика.
Но никто не погиб. Дальше суд, деньги на компенсацию собрала вся бригада, а солдата освободили от ответственности, поскольку он подчинялся приказу в боевой обстановке. Командир БП подтвердил, что разрешил.
Так работает команда. Когда дело общее — и ответственность общая. Пилот становится «трехсотым», парамедик — пилотом, солдат меняет парамеда за рулем, а комбриг говорит — я буду лично в суде свидетельствовать. Тут никто не мерится амбициями, и не имеет чвар. Если я не умею - за меня делает тот, кто умеет. Если я умею - делаю за того, кто не умеет. Мы не паскудим друг другу.
Так вот я не понимаю, с какого хуя 75% социофлоры вдруг решили, что мы — одна команда, паскудив нам всю дорогу?
Пять лет они втыкали в телевизор и всячески гадили вальцманам, но когда пришло их время брать автоматы и лопаты — оказалось что надо приыпыныть чвары и действовать совместно. Совместно - это значит дальше въебывать нам, 25%. Потому что их гражданский долг закончился на моменте вброса бюллетеня "поприколу".
То есть дальше ехать на чужой шее 25%, за то что сделали поприколу. И нет больше никаких зеленцманов и коломойцманов, так говорить не хорошо, это неполиткорректно, давайте забудем вальцманов, потому что нам еще вместе жить. Вам дальше в окопах, нам — дальше на диванах. Мы хотим чтобы новые лица, но старый образ жизни, когда мухи не кусают, а вконтактик разрешили.
Это вещает человек в розовой рубашке, сурово вопрошая «Где же ваш патриотизм?» Притом не то что сурово — даже б*** с какой-то смутной угрозой в голосе. Его слушают на ютубе солдаты в пропотевшем и продымленном укрпикселе, и им хочется послать человека-иванова на***, и спросить — где был его патриотизм все эти пять лет?
И почему внезапно ему понадобилась помощь тех, кто вчера был барыгами и коррупционерами, порохоботами и мародерами?
Что-то изменилось? Зеля поговорил с Помпео, дернул штангу и перднул, а штанга даже не приподнялась? И теперь «очевидно, що новообраний Президент не має досвіду публічної політики». Так на*** ты настырно лез все это время в президенты?
Или работать будем мы, а фишки — тебе? А в целом это будет называться "мы вместе управляем страной". Хорошая шутка, б***. Мне там забор на даче покрасить надо, пан Зеленский, так покрасьтие вы, а назовем это красиво: "мы вместе строим дом".
Короче, пассионарии и патриоты, доносит до нас человек с говорящей фамилией Иванов, мы проголосовали, а теперь въебывайте за нас дальше. Нам некогда. Диван остывает. Нам понадобится ваш опыт, а у нас очередная серия «Сватов». И старайтесь там хорошенько! А то доллар по восемь, который мы вам обещали, так и не наступит.
Нет, человек-иванов. Новым лицом торговать нельзя. Его надо отрабатывать. Откладывай настенную доску, маркер, снимай розовую рубашку и иди работать. В 57 бригаде тридцать шесть вакансий. Ты же теперь гегемон, правящий класс, пи** защищать свой электоральный выбор.
А я поглумлюсь с дивана про кипрские оффшоры Зеленцмана и воровство Коломойцмана (ну, в вашем же стиле про вальцмана), спрошу какого точно числа будет освобожден Крым и где моя зарплата в 4 000 евро?
Вас же втрое больше, значит вы втрое быстрее управитесь, чем какие-то барыги и тупая солдатня, и зачем вам помощь порохоботов вообще? Вы сила, вы масса, вы гегемон. Вперед, в атаку.
Бери, гегемон, лопату, и не ной ,что тяжело. Пузатым бухгалтерам по "оптимизации налогообложения", сферическим му*** в розовых рубашках и хипстероватым студентам полезен тяжелый физический труд и лишения. Они закаляют.
Столько много букофф....
А всё базируется на основе-фундаменте одной лжи --- якобы из 73% (т.е. голосовавшие за ЗЕ) никто не воюет, не управляет и т.д.; что только 25% защищают и т.д.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 10:04
detroytred написав:
Столько много букофф....
А всё базируется на основе-фундаменте одной лжи --- якобы из 73% (т.е. голосовавшие за ЗЕ) никто не воюет, не управляет и т.д.; что только 25% защищают и т.д.
За теми буквами. ньюсмейкеров. предводителей всего этого шабаша - скрывается страх. Страх потерять приобретенное влияние. деньги.кормушку. кормушечку.
Внутри есть понимание. что деньги. влияние эти намучены благодаря мутной водичке. Понимание. что если все будет по правилам - всего этого может и не быть. И. традиционно. собака рычит. если у нее пытаются отнять кость.
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в Вів 30 кві, 2019 10:06, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 10:05
detroytred
Столько много букофф....
А всё базируется на основе-фундаменте одной лжи --- якобы из 73% (т.е. голосовавшие за ЗЕ) никто не воюет, не управляет и т.д.; что только 25% защищают и т.д.
ну они уверены что-- не за По в армии--"военные заробитчаны". У них два цвета: ЗЕлёный и ПОхакки
Я почти не сомневаюсь в искренности автора, хотя вполне возможен вариант, что он меня наипал своим красноречием
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Додано: Вів 30 кві, 2019 10:09
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Додано: Вів 30 кві, 2019 10:37
Навуходоносор написав: detroytred написав:
Столько много букофф....
А всё базируется на основе-фундаменте одной лжи --- якобы из 73% (т.е. голосовавшие за ЗЕ) никто не воюет, не управляет и т.д.; что только 25% защищают и т.д.
За теми буквами. ньюсмейкеров. предводителей всего этого шабаша - скрывается страх. Страх потерять приобретенное влияние. деньги.кормушку. кормушечку.
Внутри есть понимание. что деньги. влияние эти намучены благодаря мутной водичке. Понимание. что если все будет по правилам - всего этого может и не быть. И. традиционно. собака рычит. если у нее пытаются отнять кость.
На мой взгляд, наврядли страх и пр. мотивы.
Скорее банальная конкурентная борьба за власть (блага).
Хотя может Вы и правы.
Есть шанс, что выигравшим реально выгоднее по правилам.
Из интервью Корбана именно это и следует.
Корбан прямым текстом озвучил парадигму Бени и Ко --- они уверены, что смогут побеждать не только в условиях нарушения правил (с помощью рейдерства, коррупции и т.п.), но и в условиях законности.
Я так понимаю, основываясь, на том, что *Приват*, *Квартал* качественные конкурентные продукты.
Возможно неплохо было бы, если у нас оформились, как в Штатах две политсилы. И вместе, конкурируя, тянули к европейским стандартам.
То есть ушли от хуторянства..
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Додано: Вів 30 кві, 2019 10:37
У меня нет ни капли злорадства, а наоборот - сочувствие и поддержка, но точно такую же картину я наблюдал с Тарасом Козаком, собственником инвестиционной группы Универ.
Нет, он не просто топил за Порошенко и как финансист натягивал в постах сову на глобус, сообщая миру о "невиданном размахе реформ" - он гордился званием порохобота, сам же его регулярно используя по определению к себе.
Но когда в ноябре 2018-го силовики-рейдеры арестовали, вдумайтесь, все его клиентские счета, имея вопросы лишь к одному из них, человек вдруг осознал, что сам стал жертвой той коррупционной системы, о которой при Януковиче знал лишь понаслышке, а при Порошенко - опробовал на себе.
Я не видел его публичных извинений за 4,5 года лжи - сладкой, системной и хорошо спрятанной за профессиональный статус. Возможно, я пропустил, а, возможно их и не было. Но риторика на странице после этих собитый изменилась самым радикальным образом, а кульминацией стал призыв голосовать за Зеленского прямо перед днем тишины!
Вывод прост и ужасен - свидетелем реформ в Украине может быть только тот, кто не ощутил на своей собственной шкуре машстаб рейдерской и репрессивной машины последних 5 лет. Нет, не потому что этим двум машинам по возрасту всего 5, и раньше их не было - вовсе не поэтому. А потому, что в истории современной Украины еще никто не лгал так складно и цинично о реформировании страны, по факту занимаясь привычным государственным разбоем, как уходящая власть!!!
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