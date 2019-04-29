Додано: Вів 30 кві, 2019 10:49

Долярчик написав: думати, що 75% українців - дураки? думати, що 75% українців - дураки?

Вова, а як же грозний ультиматум "даю вам 24 години!"? Де пафосний відеоролік, де тебе знімають знизу, щоб ти здавався на зріст більше за Путіна? Де поділися експресія і нахабство гопнік-стайл? Чи, як належить гопоті, ти хоробрий лише проти тих, хто здачі не дасть, бо обмежений законом?Вовочка, тебе підтримала більшість країни, 73 грьобаних відсотки. То де твої заклики до твого зелекторату згуртуватись, купити броніки і йти в ВСУ, бо війна вже на порозі? Чи ти вже второпав, що твій виборець здатен раз на п'ять років показати дулю діючій владі, а далі буде лише сидіти на дивані і дивитись твій серіал?Чи може ти вже тренуєшся розсувати булки перед Путіним, тому і дипломатично мовчиш? Га, Вова?Ти думав, що хакнув демократію і став царем гори. А як побачив виклики, які увесь цей час чорними тінями нависали над Україною - обісцявся? Страшно тобі, Вова?Ну то йди геть. Поверни булаву справжньому гетьману, і йди розважати натовп грою членом на роялі.Ми впораємося без тебе. ibigdan