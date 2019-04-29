Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио я не злорадствовал. Мне коммент понравился) В ютубе нередко вижу комменты достойней видео
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Долярчик написав:думати, що 75% українців - дураки?
Вова, а як же грозний ультиматум "даю вам 24 години!"? Де пафосний відеоролік, де тебе знімають знизу, щоб ти здавався на зріст більше за Путіна? Де поділися експресія і нахабство гопнік-стайл? Чи, як належить гопоті, ти хоробрий лише проти тих, хто здачі не дасть, бо обмежений законом? Вовочка, тебе підтримала більшість країни, 73 грьобаних відсотки. То де твої заклики до твого зелекторату згуртуватись, купити броніки і йти в ВСУ, бо війна вже на порозі? Чи ти вже второпав, що твій виборець здатен раз на п'ять років показати дулю діючій владі, а далі буде лише сидіти на дивані і дивитись твій серіал? Чи може ти вже тренуєшся розсувати булки перед Путіним, тому і дипломатично мовчиш? Га, Вова? Ти думав, що хакнув демократію і став царем гори. А як побачив виклики, які увесь цей час чорними тінями нависали над Україною - обісцявся? Страшно тобі, Вова? Ну то йди геть. Поверни булаву справжньому гетьману, і йди розважати натовп грою членом на роялі. Ми впораємося без тебе. ibigdan
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Долярчик написав:думати, що 75% українців - дураки?
Вова, а як же грозний ультиматум "даю вам 24 години!"? Де пафосний відеоролік, де тебе знімають знизу, щоб ти здавався на зріст більше за Путіна? Де поділися експресія і нахабство гопнік-стайл? Чи, як належить гопоті, ти хоробрий лише проти тих, хто здачі не дасть, бо обмежений законом? Вовочка, тебе підтримала більшість країни, 73 грьобаних відсотки. То де твої заклики до твого зелекторату згуртуватись, купити броніки і йти в ВСУ, бо війна вже на порозі? Чи ти вже второпав, що твій виборець здатен раз на п'ять років показати дулю діючій владі, а далі буде лише сидіти на дивані і дивитись твій серіал? Чи може ти вже тренуєшся розсувати булки перед Путіним, тому і дипломатично мовчиш? Га, Вова? Ти думав, що хакнув демократію і став царем гори. А як побачив виклики, які увесь цей час чорними тінями нависали над Україною - обісцявся? Страшно тобі, Вова? Ну то йди геть. Поверни булаву справжньому гетьману, і йди розважати натовп грою членом на роялі. Ми впораємося без тебе. ibigdan
Тот факт, что армия не проголосовала единодушно за Порошенко, а отдала почти равно количество голосов за него и Зеленского, свидетельствует о том, что все-таки победил дух свободы и справедливости в Вооруженных силах Украины. И это несмотря на то, что начальник Генерального штаба культивирует в армии лизоблюдство и подхалимаж, выстраивая на этом всю систему управления Вооруженными силами. В результате, даже несмотря на тот прессинг, который осуществлялся на военных, в большинстве своем они высказали свое собственное мнение.
zРадио написав:Вывод прост и ужасен - свидетелем реформ в Украине может быть только тот, кто не ощутил на своей собственной шкуре машстаб рейдерской и репрессивной машины последних 5 лет. Нет, не потому что этим двум машинам по возрасту всего 5, и раньше их не было - вовсе не поэтому. А потому, что в истории современной Украины еще никто не лгал так складно и цинично о реформировании страны, по факту занимаясь привычным государственным разбоем, как уходящая власть!!!
давай, сказочник хе.ров, расскажи нам про масштаб "рейдерской и репрессивной машины последних 5 лет". желательно с цифрами и без привычного пустозвонства.
Василь-Рівне написав: Відповідь на ці питання лежить глибше ніж дехто може їх осилити. Проводиться реформа освіти - закриваються школи в які ходять 10-15-29 дітей - їх возять автобусами в опорні навчальні заклади. Звідси і економія, а в цілому підвищена якість освіти. Щодо поліції - знову реформа на яку потрібні гроші. Це прекрасне екіпування, навчання за сучасними стандартами, тренування, новенькі авто, технічне оснащення, вищі зарплати, а це все потребує коштів. Я пам"ятаю (сподіваюсь і не тільки я) тих розжирівших гаїшників в м"ятій брудній, мишиній формі на полурозвалених жигулях, та повністю заіржавілих бобіках. Де вони зараз? Тому пропоную зраду тут не розводити і не маніпулювати своєю рашистською пропагандою. Україна йде вірним шляхом - хочуть того рашаботи чи ні.
Взял несколько пропагандистских клише и думаешь, что все объяснил? 1150 школ закрыли за 5 последних лет. 1150, Карл!!! А новых открыли - 38!
Куда определили 15 тыс детей из закрытых школ? Догрузили в не-закрытые, сделал большие классы, или в новые, построенные в городах-миллионниках, определили всех этих детей из глухих сел?
Тошнит уже от пропагандистского вранья - 5 лет безудежных реформ, а украинцы продолжают умирать быстрее, чем рождаться, а уже живущие - продолжают паковать чемоданы и на выход...
Каждый месяц Госстат рапотрует об уменьшении населения на 15-25 тыс человек (без учета трудовых эмигрантов), но "Украина идет верным путем" - не смей нас критиковать, путинский агент, или пятая колонна...
"А Зеленский будет отвечать на эти провокации так, как и должен отвечать внесистемный революционер – объявлением войны путинскому режиму. При этом если Порошенко воспринимал Путина как лидера чужой страны, то Зеленский воспринимает Путина как главу чужой власти. Цивилизация у них общая, аудитория тоже, а вот режимы отличаются. Вот почему Зеленский намного более опасен для Путина, чем Порошенко", - констатировал он.
zРадио написав:Взял несколько пропагандистских клише и думаешь, что все объяснил? 1150 школ закрыли за 5 последних лет. 1150, Карл!!! А новых открыли - 38!
Лише в Рівненській області за 5-ь років відкрили більше десятка шкіл і продовжують відкривати закінчуючи довгобуди які стояли десятками років. Я звернув увагу, що вся Ваша українофобська, гебельсовська пропаганда сипле цифрами без посилання на першоджерела, тобто всі ці цифри фейк запаленої свідомості пропагандистів з-за поребрику.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.