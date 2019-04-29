Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Вывод прост и ужасен - свидетелем реформ в Украине может быть только тот, кто не ощутил на своей собственной шкуре машстаб рейдерской и репрессивной машины последних 5 лет. Нет, не потому что этим двум машинам по возрасту всего 5, и раньше их не было - вовсе не поэтому. А потому, что в истории современной Украины еще никто не лгал так складно и цинично о реформировании страны, по факту занимаясь привычным государственным разбоем, как уходящая власть!!!
давай, сказочник хе.ров, расскажи нам про масштаб "рейдерской и репрессивной машины последних 5 лет". желательно с цифрами и без привычного пустозвонства.
Ольгінський тролль роздуває зраду на голому місці.
Звісно, цифр у нього немає, для порівняння.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
zРадио написав:Взял несколько пропагандистских клише и думаешь, что все объяснил? 1150 школ закрыли за 5 последних лет. 1150, Карл!!! А новых открыли - 38!
Куда определили 15 тыс детей из закрытых школ? Догрузили в не-закрытые, сделал большие классы, или в новые, построенные в городах-миллионниках, определили всех этих детей из глухих сел?
15 тыс детей на 1,2 тыс школ? 13 детей на одну школу? Это рационально держать школу на 13 детей? Какой бюджет, по-Вашему у такой школы на год? Сколько выйдет обучение одного ребенка? Есть ли деньги в Украине на сохранение таких школ?
ЛАД написав:Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше.
Ставало краще приблизно до 1980..... , а далі Афганістан , падіння цін на нафту, старпєри при владі до смерті, тотальний дефіцит, засилля силовиків, розстрільні статті за валюту, залізний занавіс(виїзд тільки групами в складі яких обовязково був гебіст).....
Ні, сипатися почало ще до 1980-го. Закупівля пшениці в Канаді та США почалася в 1963-му, а з початку 70-х вже була залежність від імпорту пшениці.
А если вспомнить Новочеркасск, Карибский кризис, Венгрию, Чехословакию, закручивание цензурных гаек, рабский труд в "зеленых цехах", становится совсем хорошо. Ведь была колбаса по 2.20 и батон по 0.16 (правда, зарплаты и пенсии были соответствующие).
zРадио написав:Взял несколько пропагандистских клише и думаешь, что все объяснил? 1150 школ закрыли за 5 последних лет. 1150, Карл!!! А новых открыли - 38!
Лише в Рівненській області за 5-ь років відкрили більше десятка шкіл і продовжують відкривати закінчуючи довгобуди які стояли десятками років. Я звернув увагу, що вся Ваша українофобська, гебельсовська пропаганда сипле цифрами без посилання на першоджерела, тобто всі ці цифри фейк запаленої свідомості пропагандистів з-за поребрику.
Так где первоисточник-то от Вас?
По школам наткнулся на 2017 год. Картинко в пользу zРадио.
ЛАД написав:1989 - это уже период развала Союза. А в каком-нибудь 1960-70-80-м полки можно было наполнить очень легко (как делают сейчас) - поднять, к примеру, цены на мясо с 2 руб. до 10 руб. за кило. Или/и поднять ЖКХ с 10-15 руб. за одинарку до 40-50 руб.
Тю на вас - по 5 рублей за кило на рынке мясо было всегда и без всяких очередей.
С обязательной костью, так что 5 руб - это фикция.
ЛАД написав:Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше.
Ставало краще приблизно до 1980..... , а далі Афганістан , падіння цін на нафту, старпєри при владі до смерті, тотальний дефіцит, засилля силовиків, розстрільні статті за валюту, залізний занавіс(виїзд тільки групами в складі яких обовязково був гебіст).....
Ні, сипатися почало ще до 1980-го. Закупівля пшениці в Канаді та США почалася в 1963-му, а з початку 70-х вже була залежність від імпорту пшениці.
а ведь всё потому, что замечательная колхозно-совхозная система дала потрясающие результаты и рабский труд крестьян за трудодни оказался настолько эффективным.