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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2764276527662767>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 101
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
23%
23
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
33
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
35
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 11:25

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Отталкиваться нужно от фактов, а не вымыслов о только лежащих на диване сторонниках ЗЕ


Зображення

А як оце в одній голові поміщається?
до 21.04:
- У-у-у барига, свинарчуки, карупціонєри, апшори: всю армію розікрали!

після 21.04:
- В армії багато "ізбіточного імущества", його можна продати: нє віжу нікакіх праблєм.

Як можна побудувати успішну країну, в якій проживає 75% клінічних ідіотів?

Поваги вони хочуть - АГА. Іван Виговський
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 11:27

  baran написав: Alex_dos
Покрасили лавочки во дворе частей?(с) из комментариев :lol:

Глупо цитировать глупые комментарии.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 11:28

  Yuri_T написав:
  zРадио написав:Вывод прост и ужасен - свидетелем реформ в Украине может быть только тот, кто не ощутил на своей собственной шкуре машстаб рейдерской и репрессивной машины последних 5 лет. Нет, не потому что этим двум машинам по возрасту всего 5, и раньше их не было - вовсе не поэтому. А потому, что в истории современной Украины еще никто не лгал так складно и цинично о реформировании страны, по факту занимаясь привычным государственным разбоем, как уходящая власть!!!

давай, сказочник хе.ров, расскажи нам про масштаб "рейдерской и репрессивной машины последних 5 лет".
желательно с цифрами и без привычного пустозвонства.

Ольгінський тролль роздуває зраду на голому місці.

Звісно, цифр у нього немає, для порівняння.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 11:32

  zРадио написав:Взял несколько пропагандистских клише и думаешь, что все объяснил? 1150 школ закрыли за 5 последних лет. 1150, Карл!!! А новых открыли - 38!

Куда определили 15 тыс детей из закрытых школ? Догрузили в не-закрытые, сделал большие классы, или в новые, построенные в городах-миллионниках, определили всех этих детей из глухих сел?

15 тыс детей на 1,2 тыс школ?
13 детей на одну школу?
Это рационально держать школу на 13 детей?
Какой бюджет, по-Вашему у такой школы на год?
Сколько выйдет обучение одного ребенка?
Есть ли деньги в Украине на сохранение таких школ?
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 11:32

  Frant написав:Ольгінський тролль роздуває зраду на голому місці.

Звісно, цифр у нього немає, для порівняння.

так понятно.

это оно гужву имеет ввиду. и портнова. единомышленников в вопросах построения государства и правовой системы.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 11:33

  Sommer написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше.
Ставало краще приблизно до 1980..... , а далі Афганістан , падіння цін на нафту, старпєри при владі до смерті, тотальний дефіцит, засилля силовиків, розстрільні статті за валюту, залізний занавіс(виїзд тільки групами в складі яких обовязково був гебіст).....
Ні, сипатися почало ще до 1980-го. Закупівля пшениці в Канаді та США почалася в 1963-му, а з початку 70-х вже була залежність від імпорту пшениці.

А если вспомнить Новочеркасск, Карибский кризис, Венгрию, Чехословакию, закручивание цензурных гаек, рабский труд в "зеленых цехах", становится совсем хорошо. Ведь была колбаса по 2.20 и батон по 0.16 (правда, зарплаты и пенсии были соответствующие).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 11:33

  Василь-Рівне написав:
  zРадио написав:Взял несколько пропагандистских клише и думаешь, что все объяснил? 1150 школ закрыли за 5 последних лет. 1150, Карл!!! А новых открыли - 38!

Лише в Рівненській області за 5-ь років відкрили більше десятка шкіл і продовжують відкривати закінчуючи довгобуди які стояли десятками років. Я звернув увагу, що вся Ваша українофобська, гебельсовська пропаганда сипле цифрами без посилання на першоджерела, тобто всі ці цифри фейк запаленої свідомості пропагандистів з-за поребрику.

Так где первоисточник-то от Вас?

По школам наткнулся на 2017 год.
Картинко в пользу zРадио.

https://ru.slovoidilo.ua/2017/08/22/inf ... avisimosti
detroytred
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  jabba написав:
  ЛАД написав:1989 - это уже период развала Союза.
А в каком-нибудь 1960-70-80-м полки можно было наполнить очень легко (как делают сейчас) - поднять, к примеру, цены на мясо с 2 руб. до 10 руб. за кило. Или/и поднять ЖКХ с 10-15 руб. за одинарку до 40-50 руб.
Тю на вас - по 5 рублей за кило на рынке мясо было всегда и без всяких очередей.

С обязательной костью, так что 5 руб - это фикция.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 11:37

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Отталкиваться нужно от фактов, а не вымыслов о только лежащих на диване сторонниках ЗЕ


Зображення

А як оце в одній голові поміщається?
до 21.04:
- У-у-у барига, свинарчуки, карупціонєри, апшори: всю армію розікрали!

після 21.04:
- В армії багато "ізбіточного імущества", його можна продати: нє віжу нікакіх праблєм.

Як можна побудувати успішну країну, в якій проживає 75% клінічних ідіотів?

Поваги вони хочуть - АГА. Іван Виговський

Это точно клинические ...

Я дал факт о результатах голосования среди военнослужащих.
В ответ винегрет...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 11:37

  Sommer написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше.
Ставало краще приблизно до 1980..... , а далі Афганістан , падіння цін на нафту, старпєри при владі до смерті, тотальний дефіцит, засилля силовиків, розстрільні статті за валюту, залізний занавіс(виїзд тільки групами в складі яких обовязково був гебіст).....


Ні, сипатися почало ще до 1980-го. Закупівля пшениці в Канаді та США почалася в 1963-му, а з початку 70-х вже була залежність від імпорту пшениці.

а ведь всё потому, что замечательная колхозно-совхозная система дала потрясающие результаты и рабский труд крестьян за трудодни оказался настолько эффективным.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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