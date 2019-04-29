Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Взял несколько пропагандистских клише и думаешь, что все объяснил? 1150 школ закрыли за 5 последних лет. 1150, Карл!!! А новых открыли - 38!
Лише в Рівненській області за 5-ь років відкрили більше десятка шкіл і продовжують відкривати закінчуючи довгобуди які стояли десятками років. Я звернув увагу, що вся Ваша українофобська, гебельсовська пропаганда сипле цифрами без посилання на першоджерела, тобто всі ці цифри фейк запаленої свідомості пропагандистів з-за поребрику.
Так где первоисточник-то от Вас?
По школам наткнулся на 2017 год. Картинко в пользу zРадио.
baran написав: Alex_dos Покрасили лавочки во дворе частей?(с) из комментариев
Глупо цитировать глупые комментарии.
в свете несоответствия заголовка и содержимого этот комментарий выглядит не так уж и глупо, хотя на вкус и цвет.... --не рошеном единым
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
detroytred написав:Столько много букофф.... А всё базируется на основе-фундаменте одной лжи --- якобы из 73% (т.е. голосовавшие за ЗЕ) никто не воюет, не управляет и т.д.; что только 25% защищают и т.д.
За теми буквами. ньюсмейкеров. предводителей всего этого шабаша - скрывается страх. Страх потерять приобретенное влияние. деньги.кормушку. кормушечку. Внутри есть понимание. что деньги. влияние эти намучены благодаря мутной водичке. Понимание. что если все будет по правилам - всего этого может и не быть. И. традиционно. собака рычит. если у нее пытаются отнять кость.
У ГорькогоЛука - страх, кормушка и предводители? Если вы так считаете - вы абсолютно аморальный тип.
zРадио написав:Взял несколько пропагандистских клише и думаешь, что все объяснил? 1150 школ закрыли за 5 последних лет. 1150, Карл!!! А новых открыли - 38!
Куда определили 15 тыс детей из закрытых школ? Догрузили в не-закрытые, сделал большие классы, или в новые, построенные в городах-миллионниках, определили всех этих детей из глухих сел?
15 тыс детей на 1,2 тыс школ? 13 детей на одну школу? Это рационально держать школу на 13 детей? Какой бюджет, по-Вашему у такой школы на год? Сколько выйдет обучение одного ребенка? Есть ли деньги в Украине на сохранение таких школ?
Васе из Ровно уже ответил detroytred, за что ему спасибо. Дополню лишь, что Ровенская область - единственная в Украине, показывающая положительную динамику населения.
Тепер отвечу вам - разумеется, содержание таких школ неэффективно. И содержание паллиативных больных неэффективно. Давайте такие школы закроем, а детей отправим хвосты коровам крутить, а для таких больных - введем принудительную эвтаназию, сэкономив деньги на что-то "более эффективное"!
Правильно я вас понял, или нет? Тем более, что "все равно умрут" уже даже от целого замминистра МОЗ звучало!
Вы здесь, пож-ста, аудитора не включайте - в эффективности/неэффективности трат я и сам хорошо понимаю. Помимо этого, у государства есть социальная функция, о которой вы напрочь позабыли!
И если уж на то пошло - пересаживать патрулей с Toyota Prius, купленных 3 года назад, на новенькие Mitsubishi Outlander, уж точно не более эффективно, чем обучать сельских детей! Эта экономика вас почему-то не парит!
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 30 кві, 2019 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Навуходоносор написав:За теми буквами. ньюсмейкеров. предводителей всего этого шабаша - скрывается страх. Страх потерять приобретенное влияние. деньги.кормушку. кормушечку. Внутри есть понимание. что деньги. влияние эти намучены благодаря мутной водичке. Понимание. что если все будет по правилам - всего этого может и не быть. И. традиционно. собака рычит. если у нее пытаются отнять кость.
У ГорькогоЛука - страх, кормушка и предводители? Если вы так считаете - вы абсолютно аморальный тип.
из опыта, так выражаются только неудачники. у них всю жизнь кто-то рядом способнее, умнее, талантливее, работоспособнее, имеет более высокую приспособляемость. но признаться в своей банальной лени и инфантилизме, в том числе объясняя её важными скрепами (духовности, языка, культуры, истории т.п.), не дано. потому кто состоялся - тот лишь от корыта.
В миллионной Одессе за все годы независимости открыта одна школа, а закрыто более десятка. Тут никого не обвиняю, просто констатирую факт.
А правда, что население Одессы уменьшилось за этот же период на 90 тыс человек? Сколько новых школ должно строиться на каждые 10 тыс убывшего населения? Просто для своего понимания спрашиваю. Потому что мне не совсем понятно, в чем проблема.