Додано: Вів 30 кві, 2019 11:53

Type1 написав: zРадио написав: Взял несколько пропагандистских клише и думаешь, что все объяснил? 1150 школ закрыли за 5 последних лет. 1150, Карл!!! А новых открыли - 38!



Куда определили 15 тыс детей из закрытых школ? Догрузили в не-закрытые, сделал большие классы, или в новые, построенные в городах-миллионниках, определили всех этих детей из глухих сел? Взял несколько пропагандистских клише и думаешь, что все объяснил? 1150 школ закрыли за 5 последних лет. 1150, Карл!!! А новых открыли - 38!Куда определили 15 тыс детей из закрытых школ? Догрузили в не-закрытые, сделал большие классы, или в новые, построенные в городах-миллионниках, определили всех этих детей из глухих сел?

15 тыс детей на 1,2 тыс школ?

13 детей на одну школу?

Это рационально держать школу на 13 детей?

Какой бюджет, по-Вашему у такой школы на год?

Сколько выйдет обучение одного ребенка?

Есть ли деньги в Украине на сохранение таких школ? 15 тыс детей на 1,2 тыс школ?13 детей на одну школу?Это рационально держать школу на 13 детей?Какой бюджет, по-Вашему у такой школы на год?Сколько выйдет обучение одного ребенка?Есть ли деньги в Украине на сохранение таких школ?

Васе из Ровно уже ответил, за что ему спасибо. Дополню лишь, что Ровенская область - единственная в Украине, показывающая положительную динамику населения.Тепер отвечу вам - разумеется, содержание таких школ неэффективно. И содержание паллиативных больных неэффективно. Давайте такие школы закроем, а детей отправим хвосты коровам крутить, а для таких больных - введем принудительную эвтаназию, сэкономив деньги на что-то "более эффективное"!Правильно я вас понял, или нет? Тем более, что "все равно умрут" уже даже от целого замминистра МОЗ звучало!Вы здесь, пож-ста, аудитора не включайте - в эффективности/неэффективности трат я и сам хорошо понимаю. Помимо этого, у государства есть социальная функция, о которой вы напрочь позабыли!И если уж на то пошло - пересаживать патрулей с Toyota Prius, купленных 3 года назад, на новенькие Mitsubishi Outlander, уж точно не более эффективно, чем обучать сельских детей! Эта экономика вас почему-то не парит!