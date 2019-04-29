Додано: Вів 30 кві, 2019 12:55

Type1 написав: zРадио написав: Type1 написав: А правда, что население Одессы уменьшилось за этот же период на 90 тыс человек?

Сколько новых школ должно строиться на каждые 10 тыс убывшего населения?

Просто для своего понимания спрашиваю. Потому что мне не совсем понятно, в чем проблема. А правда, что население Одессы уменьшилось за этот же период на 90 тыс человек?Сколько новых школ должно строиться на каждые 10 тыс убывшего населения?Просто для своего понимания спрашиваю. Потому что мне не совсем понятно, в чем проблема.



Или трусы, или крестик Население Украины снижается даже в городе-миллионнике, еще и крупнейшем порте? ШОК А как же "рекордные объемы строительства", а как же "светлый путь европейских реформ"?..



PS: что касается ваших бенчмарков эффективности - ну смешно же! Посчитайте нам не только количество школ на 1000 жителей, а и количество чиновников и силовиков на 1000 жителей! Будьте так добры - посмотрим, где неэффективность окажется неэффективнее Или трусы, или крестикНаселение Украины снижается даже в городе-миллионнике, еще и крупнейшем порте? ШОКА как же "рекордные объемы строительства", а как же "светлый путь европейских реформ"?..PS: что касается ваших бенчмарков эффективности - ну смешно же! Посчитайте нам не только количество школ на 1000 жителей, а и количество чиновников и силовиков на 1000 жителей! Будьте так добры - посмотрим, где неэффективность окажется неэффективнее

А где я писал про рекордные объемы строительства? Ссылку пожалуйста.

Но, допустим, строительство нового жилья обусловлено желанием зубожилых съехать с двухкомнатной хрущевки родителей в свою, но никак не обуславливает строительство новой школы.

По чиновникам: чиновники должны считаться не на тысячу человек, а на объем работы.



Мне, как человеку немного знакомому с работой в екселе абсолютно одинаково - обрабатывать массив из тысячи строк или из нескольких сотен тысяч. Поэтому правильнее сравнивать абсолют с абсолютом. На сколько выросло? Я не в курсе. Буду рад почитать. Тем не менее, считаю, что в стране избыточное количество чиновников, которое можно уменьшить, даже улучшив качество услуг, автоматизацией и повышением квалификации. Для меня было ужасом, когда экономический ревизор пересчитывал числа на калькуляторе, чтобы внести результат в таблицу ексель.



Насчет силовиков - опять же вопрос, правильно ли считать на 1000 человек, когда в стране повысились угрозы к спокойной жизни граждан, в связи с агрессией РФ? Как по мне увеличение в данном случае оправдано.



Пока писал ответ, возник вопрос: какое это все имеет отношение к закрытию школ в Одессе? Давайте закончим сначала эту тему? А где я писал про рекордные объемы строительства? Ссылку пожалуйста.Но, допустим, строительство нового жилья обусловлено желанием зубожилых съехать с двухкомнатной хрущевки родителей в свою, но никак не обуславливает строительство новой школы.По чиновникам: чиновники должны считаться не на тысячу человек, а на объем работы.Мне, как человеку немного знакомому с работой в екселе абсолютно одинаково - обрабатывать массив из тысячи строк или из нескольких сотен тысяч. Поэтому правильнее сравнивать абсолют с абсолютом. На сколько выросло? Я не в курсе. Буду рад почитать. Тем не менее, считаю, что в стране избыточное количество чиновников, которое можно уменьшить, даже улучшив качество услуг, автоматизацией и повышением квалификации. Для меня было ужасом, когда экономический ревизор пересчитывал числа на калькуляторе, чтобы внести результат в таблицу ексель.Насчет силовиков - опять же вопрос, правильно ли считать на 1000 человек, когда в стране повысились угрозы к спокойной жизни граждан, в связи с агрессией РФ? Как по мне увеличение в данном случае оправдано.Пока писал ответ, возник вопрос: какое это все имеет отношение к закрытию школ в Одессе? Давайте закончим сначала эту тему?

А давайте для начала закончим изначальную дискуссию - я не раскрывал тему снижения финансирования образования в отдельности. Перечитайте мой комментарий внимательно - я акцентировал на том, что это происходит одновременно с увеличением финансирования служб внутренних дел! То есть вопрос приоритетов государства.Повышение угроз к спокойной жизни граждан в связи с агрессией РФ - чушь полная! Вы где живете - на линии разграничения? Потому что там, где я живу - в Киеве - спокойную жизнь нарушает возросшее количество угонов авто, квартивных краж и насыщенная жизнь радикалов. Это все путинские диверсанты, или как? А может быть не нужно было показывать пример нарушения спокойной жизни на майдане в 2014-м? Не эти ли люди устраивают сегодня потасовки, стрельбу и взрывы гранат в городах Украины?Ок - проблема есть, и какой бы ни был еще генезис, с ней нужно бороться. Но неужели вы думаете, что Министр внутренних дел, который начиная с майдана содержит армию собственных ручных радикалов, будет это делать? Так эффективно ли увеличение финансирования МВД - ответьте?Далее, учителей и школы мы, значит, должны оценивать по количеству учеников, а чиновников - по объему работы?Самому то не смешно? Понятно, что и на 50 млн человек, и на 30, нужен 1 Президент, 1 Премьер и полный набор министров. Поэтому от уменьшения населения объем работы этих должностей не уменьшается. Но вот количество народных депутатов сокращаться с сокращением населения должно!!! У нас представительная демократия, соответственно, чем меньше населения, тем в меньшем количестве представителей оно нуждается. И это только один пример, свидетельствующий о неэффективности функции государственного и местного управления.К слову - в школах все тоже самое. Директор должен быть на любое количество учеников, а количество учителей - уже прямая пропорциональсть от них. Так что объем работы и здесь имеет такое же место, как и в системе власти.