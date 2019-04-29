Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Столько много букофф.... А всё базируется на основе-фундаменте одной лжи --- якобы из 73% (т.е. голосовавшие за ЗЕ) никто не воюет, не управляет и т.д.; что только 25% защищают и т.д.
За теми буквами. ньюсмейкеров. предводителей всего этого шабаша - скрывается страх. Страх потерять приобретенное влияние. деньги.кормушку. кормушечку. Внутри есть понимание. что деньги. влияние эти намучены благодаря мутной водичке. Понимание. что если все будет по правилам - всего этого может и не быть. И. традиционно. собака рычит. если у нее пытаются отнять кость.
У ГорькогоЛука - страх, кормушка и предводители? Если вы так считаете - вы абсолютно аморальный тип.
Совершить такую лживую подмену (записав всех из 73% в диванщики и т.п., а 25% - в защитники, строители) и на этом построить весь свой опус ---- это реально аморальный поступок.
Type1 написав:А правда, что население Одессы уменьшилось за этот же период на 90 тыс человек? Сколько новых школ должно строиться на каждые 10 тыс убывшего населения? Просто для своего понимания спрашиваю. Потому что мне не совсем понятно, в чем проблема.
Или трусы, или крестик Население Украины снижается даже в городе-миллионнике, еще и крупнейшем порте? ШОК А как же "рекордные объемы строительства", а как же "светлый путь европейских реформ"?..
PS: что касается ваших бенчмарков эффективности - ну смешно же! Посчитайте нам не только количество школ на 1000 жителей, а и количество чиновников и силовиков на 1000 жителей! Будьте так добры - посмотрим, где неэффективность окажется неэффективнее
А где я писал про рекордные объемы строительства? Ссылку пожалуйста. Но, допустим, строительство нового жилья обусловлено желанием зубожилых съехать с двухкомнатной хрущевки родителей в свою, но никак не обуславливает строительство новой школы. По чиновникам: чиновники должны считаться не на тысячу человек, а на объем работы.
Мне, как человеку немного знакомому с работой в екселе абсолютно одинаково - обрабатывать массив из тысячи строк или из нескольких сотен тысяч. Поэтому правильнее сравнивать абсолют с абсолютом. На сколько выросло? Я не в курсе. Буду рад почитать. Тем не менее, считаю, что в стране избыточное количество чиновников, которое можно уменьшить, даже улучшив качество услуг, автоматизацией и повышением квалификации. Для меня было ужасом, когда экономический ревизор пересчитывал числа на калькуляторе, чтобы внести результат в таблицу ексель.
Насчет силовиков - опять же вопрос, правильно ли считать на 1000 человек, когда в стране повысились угрозы к спокойной жизни граждан, в связи с агрессией РФ? Как по мне увеличение в данном случае оправдано.
Пока писал ответ, возник вопрос: какое это все имеет отношение к закрытию школ в Одессе? Давайте закончим сначала эту тему?
Type1 написав: Если Вы понимаете в эффективности трат, то, разумеется понимаете, что эффективнее иметь развозку с сел в одну школу?
Развозку на чем - на вертолетах Авакова, или БТР-ах Полторака? Там дороги отсутствуют!! Эта ключевая причина, по которой проекты школьных автобусов и сельских ФАПов существуют только на бумаге!
Там, это где?
Уважаемый, мы живем не в Швейцарии. Вы хотите чтобы в каждом селе была школа? У Вас есть идеи за чей счет это должно осуществляться? Вы готовы платить дополнительные налоги на образование бедных детишек в удаленных местах? Я - нет. Я эти деньги потрачу на образование моего ребенка. Такой я мчудак. Давайте отключим Зрадио и попытаемся подумать как наиболее эффективно решить данную проблему. Если денег на это не хватает - выхода два: уменьшить расходы или увеличить поступления.
zРадио написав:Взял несколько пропагандистских клише и думаешь, что все объяснил? 1150 школ закрыли за 5 последних лет. 1150, Карл!!! А новых открыли - 38!
Лише в Рівненській області за 5-ь років відкрили більше десятка шкіл і продовжують відкривати закінчуючи довгобуди які стояли десятками років. Я звернув увагу, що вся Ваша українофобська, гебельсовська пропаганда сипле цифрами без посилання на першоджерела, тобто всі ці цифри фейк запаленої свідомості пропагандистів з-за поребрику.
Так где первоисточник-то от Вас?
По школам наткнулся на 2017 год. Картинко в пользу zРадио.
Спасибо! Интересные цифры. Удручает сокращение количества школьников. То, что такое есть, знал, но не представлял масштаб. Что непонятно - цифра охвата в младшей школе всего 83,9% в 2016/17, при том, что в 5-9 классах, 94,3%. Каким образом получается, что 16% детей не ходят в младшие классы, но потом идут в 5-й?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
detroytred написав:Столько много букофф.... А всё базируется на основе-фундаменте одной лжи --- якобы из 73% (т.е. голосовавшие за ЗЕ) никто не воюет, не управляет и т.д.; что только 25% защищают и т.д.
За теми буквами. ньюсмейкеров. предводителей всего этого шабаша - скрывается страх. Страх потерять приобретенное влияние. деньги.кормушку. кормушечку. Внутри есть понимание. что деньги. влияние эти намучены благодаря мутной водичке. Понимание. что если все будет по правилам - всего этого может и не быть. И. традиционно. собака рычит. если у нее пытаются отнять кость.
У ГорькогоЛука - страх, кормушка и предводители? Если вы так считаете - вы абсолютно аморальный тип.
А может, это ГорькийЛук - абсолютно аморальный тип? Такая мысль Вас не посещала?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Type1 написав:А правда, что население Одессы уменьшилось за этот же период на 90 тыс человек? Сколько новых школ должно строиться на каждые 10 тыс убывшего населения? Просто для своего понимания спрашиваю. Потому что мне не совсем понятно, в чем проблема.
Или трусы, или крестик Население Украины снижается даже в городе-миллионнике, еще и крупнейшем порте? ШОК А как же "рекордные объемы строительства", а как же "светлый путь европейских реформ"?..
PS: что касается ваших бенчмарков эффективности - ну смешно же! Посчитайте нам не только количество школ на 1000 жителей, а и количество чиновников и силовиков на 1000 жителей! Будьте так добры - посмотрим, где неэффективность окажется неэффективнее
А где я писал про рекордные объемы строительства? Ссылку пожалуйста. Но, допустим, строительство нового жилья обусловлено желанием зубожилых съехать с двухкомнатной хрущевки родителей в свою, но никак не обуславливает строительство новой школы. По чиновникам: чиновники должны считаться не на тысячу человек, а на объем работы.
Мне, как человеку немного знакомому с работой в екселе абсолютно одинаково - обрабатывать массив из тысячи строк или из нескольких сотен тысяч. Поэтому правильнее сравнивать абсолют с абсолютом. На сколько выросло? Я не в курсе. Буду рад почитать. Тем не менее, считаю, что в стране избыточное количество чиновников, которое можно уменьшить, даже улучшив качество услуг, автоматизацией и повышением квалификации. Для меня было ужасом, когда экономический ревизор пересчитывал числа на калькуляторе, чтобы внести результат в таблицу ексель.
Насчет силовиков - опять же вопрос, правильно ли считать на 1000 человек, когда в стране повысились угрозы к спокойной жизни граждан, в связи с агрессией РФ? Как по мне увеличение в данном случае оправдано.
Пока писал ответ, возник вопрос: какое это все имеет отношение к закрытию школ в Одессе? Давайте закончим сначала эту тему?
А давайте для начала закончим изначальную дискуссию - я не раскрывал тему снижения финансирования образования в отдельности. Перечитайте мой комментарий внимательно - я акцентировал на том, что это происходит одновременно с увеличением финансирования служб внутренних дел! То есть вопрос приоритетов государства.
Повышение угроз к спокойной жизни граждан в связи с агрессией РФ - чушь полная! Вы где живете - на линии разграничения? Потому что там, где я живу - в Киеве - спокойную жизнь нарушает возросшее количество угонов авто, квартивных краж и насыщенная жизнь радикалов. Это все путинские диверсанты, или как? А может быть не нужно было показывать пример нарушения спокойной жизни на майдане в 2014-м? Не эти ли люди устраивают сегодня потасовки, стрельбу и взрывы гранат в городах Украины?
Ок - проблема есть, и какой бы ни был еще генезис, с ней нужно бороться. Но неужели вы думаете, что Министр внутренних дел, который начиная с майдана содержит армию собственных ручных радикалов, будет это делать? Так эффективно ли увеличение финансирования МВД - ответьте?
Далее, учителей и школы мы, значит, должны оценивать по количеству учеников, а чиновников - по объему работы? Самому то не смешно? Понятно, что и на 50 млн человек, и на 30, нужен 1 Президент, 1 Премьер и полный набор министров. Поэтому от уменьшения населения объем работы этих должностей не уменьшается. Но вот количество народных депутатов сокращаться с сокращением населения должно!!! У нас представительная демократия, соответственно, чем меньше населения, тем в меньшем количестве представителей оно нуждается. И это только один пример, свидетельствующий о неэффективности функции государственного и местного управления.
К слову - в школах все тоже самое. Директор должен быть на любое количество учеников, а количество учителей - уже прямая пропорциональсть от них. Так что объем работы и здесь имеет такое же место, как и в системе власти.
freeze написав:В миллионной Одессе за все годы независимости открыта одна школа, а закрыто более десятка. Тут никого не обвиняю, просто констатирую факт.
А правда, что население Одессы уменьшилось за этот же период на 90 тыс человек? Сколько новых школ должно строиться на каждые 10 тыс убывшего населения? Просто для своего понимания спрашиваю. Потому что мне не совсем понятно, в чем проблема.
Нет, не правда, фактическое население не уменьшилось. Появились целые микрорайоны, расположенные формально за городской чертой, часть людей с бывшей одесской пропиской сейчас прописаны в овидиопольском и др. районах, но естественно все ходят в одесские школы.
ЛАД написав:Что непонятно - цифра охвата в младшей школе всего 83,9% в 2016/17, при том, что в 5-9 классах, 94,3%. Каким образом получается, что 16% детей не ходят в младшие классы, но потом идут в 5-й?
Таким образом, что у нас случилась "успешная реформа образования" - в первые классы впервые в истории Украины массово не пошли дети сел. Они УЖЕ успели "подпортить" статистику по младшей школе, но ЕЩЕ не успели "подпортить" - по средней школе.
Соответственно, с их взрослением цифры по младшей и средней школе подравняются, но увы, не на уровне 94%, а на уровне 84%