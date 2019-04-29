detroytred
Зачем Вы полностью цитируете явную глупость?
Для Васи это естественно, но Вы могли бы и обрезать.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 30 кві, 2019 13:15
detroytred
Зачем Вы полностью цитируете явную глупость?
Для Васи это естественно, но Вы могли бы и обрезать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 30 кві, 2019 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 30 кві, 2019 13:17
А перевірочна цифра в 13 дітей на закриту школу
15000 дітей /1150 закритих шкіл=13 - показує що зет розганяє зраду , а ви цю зраду розганяти допомагаєте.
Тому
якщо один - прямий зрадофіл
То другий просто корисний ідіот (або зрадофіл під прикриттям)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 30 кві, 2019 13:20
Демократія по европейські, по чешські: найманцю, який воював за росіян в ОрдЛо, світить пожиттєвий термін в тюрмі. То вам не укро- демократія, коли терористам дають умовно 2-3 роки!
Де зРадіо, "знавець" чешської і латишської конституцій.
Може, то незаконно, давати ватану пожиттєву тюрму за три тижня служби на боці московитів. Може, варто йому марципанів дати??
"Прокуратура утверждает, что Эшту в течение трех недель занимался охраной окопов и выполнял побочные работы у террористов, в частности, ухаживал за оружием, а также принимал участие в обстрелах."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 30 кві, 2019 13:22
Re: Політичні дискусії
Ще один зрадорозгін....
Якщо закрили школи на 13 дітей - то це не говорить про те що дітей відправили хвости крутити..
Для них купили автобус Школярик і тепер один Школярик замінює утримання двох-трьох шкіл, а діти при цьому замість викладача на 4-5 предметів - отримують повноцінні знання в повноцінній школі...
Але зрадофілам треба натиснути на емоційну складову (діти-хвости, хворі-без лікування) і не помітити прагматичну(15000 дітей - краща освіта, гроші не на ліжка а на хворих)
так що свята тройця зет,дет.лад - можете не маскуватись , ваша ненависть і робота в групі помітна неозброєним оком.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 30 кві, 2019 13:24
Коломойскому вряд ли выгоднее) вообще он мне не очень) но насчёт хуторянства Вы на 100% правы. Собственно, достаточно посмотреть вокруг, на успешные страны.
Думаю, Коломойский это понимает, и против тенденции не пойдет. А тенденция как раз от хуторянства. Это очевидно. Поколение олигархов уходит.
Страх - это и есть неосознанное понимание неготовности к честной конкуренции, в том числе.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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