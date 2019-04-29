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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2766276727682769

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 102
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
24
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
33
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
34%
35
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:15

detroytred
Зачем Вы полностью цитируете явную глупость?
Для Васи это естественно, но Вы могли бы и обрезать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 30 кві, 2019 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:17

  detroytred написав:
  Василь-Рівне написав:
  zРадио написав:Взял несколько пропагандистских клише и думаешь, что все объяснил? 1150 школ закрыли за 5 последних лет. 1150, Карл!!! А новых открыли - 38!
Лише в Рівненській області за 5-ь років відкрили більше десятка шкіл і продовжують відкривати закінчуючи довгобуди які стояли десятками років. Я звернув увагу, що вся Ваша українофобська, гебельсовська пропаганда сипле цифрами без посилання на першоджерела, тобто всі ці цифри фейк запаленої свідомості пропагандистів з-за поребрику.
Так где первоисточник-то от Вас?
По школам наткнулся на 2017 год.
Картинко в пользу zРадио.
https://ru.slovoidilo.ua/2017/08/22/inf ... avisimosti
А перевірочна цифра в 13 дітей на закриту школу
15000 дітей /1150 закритих шкіл=13 - показує що зет розганяє зраду , а ви цю зраду розганяти допомагаєте.
Тому
якщо один - прямий зрадофіл
То другий просто корисний ідіот (або зрадофіл під прикриттям)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:20

Демократія по европейські, по чешські: найманцю, який воював за росіян в ОрдЛо, світить пожиттєвий термін в тюрмі. То вам не укро- демократія, коли терористам дають умовно 2-3 роки!

Де зРадіо, "знавець" чешської і латишської конституцій.
Може, то незаконно, давати ватану пожиттєву тюрму за три тижня служби на боці московитів. Може, варто йому марципанів дати??


"Прокуратура утверждает, что Эшту в течение трех недель занимался охраной окопов и выполнял побочные работы у террористов, в частности, ухаживал за оружием, а также принимал участие в обстрелах."

https://m.censor.net.ua/news/3124919/v_ ... emu_grozit
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:22

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:разумеется, содержание таких школ неэффективно. И содержание паллиативных больных неэффективно. Давайте такие школы закроем, а детей отправим хвосты коровам крутить,
Ще один зрадорозгін....
Якщо закрили школи на 13 дітей - то це не говорить про те що дітей відправили хвости крутити..
Для них купили автобус Школярик і тепер один Школярик замінює утримання двох-трьох шкіл, а діти при цьому замість викладача на 4-5 предметів - отримують повноцінні знання в повноцінній школі...

Але зрадофілам треба натиснути на емоційну складову (діти-хвости, хворі-без лікування) і не помітити прагматичну(15000 дітей - краща освіта, гроші не на ліжка а на хворих)

так що свята тройця зет,дет.лад - можете не маскуватись , ваша ненависть і робота в групі помітна неозброєним оком.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:24

  detroytred написав:
  Навуходоносор написав:
  detroytred написав:Столько много букофф....
А всё базируется на основе-фундаменте одной лжи --- якобы из 73% (т.е. голосовавшие за ЗЕ) никто не воюет, не управляет и т.д.; что только 25% защищают и т.д.

За теми буквами. ньюсмейкеров. предводителей всего этого шабаша - скрывается страх. Страх потерять приобретенное влияние. деньги.кормушку. кормушечку.
Внутри есть понимание. что деньги. влияние эти намучены благодаря мутной водичке. Понимание. что если все будет по правилам - всего этого может и не быть. И. традиционно. собака рычит. если у нее пытаются отнять кость.

На мой взгляд, наврядли страх и пр. мотивы.
Скорее банальная конкурентная борьба за власть (блага).

Хотя может Вы и правы.
Есть шанс, что выигравшим реально выгоднее по правилам.
Из интервью Корбана именно это и следует.
Корбан прямым текстом озвучил парадигму Бени и Ко --- они уверены, что смогут побеждать не только в условиях нарушения правил (с помощью рейдерства, коррупции и т.п.), но и в условиях законности.
Я так понимаю, основываясь, на том, что *Приват*, *Квартал* качественные конкурентные продукты.

Возможно неплохо было бы, если у нас оформились, как в Штатах две политсилы. И вместе, конкурируя, тянули к европейским стандартам.
То есть ушли от хуторянства..

Коломойскому вряд ли выгоднее) вообще он мне не очень) но насчёт хуторянства Вы на 100% правы. Собственно, достаточно посмотреть вокруг, на успешные страны.
Думаю, Коломойский это понимает, и против тенденции не пойдет. А тенденция как раз от хуторянства. Это очевидно. Поколение олигархов уходит.
Страх - это и есть неосознанное понимание неготовности к честной конкуренции, в том числе.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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