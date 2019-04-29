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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 276727682769277027712772> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 103 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 23% 24 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 33 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 35% 36 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 103 Додано: Вів 30 кві, 2019 13:17 detroytred написав: Василь-Рівне написав: zРадио написав: Взял несколько пропагандистских клише и думаешь, что все объяснил? 1150 школ закрыли за 5 последних лет. 1150, Карл!!! А новых открыли - 38! Взял несколько пропагандистских клише и думаешь, что все объяснил? 1150 школ закрыли за 5 последних лет. 1150, Карл!!! А новых открыли - 38! Лише в Рівненській області за 5-ь років відкрили більше десятка шкіл і продовжують відкривати закінчуючи довгобуди які стояли десятками років. Я звернув увагу, що вся Ваша українофобська, гебельсовська пропаганда сипле цифрами без посилання на першоджерела, тобто всі ці цифри фейк запаленої свідомості пропагандистів з-за поребрику. Лише в Рівненській області за 5-ь років відкрили більше десятка шкіл і продовжують відкривати закінчуючи довгобуди які стояли десятками років. Я звернув увагу, що вся Ваша українофобська, гебельсовська пропаганда сипле цифрами без посилання на першоджерела, тобто всі ці цифри фейк запаленої свідомості пропагандистів з-за поребрику. Так где первоисточник-то от Вас?

По школам наткнулся на 2017 год.

Картинко в пользу zРадио.

https://ru.slovoidilo.ua/2017/08/22/inf ... avisimosti Так где первоисточник-то от Вас?По школам наткнулся на 2017 год.Картинко в пользу zРадио. А перевірочна цифра в 13 дітей на закриту школу

15000 дітей /1150 закритих шкіл=13 - показує що зет розганяє зраду , а ви цю зраду розганяти допомагаєте.

Тому

якщо один - прямий зрадофіл

То другий просто корисний ідіот (або зрадофіл під прикриттям) А перевірочна цифра в 13 дітей на закриту школу15000 дітей /1150 закритих шкіл=13 - показує що зет розганяє зраду , а ви цю зраду розганяти допомагаєте.Томуякщо один - прямий зрадофілТо другий просто корисний ідіот (або зрадофіл під прикриттям) в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20805 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 13:20



Де зРадіо, "знавець" чешської і латишської конституцій.

Може, то незаконно, давати ватану пожиттєву тюрму за три тижня служби на боці московитів. Може, варто йому марципанів дати??





"Прокуратура утверждает, что Эшту в течение трех недель занимался охраной окопов и выполнял побочные работы у террористов, в частности, ухаживал за оружием, а также принимал участие в обстрелах."



https://m.censor.net.ua/news/3124919/v_ ... emu_grozit Демократія по европейські, по чешські: найманцю, який воював за росіян в ОрдЛо, світить пожиттєвий термін в тюрмі. То вам не укро- демократія, коли терористам дають умовно 2-3 роки!Де зРадіо, "знавець" чешської і латишської конституцій.Може, то незаконно, давати ватану пожиттєву тюрму за три тижня служби на боці московитів. Може, варто йому марципанів дати??"Прокуратура утверждает, что Эшту в течение трех недель занимался охраной окопов и выполнял побочные работы у террористов, в частности, ухаживал за оружием, а также принимал участие в обстрелах." Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19722 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1142 раз. Подякували: 2109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 13:22 Re: Політичні дискусії zРадио написав: разумеется, содержание таких школ неэффективно. И содержание паллиативных больных неэффективно. Давайте такие школы закроем, а детей отправим хвосты коровам крутить, разумеется, содержание таких школ неэффективно. И содержание паллиативных больных неэффективно. Давайте такие школы закроем, а детей отправим хвосты коровам крутить, Ще один зрадорозгін....

Якщо закрили школи на 13 дітей - то це не говорить про те що дітей відправили хвости крутити..

Для них купили автобус Школярик і тепер один Школярик замінює утримання двох-трьох шкіл, а діти при цьому замість викладача на 4-5 предметів - отримують повноцінні знання в повноцінній школі...



Але зрадофілам треба натиснути на емоційну складову (діти-хвости, хворі-без лікування) і не помітити прагматичну(15000 дітей - краща освіта, гроші не на ліжка а на хворих)



так що свята тройця зет,дет.лад - можете не маскуватись , ваша ненависть і робота в групі помітна неозброєним оком. Ще один зрадорозгін....Якщо закрили школи на 13 дітей - то це не говорить про те що дітей відправили хвости крутити..Для них купили автобус Школярик і тепер один Школярик замінює утримання двох-трьох шкіл, а діти при цьому замість викладача на 4-5 предметів - отримують повноцінні знання в повноцінній школі...Але зрадофілам треба натиснути на емоційну складову (діти-хвости, хворі-без лікування) і не помітити прагматичну(15000 дітей - краща освіта, гроші не на ліжка а на хворих)так що свята тройця зет,дет.лад - можете не маскуватись , ваша ненависть і робота в групі помітна неозброєним оком. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20805 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 13:24 detroytred написав: Навуходоносор написав: detroytred написав: Столько много букофф....

А всё базируется на основе-фундаменте одной лжи --- якобы из 73% (т.е. голосовавшие за ЗЕ) никто не воюет, не управляет и т.д.; что только 25% защищают и т.д. Столько много букофф....А всё базируется на основе-фундаменте одной лжи --- якобы из 73% (т.е. голосовавшие за ЗЕ) никто не воюет, не управляет и т.д.; что только 25% защищают и т.д.

За теми буквами. ньюсмейкеров. предводителей всего этого шабаша - скрывается страх. Страх потерять приобретенное влияние. деньги.кормушку. кормушечку.

Внутри есть понимание. что деньги. влияние эти намучены благодаря мутной водичке. Понимание. что если все будет по правилам - всего этого может и не быть. И. традиционно. собака рычит. если у нее пытаются отнять кость. За теми буквами. ньюсмейкеров. предводителей всего этого шабаша - скрывается страх. Страх потерять приобретенное влияние. деньги.кормушку. кормушечку.Внутри есть понимание. что деньги. влияние эти намучены благодаря мутной водичке. Понимание. что если все будет по правилам - всего этого может и не быть. И. традиционно. собака рычит. если у нее пытаются отнять кость.

На мой взгляд, наврядли страх и пр. мотивы.

Скорее банальная конкурентная борьба за власть (блага).



Хотя может Вы и правы.

Есть шанс, что выигравшим реально выгоднее по правилам.

Из интервью Корбана именно это и следует.

Корбан прямым текстом озвучил парадигму Бени и Ко --- они уверены, что смогут побеждать не только в условиях нарушения правил (с помощью рейдерства, коррупции и т.п.), но и в условиях законности.

Я так понимаю, основываясь, на том, что *Приват*, *Квартал* качественные конкурентные продукты.



Возможно неплохо было бы, если у нас оформились, как в Штатах две политсилы. И вместе, конкурируя, тянули к европейским стандартам.

То есть ушли от хуторянства.. На мой взгляд, наврядли страх и пр. мотивы.Скорее банальная конкурентная борьба за власть (блага).Хотя может Вы и правы.Есть шанс, что выигравшим реально выгоднее по правилам.Из интервью Корбана именно это и следует.Корбан прямым текстом озвучил парадигму Бени и Ко --- они уверены, что смогут побеждать не только в условиях нарушения правил (с помощью рейдерства, коррупции и т.п.), но и в условиях законности.Я так понимаю, основываясь, на том, что *Приват*, *Квартал* качественные конкурентные продукты.Возможно неплохо было бы, если у нас оформились, как в Штатах две политсилы. И вместе, конкурируя, тянули к европейским стандартам.То есть ушли от хуторянства..

Коломойскому вряд ли выгоднее) вообще он мне не очень) но насчёт хуторянства Вы на 100% правы. Собственно, достаточно посмотреть вокруг, на успешные страны.

Думаю, Коломойский это понимает, и против тенденции не пойдет. А тенденция как раз от хуторянства. Это очевидно. Поколение олигархов уходит.

Страх - это и есть неосознанное понимание неготовности к честной конкуренции, в том числе. Коломойскому вряд ли выгоднее) вообще он мне не очень) но насчёт хуторянства Вы на 100% правы. Собственно, достаточно посмотреть вокруг, на успешные страны.Думаю, Коломойский это понимает, и против тенденции не пойдет. А тенденция как раз от хуторянства. Это очевидно. Поколение олигархов уходит.Страх - это и есть неосознанное понимание неготовности к честной конкуренции, в том числе. Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.

Томаса Санкару - в каждую страну Навуходоносор

Повідомлень: 2317 З нами з: 21.09.13 Подякував: 724 раз. Подякували: 905 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 13:28 zРадио написав: А давайте для начала закончим изначальную дискуссию - я не раскрывал тему снижения финансирования образования в отдельности. Перечитайте мой комментарий внимательно - я акцентировал на том, что это происходит одновременно с увеличением финансирования служб внутренних дел! То есть вопрос приоритетов государства.



Повышение угроз к спокойной жизни граждан в связи с агрессией РФ - чушь полная! Вы где живете - на линии разграничения? Потому что там, где я живу - в Киеве - спокойную жизнь нарушает возросшее количество угонов авто, квартивных краж и насыщенная жизнь радикалов. Это все путинские диверсанты, или как? А может быть не нужно было показывать пример нарушения спокойной жизни на майдане в 2014-м? Не эти ли люди устраивают сегодня потасовки, стрельбу и взрывы гранат в городах Украины?



Ок - проблема есть, и какой бы ни был еще генезис, с ней нужно бороться. Но неужели вы думаете, что Министр внутренних дел, который начиная с майдана содержит армию собственных ручных радикалов, будет это делать? Так эффективно ли увеличение финансирования МВД - ответьте?



Далее, учителей и школы мы, значит, должны оценивать по количеству учеников, а чиновников - по объему работы? Самому то не смешно? Понятно, что и на 50 млн человек, и на 30, нужен 1 Президент, 1 Премьер и полный набор министров. Поэтому от уменьшения населения объем работы этих должностей не уменьшается. Но вот количество народных депутатов сокращаться с сокращением населения должно!!! У нас представительная демократия, соответственно, чем меньше населения, тем в меньшем количестве представителей оно нуждается. И это только один пример, свидетельствующий о неэффективности функции государственного и местного управления.



К слову - в школах все тоже самое. Директор должен быть на любое количество учеников, а количество учителей - уже прямая пропорциональсть от них. Так что объем работы и здесь имеет такое же место, как и в системе власти. А давайте для начала закончим изначальную дискуссию - я не раскрывал тему снижения финансирования образования в отдельности. Перечитайте мой комментарий внимательно - я акцентировал на том, что это происходит одновременно с увеличением финансирования служб внутренних дел! То есть вопрос приоритетов государства.Повышение угроз к спокойной жизни граждан в связи с агрессией РФ - чушь полная! Вы где живете - на линии разграничения? Потому что там, где я живу - в Киеве - спокойную жизнь нарушает возросшее количество угонов авто, квартивных краж и насыщенная жизнь радикалов. Это все путинские диверсанты, или как? А может быть не нужно было показывать пример нарушения спокойной жизни на майдане в 2014-м? Не эти ли люди устраивают сегодня потасовки, стрельбу и взрывы гранат в городах Украины?Ок - проблема есть, и какой бы ни был еще генезис, с ней нужно бороться. Но неужели вы думаете, что Министр внутренних дел, который начиная с майдана содержит армию собственных ручных радикалов, будет это делать? Так эффективно ли увеличение финансирования МВД - ответьте?Далее, учителей и школы мы, значит, должны оценивать по количеству учеников, а чиновников - по объему работы?Самому то не смешно? Понятно, что и на 50 млн человек, и на 30, нужен 1 Президент, 1 Премьер и полный набор министров. Поэтому от уменьшения населения объем работы этих должностей не уменьшается. Но вот количество народных депутатов сокращаться с сокращением населения должно!!! У нас представительная демократия, соответственно, чем меньше населения, тем в меньшем количестве представителей оно нуждается. И это только один пример, свидетельствующий о неэффективности функции государственного и местного управления.К слову - в школах все тоже самое. Директор должен быть на любое количество учеников, а количество учителей - уже прямая пропорциональсть от них. Так что объем работы и здесь имеет такое же место, как и в системе власти.



в Киеве - спокойную жизнь нарушает возросшее количество угонов авто, квартивных краж - предлагаете вообще Киевское СБУ распустить за ненадобностью, я так понимаю. Ведь угроз нет.



Но вот количество народных депутатов сокращаться с сокращением населения должно!!! - мы вроде про чиновников, не? Депутат не является госслужащим. По поводу вашего "должно сокращаться" - по Конституции не должно. Предлагаете динамический расчет количества парламентариев от переписи населения?



С директором и учителями - не работает. Так как может быть два учителя украинского языка на 600 детей. Но не может быть рука учителя на 15. Нельзя, чтобы в школе на 15 детей разного возраста было в 40 раз меньше кабинетов, чем в школе на 500. Поэтому и идет уменьшение школ.



Для меня нет связи между сокращением школ и ростом расходов на безопасность. Не готов их обсуждать в совокупности.

Как показали выборы, рост затрат на силовой блок был обусловлен не желанием остаться президента у власти, для подавления возмущения. Причины роста я уже упомянул и считаю увеличение рациональным.

Как показывает реальность - сокращение школ вызвано сокращением учащихся. Так же считаю это рациональным решением. в Киеве - спокойную жизнь нарушает возросшее количество угонов авто, квартивных краж - предлагаете вообще Киевское СБУ распустить за ненадобностью, я так понимаю. Ведь угроз нет.Но вот количество народных депутатов сокращаться с сокращением населения должно!!! - мы вроде про чиновников, не? Депутат не является госслужащим. По поводу вашего "должно сокращаться" - по Конституции не должно. Предлагаете динамический расчет количества парламентариев от переписи населения?С директором и учителями - не работает. Так как может быть два учителя украинского языка на 600 детей. Но не может быть рука учителя на 15. Нельзя, чтобы в школе на 15 детей разного возраста было в 40 раз меньше кабинетов, чем в школе на 500. Поэтому и идет уменьшение школ.Для меня нет связи между сокращением школ и ростом расходов на безопасность. Не готов их обсуждать в совокупности.Как показали выборы, рост затрат на силовой блок был обусловлен не желанием остаться президента у власти, для подавления возмущения. Причины роста я уже упомянул и считаю увеличение рациональным.Как показывает реальность - сокращение школ вызвано сокращением учащихся. Так же считаю это рациональным решением. Type1

Повідомлень: 755 З нами з: 12.08.16 Подякував: 23 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 13:35 budivelnik

Всё Вы красиво излагаете, и бдительность проявляете.

Но лучше объясните цифру 83,9% охвата в младшей школе.

И второе - Ваша реакция на уменьшение числа школьников за время независимости почти вдвое!?



И, кстати, меня удивило, когда узнал, что в Германии нет учителей на 1 предмет, учитель обязан вести (или хотя бы иметь возможность по подготовке) 2-3 предмета. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 30 кві, 2019 14:26, всього редагувалось 3 разів.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12956 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4207 раз. Подякували: 3853 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 13:35 ЛАД написав: baran написав: Вкладчик1234 Я думаю, что "настоящих буйных" среди них мало.

А в интернетах для этого есть баны

та хз, я всегда считал таких нонконформистских эгоцентричных радикальных фанатиков опасными, хотя бы по причине их убедительности--они ведь сами искренне уверены в своей правоте... та хз, я всегда считал таких нонконформистских эгоцентричных радикальных фанатиков опасными, хотя бы по причине их убедительности--они ведь сами искренне уверены в своей правоте...

Они опасны по многим причинам. И названная Вами, возможно, не самая главная.

На мой взгляд, они играют роль провокаторов. И в этой роли они гораздо опаснее. Они опасны по многим причинам. И названная Вами, возможно, не самая главная.На мой взгляд, они играют роль провокаторов. И в этой роли они гораздо опаснее.

Проблема, как по мне, куда глубже! такие фанатики могут привести к власти гитлера. Народ вскоре разочаруется и в новых лицах, и вполне будет готов проголосовать за "национал-социалиста". И тогда 3,1415здец всем ИМХО Проблема, как по мне, куда глубже! такие фанатики могут привести к власти гитлера. Народ вскоре разочаруется и в новых лицах, и вполне будет готов проголосовать за "национал-социалиста". И тогда 3,1415здец всем ИМХО "Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко baran

Повідомлень: 5065 З нами з: 12.08.11 Подякував: 93 раз. Подякували: 867 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 13:38 freeze написав: Type1 написав: freeze написав: В миллионной Одессе за все годы независимости открыта одна школа, а закрыто более десятка.

Тут никого не обвиняю, просто констатирую факт. В миллионной Одессе за все годы независимости открыта одна школа, а закрыто более десятка.Тут никого не обвиняю, просто констатирую факт.

А правда, что население Одессы уменьшилось за этот же период на 90 тыс человек?

Сколько новых школ должно строиться на каждые 10 тыс убывшего населения?

Просто для своего понимания спрашиваю. Потому что мне не совсем понятно, в чем проблема. А правда, что население Одессы уменьшилось за этот же период на 90 тыс человек?Сколько новых школ должно строиться на каждые 10 тыс убывшего населения?Просто для своего понимания спрашиваю. Потому что мне не совсем понятно, в чем проблема.



Нет, не правда, фактическое население не уменьшилось.

Появились целые микрорайоны, расположенные формально за городской чертой, часть людей с бывшей одесской пропиской сейчас прописаны в овидиопольском и др. районах, но естественно все ходят в одесские школы. Нет, не правда, фактическое население не уменьшилось.Появились целые микрорайоны, расположенные формально за городской чертой, часть людей с бывшей одесской пропиской сейчас прописаны в овидиопольском и др. районах, но естественно все ходят в одесские школы.



Сейчас, насколько я понимаю по рассказам коллеги (в Киеве), всех детей по прописке берут, на оставшиеся места среди желающих проводится жеребьевка. То есть существует максимум мест на набор в школу. В Одессе происходит таким же образом? Сейчас, насколько я понимаю по рассказам коллеги (в Киеве), всех детей по прописке берут, на оставшиеся места среди желающих проводится жеребьевка. То есть существует максимум мест на набор в школу. В Одессе происходит таким же образом? Type1

Повідомлень: 755 З нами з: 12.08.16 Подякував: 23 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 13:40 baran написав: Проблема, как по мне, куда глубже! такие фанатики могут привести к власти гитлера. Народ вскоре разочаруется и в новых лицах, и вполне будет готов проголосовать за "национал-социалиста". И тогда 3,1415здец всем ИМХО Проблема, как по мне, куда глубже! такие фанатики могут привести к власти гитлера. Народ вскоре разочаруется и в новых лицах, и вполне будет готов проголосовать за "национал-социалиста". И тогда 3,1415здец всем ИМХО





Боже, что твориться у некоторых в головах?

ЗЫ: Гитлер умер.

ЗЗЫ: Вы неискренне уверены в свой правоте? Боже, что твориться у некоторых в головах?ЗЫ: Гитлер умер.ЗЗЫ: Вы неискренне уверены в свой правоте? Type1

Повідомлень: 755 З нами з: 12.08.16 Подякував: 23 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 13:44 Type1 написав: zРадио написав: А давайте для начала закончим изначальную дискуссию - я не раскрывал тему снижения финансирования образования в отдельности. Перечитайте мой комментарий внимательно - я акцентировал на том, что это происходит одновременно с увеличением финансирования служб внутренних дел! То есть вопрос приоритетов государства.



Повышение угроз к спокойной жизни граждан в связи с агрессией РФ - чушь полная! Вы где живете - на линии разграничения? Потому что там, где я живу - в Киеве - спокойную жизнь нарушает возросшее количество угонов авто, квартивных краж и насыщенная жизнь радикалов. Это все путинские диверсанты, или как? А может быть не нужно было показывать пример нарушения спокойной жизни на майдане в 2014-м? Не эти ли люди устраивают сегодня потасовки, стрельбу и взрывы гранат в городах Украины?



Ок - проблема есть, и какой бы ни был еще генезис, с ней нужно бороться. Но неужели вы думаете, что Министр внутренних дел, который начиная с майдана содержит армию собственных ручных радикалов, будет это делать? Так эффективно ли увеличение финансирования МВД - ответьте?



Далее, учителей и школы мы, значит, должны оценивать по количеству учеников, а чиновников - по объему работы? Самому то не смешно? Понятно, что и на 50 млн человек, и на 30, нужен 1 Президент, 1 Премьер и полный набор министров. Поэтому от уменьшения населения объем работы этих должностей не уменьшается. Но вот количество народных депутатов сокращаться с сокращением населения должно!!! У нас представительная демократия, соответственно, чем меньше населения, тем в меньшем количестве представителей оно нуждается. И это только один пример, свидетельствующий о неэффективности функции государственного и местного управления.



К слову - в школах все тоже самое. Директор должен быть на любое количество учеников, а количество учителей - уже прямая пропорциональсть от них. Так что объем работы и здесь имеет такое же место, как и в системе власти. А давайте для начала закончим изначальную дискуссию - я не раскрывал тему снижения финансирования образования в отдельности. Перечитайте мой комментарий внимательно - я акцентировал на том, что это происходит одновременно с увеличением финансирования служб внутренних дел! То есть вопрос приоритетов государства.Повышение угроз к спокойной жизни граждан в связи с агрессией РФ - чушь полная! Вы где живете - на линии разграничения? Потому что там, где я живу - в Киеве - спокойную жизнь нарушает возросшее количество угонов авто, квартивных краж и насыщенная жизнь радикалов. Это все путинские диверсанты, или как? А может быть не нужно было показывать пример нарушения спокойной жизни на майдане в 2014-м? Не эти ли люди устраивают сегодня потасовки, стрельбу и взрывы гранат в городах Украины?Ок - проблема есть, и какой бы ни был еще генезис, с ней нужно бороться. Но неужели вы думаете, что Министр внутренних дел, который начиная с майдана содержит армию собственных ручных радикалов, будет это делать? Так эффективно ли увеличение финансирования МВД - ответьте?Далее, учителей и школы мы, значит, должны оценивать по количеству учеников, а чиновников - по объему работы?Самому то не смешно? Понятно, что и на 50 млн человек, и на 30, нужен 1 Президент, 1 Премьер и полный набор министров. Поэтому от уменьшения населения объем работы этих должностей не уменьшается. Но вот количество народных депутатов сокращаться с сокращением населения должно!!! У нас представительная демократия, соответственно, чем меньше населения, тем в меньшем количестве представителей оно нуждается. И это только один пример, свидетельствующий о неэффективности функции государственного и местного управления.К слову - в школах все тоже самое. Директор должен быть на любое количество учеников, а количество учителей - уже прямая пропорциональсть от них. Так что объем работы и здесь имеет такое же место, как и в системе власти.



в Киеве - спокойную жизнь нарушает возросшее количество угонов авто, квартивных краж - предлагаете вообще Киевское СБУ распустить за ненадобностью, я так понимаю. Ведь угроз нет.



Но вот количество народных депутатов сокращаться с сокращением населения должно!!! - мы вроде про чиновников, не? Депутат не является госслужащим. По поводу вашего "должно сокращаться" - по Конституции не должно. Предлагаете динамический расчет количества парламентариев от переписи населения?



С директором и учителями - не работает. Так как может быть два учителя украинского языка на 600 детей. Но не может быть рука учителя на 15. Нельзя, чтобы в школе на 15 детей разного возраста было в 40 раз меньше кабинетов, чем в школе на 500. Поэтому и идет уменьшение школ.



Для меня нет связи между сокращением школ и ростом расходов на безопасность. Не готов их обсуждать в совокупности.

Как показали выборы, рост затрат на силовой блок был обусловлен не желанием остаться президента у власти, для подавления возмущения. Причины роста я уже упомянул и считаю увеличение рациональным.

Как показывает реальность - сокращение школ вызвано сокращением учащихся. Так же считаю это рациональным решением. в Киеве - спокойную жизнь нарушает возросшее количество угонов авто, квартивных краж - предлагаете вообще Киевское СБУ распустить за ненадобностью, я так понимаю. Ведь угроз нет.Но вот количество народных депутатов сокращаться с сокращением населения должно!!! - мы вроде про чиновников, не? Депутат не является госслужащим. По поводу вашего "должно сокращаться" - по Конституции не должно. Предлагаете динамический расчет количества парламентариев от переписи населения?С директором и учителями - не работает. Так как может быть два учителя украинского языка на 600 детей. Но не может быть рука учителя на 15. Нельзя, чтобы в школе на 15 детей разного возраста было в 40 раз меньше кабинетов, чем в школе на 500. Поэтому и идет уменьшение школ.Для меня нет связи между сокращением школ и ростом расходов на безопасность. Не готов их обсуждать в совокупности.Как показали выборы, рост затрат на силовой блок был обусловлен не желанием остаться президента у власти, для подавления возмущения. Причины роста я уже упомянул и считаю увеличение рациональным.Как показывает реальность - сокращение школ вызвано сокращением учащихся. Так же считаю это рациональным решением.



Угонами и кражами занимается СБУ? Дальше можно было бы не читать, но я дочитал до следующего перла - нардепы не являются госслужащими, только потому, что в 2015-м сами же приняли позорный закон "О государственной службе", в котором исключили себя из этого списка, чтобы продолжать безнаказанно воровать! Угонами и кражами занимается СБУ?Дальше можно было бы не читать, но я дочитал до следующего перла - нардепы не являются госслужащими, только потому, что в 2015-м сами же приняли позорный закон "О государственной службе", в котором исключили себя из этого списка, чтобы продолжать безнаказанно воровать! zРадио

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