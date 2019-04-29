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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 27682769277027712772> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 103 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 23% 24 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 33 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 35% 36 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 103 Додано: Вів 30 кві, 2019 13:45 zРадио написав: Type1 написав: А правда, что население Одессы уменьшилось за этот же период на 90 тыс человек?

Сколько новых школ должно строиться на каждые 10 тыс убывшего населения?

Просто для своего понимания спрашиваю. Потому что мне не совсем понятно, в чем проблема. А правда, что население Одессы уменьшилось за этот же период на 90 тыс человек?Сколько новых школ должно строиться на каждые 10 тыс убывшего населения?Просто для своего понимания спрашиваю. Потому что мне не совсем понятно, в чем проблема. Или трусы, или крестик Население Украины снижается даже в городе-миллионнике, еще и крупнейшем порте? ШОК А как же "рекордные объемы строительства", а как же "светлый путь европейских реформ"?..

Или трусы, или крестикНаселение Украины снижается даже в городе-миллионнике, еще и крупнейшем порте? ШОКА как же "рекордные объемы строительства", а как же "светлый путь европейских реформ"?.. Тут два запитання

Якщо чисельність населення зменшилась на 0,5% в рік , а кількість житла збільшилась на 1% в рік - то чим це погано?

для мене це говорить про те що при реальному рості доходів на 3-5% , 1,5% (тобто третина цих доходів) була витрачена на покращення житлових умов тих хто тут живе і працює zРадио написав: PS: что касается ваших бенчмарков эффективности - ну смешно же! Посчитайте нам не только количество школ на 1000 жителей, а и количество чиновников и силовиков на 1000 жителей! Будьте так добры - посмотрим, где неэффективность окажется неэффективнее PS: что касается ваших бенчмарков эффективности - ну смешно же! Посчитайте нам не только количество школ на 1000 жителей, а и количество чиновников и силовиков на 1000 жителей! Будьте так добры - посмотрим, где неэффективность окажется неэффективнее тепер про співвідношення шкіл-чиновників і так далі....

Це також вплив на емоції...

Перше - з 2 млн так званих бюджетників(тобто тих хто отримує зарплату з бюджету)

600 000 - вчителі (надіюсь ви не проти такої кількості , хоча ми пробуємо зменшити кількість з покращенням якості за рахунок інтернет форм)

500 000 - мед працівники( також як я розумію ви не проти цієї кількості)

300 000 - ЗСУ (тут ми нічого не можемо зробити - агресор не спить)

250 000 - МВС ( кількість терактів у нас на порядок менша ніж в агресора, що також говорить про потрібність певної кількості силовиків для зменшення потенційної терористичної загрози)

350 000 - чиновники ( у нас 20000 населених пунктів , тому голова сільради+секретар+бухгалтер=80 000 , а ще є бібліотекар , землемір і так далі..)



тому ще раз

Наші вороги діють примітивно і тупо - пробуючи впливати на емоції.

Ці емоційні впливи легко розбиваються логікою -але на жаль 75% мислять емоційними картинками а не логічними ланцюжками..



ПС

зараз наша свята трійця зет-дет-лед - напише по одному повідомленню на сторінку , обовязково в цих повідомленнях буде

а - якась моя частинка цитати яка буде емоційно спотворена

б - ссилка дета на зета де зет сильно мене поливатиме , дет спробує виглядати миротворцем, лед буде відводити увагу...

До речі цей алгоритм вони використовують вже давно , паралельно використовуючи дописи корисного ідіота дола.... Тут два запитанняЯкщо чисельність населення зменшилась на 0,5% в рік , а кількість житла збільшилась на 1% в рік - то чим це погано?для мене це говорить про те що при реальному рості доходів на 3-5% , 1,5% (тобто третина цих доходів) була витрачена на покращення житлових умов тих хто тут живе і працюєтепер про співвідношення шкіл-чиновників і так далі....Це також вплив на емоції...Перше - з 2 млн так званих бюджетників(тобто тих хто отримує зарплату з бюджету)600 000 - вчителі (надіюсь ви не проти такої кількості , хоча ми пробуємо зменшити кількість з покращенням якості за рахунок інтернет форм)500 000 - мед працівники( також як я розумію ви не проти цієї кількості)300 000 - ЗСУ (тут ми нічого не можемо зробити - агресор не спить)250 000 - МВС ( кількість терактів у нас на порядок менша ніж в агресора, що також говорить про потрібність певної кількості силовиків для зменшення потенційної терористичної загрози)350 000 - чиновники ( у нас 20000 населених пунктів , тому голова сільради+секретар+бухгалтер=80 000 , а ще є бібліотекар , землемір і так далі..)тому ще разНаші вороги діють примітивно і тупо - пробуючи впливати на емоції.Ці емоційні впливи легко розбиваються логікою -але на жаль 75% мислять емоційними картинками а не логічними ланцюжками..ПСзараз наша свята трійця зет-дет-лед - напише по одному повідомленню на сторінку , обовязково в цих повідомленнях будеа - якась моя частинка цитати яка буде емоційно спотворенаб - ссилка дета на зета де зет сильно мене поливатиме , дет спробує виглядати миротворцем, лед буде відводити увагу...До речі цей алгоритм вони використовують вже давно , паралельно використовуючи дописи корисного ідіота дола.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20805 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 13:47 Re: Політичні дискусії И мне кто-то может внятно сказать за что проливалась кровь на Майдане и чего достигли? Безвиз точно не стоит человеческих жизней. Разница между Порошенко и Януковичем не стоит даже сломанного ребра. Почему за изгнание Януковича и за Порошенко на троне такие как ГорькийЛук назначили одну цену--разрушения, смерть, сломанные судьбы? Откройте мне веки --укажите на это значительное различие "Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко baran

Повідомлень: 5065 З нами з: 12.08.11 Подякував: 93 раз. Подякували: 867 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 13:49 zРадио написав:

Угонами и кражами занимается СБУ? Дальше можно было бы не читать, но я дочитал до следующего перла - нардепы не являются госслужащими, только потому, что в 2015-м сами же приняли позорный закон "О государственной службе", в котором исключили себя из этого списка, чтобы продолжать безнаказанно воровать! Угонами и кражами занимается СБУ?Дальше можно было бы не читать, но я дочитал до следующего перла - нардепы не являются госслужащими, только потому, что в 2015-м сами же приняли позорный закон "О государственной службе", в котором исключили себя из этого списка, чтобы продолжать безнаказанно воровать!

Не включайте дурачка.

Я говорил про другие угрозы, Вы говорите, что их нет, только угоны/кражи. Отсюда вопрос, в Киеве СБУ не нужно, так как других угроз нет? Не включайте дурачка.Я говорил про другие угрозы, Вы говорите, что их нет, только угоны/кражи. Отсюда вопрос, в Киеве СБУ не нужно, так как других угроз нет? Type1

Повідомлень: 755 З нами з: 12.08.16 Подякував: 23 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 13:52 baran написав: И мне кто-то может внятно сказать за что проливалась кровь на Майдане и чего достигли? Безвиз точно не стоит человеческих жизней. Разница между Порошенко и Януковичем не стоит даже сломанного ребра. Почему за изгнание Януковича и за Порошенко на троне такие как ГорькийЛук назначили одну цену--разрушения, смерть, сломанные судьбы? Откройте мне веки --укажите на это значительное различие И мне кто-то может внятно сказать за что проливалась кровь на Майдане и чего достигли? Безвиз точно не стоит человеческих жизней. Разница между Порошенко и Януковичем не стоит даже сломанного ребра. Почему за изгнание Януковича и за Порошенко на троне такие как ГорькийЛук назначили одну цену--разрушения, смерть, сломанные судьбы? Откройте мне веки --укажите на это значительное различие

Вам этого никогда не понять.

Как и Зрадио.

Смысл пробовать? Вам этого никогда не понять.Как и Зрадио.Смысл пробовать? Type1

Повідомлень: 755 З нами з: 12.08.16 Подякував: 23 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 13:55 Type1 написав: baran написав: Проблема, как по мне, куда глубже! такие фанатики могут привести к власти гитлера. Народ вскоре разочаруется и в новых лицах, и вполне будет готов проголосовать за "национал-социалиста". И тогда 3,1415здец всем ИМХО Проблема, как по мне, куда глубже! такие фанатики могут привести к власти гитлера. Народ вскоре разочаруется и в новых лицах, и вполне будет готов проголосовать за "национал-социалиста". И тогда 3,1415здец всем ИМХО





Боже, что твориться у некоторых в головах?

ЗЫ: Гитлер умер.

ЗЗЫ: Вы неискренне уверены в свой правоте? Боже, что твориться у некоторых в головах?ЗЫ: Гитлер умер.ЗЗЫ: Вы неискренне уверены в свой правоте?

В правоте в чём? Я что-то утверждал в этом сообщении?

Боже, что твориться у некоторых в головах ?

ну вы правы-- Гитлер умер. Наслаждайтесь своей правотой В правоте в чём? Я что-то утверждал в этом сообщении?ну вы правы-- Гитлер умер. Наслаждайтесь своей правотой "Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко baran

Повідомлень: 5065 З нами з: 12.08.11 Подякував: 93 раз. Подякували: 867 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 13:57 Type1 написав: baran написав: И мне кто-то может внятно сказать за что проливалась кровь на Майдане и чего достигли? Безвиз точно не стоит человеческих жизней. Разница между Порошенко и Януковичем не стоит даже сломанного ребра. Почему за изгнание Януковича и за Порошенко на троне такие как ГорькийЛук назначили одну цену--разрушения, смерть, сломанные судьбы? Откройте мне веки --укажите на это значительное различие И мне кто-то может внятно сказать за что проливалась кровь на Майдане и чего достигли? Безвиз точно не стоит человеческих жизней. Разница между Порошенко и Януковичем не стоит даже сломанного ребра. Почему за изгнание Януковича и за Порошенко на троне такие как ГорькийЛук назначили одну цену--разрушения, смерть, сломанные судьбы? Откройте мне веки --укажите на это значительное различие

Вам этого никогда не понять.

Как и Зрадио.

Смысл пробовать? Вам этого никогда не понять.Как и Зрадио.Смысл пробовать?

Вы не пробуйте. Во второй раз вы правы. Бинго Вы не пробуйте. Во второй раз вы правы. Бинго "Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко baran

Повідомлень: 5065 З нами з: 12.08.11 Подякував: 93 раз. Подякували: 867 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 14:01 baran написав: Type1 написав: baran написав: Проблема, как по мне, куда глубже! такие фанатики могут привести к власти гитлера. Народ вскоре разочаруется и в новых лицах, и вполне будет готов проголосовать за "национал-социалиста". И тогда 3,1415здец всем ИМХО Проблема, как по мне, куда глубже! такие фанатики могут привести к власти гитлера. Народ вскоре разочаруется и в новых лицах, и вполне будет готов проголосовать за "национал-социалиста". И тогда 3,1415здец всем ИМХО





Боже, что твориться у некоторых в головах?

ЗЫ: Гитлер умер.

ЗЗЫ: Вы неискренне уверены в свой правоте? Боже, что твориться у некоторых в головах?ЗЫ: Гитлер умер.ЗЗЫ: Вы неискренне уверены в свой правоте?

В правоте в чём? Я что-то утверждал в этом сообщении?

Боже, что твориться у некоторых в головах ?

ну вы правы-- Гитлер умер. Наслаждайтесь своей правотой В правоте в чём? Я что-то утверждал в этом сообщении?ну вы правы-- Гитлер умер. Наслаждайтесь своей правотой

Вообще. В принципе. Вы искренне уверены в своей правоте? Например, когда пишите чушь про фанатиков и гитлеров? Или неискренне? Сарказм? Методичка? Вообще. В принципе. Вы искренне уверены в своей правоте? Например, когда пишите чушь про фанатиков и гитлеров? Или неискренне? Сарказм? Методичка? Type1

Повідомлень: 755 З нами з: 12.08.16 Подякував: 23 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 14:03 baran написав: И мне кто-то может внятно сказать за что проливалась кровь на Майдане и чего достигли? Безвиз точно не стоит человеческих жизней. Разница между Порошенко и Януковичем не стоит даже сломанного ребра. Почему за изгнание Януковича и за Порошенко на троне такие как ГорькийЛук назначили одну цену--разрушения, смерть, сломанные судьбы? Откройте мне веки --укажите на это значительное различие И мне кто-то может внятно сказать за что проливалась кровь на Майдане и чего достигли? Безвиз точно не стоит человеческих жизней. Разница между Порошенко и Януковичем не стоит даже сломанного ребра. Почему за изгнание Януковича и за Порошенко на троне такие как ГорькийЛук назначили одну цену--разрушения, смерть, сломанные судьбы? Откройте мне веки --укажите на это значительное различие

зачем снова и снова одни и те же провокации?

тысячу раз поговорили на эти темы, все, кто хотели, давно высказались.

а вы опять "И мне кто-то может внятно сказать за что..." зачем снова и снова одни и те же провокации?тысячу раз поговорили на эти темы, все, кто хотели, давно высказались.а вы опять "И мне кто-то может внятно сказать за что..." Востаннє редагувалось Yuri_T в Вів 30 кві, 2019 14:03, всього редагувалось 1 раз. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 13978 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1864 раз. Подякували: 4010 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 14:03 baran написав: Type1 написав: baran написав: И мне кто-то может внятно сказать за что проливалась кровь на Майдане и чего достигли? Безвиз точно не стоит человеческих жизней. Разница между Порошенко и Януковичем не стоит даже сломанного ребра. Почему за изгнание Януковича и за Порошенко на троне такие как ГорькийЛук назначили одну цену--разрушения, смерть, сломанные судьбы? Откройте мне веки --укажите на это значительное различие И мне кто-то может внятно сказать за что проливалась кровь на Майдане и чего достигли? Безвиз точно не стоит человеческих жизней. Разница между Порошенко и Януковичем не стоит даже сломанного ребра. Почему за изгнание Януковича и за Порошенко на троне такие как ГорькийЛук назначили одну цену--разрушения, смерть, сломанные судьбы? Откройте мне веки --укажите на это значительное различие

Вам этого никогда не понять.

Как и Зрадио.

Смысл пробовать? Вам этого никогда не понять.Как и Зрадио.Смысл пробовать?

Вы не пробуйте. Во второй раз вы правы. Бинго Вы не пробуйте. Во второй раз вы правы. Бинго

Вы не забудьте спросить через пару лет, за что сгорел Собор Парижской Богоматери. Вы не забудьте спросить через пару лет, за что сгорел Собор Парижской Богоматери. Type1

Повідомлень: 755 З нами з: 12.08.16 Подякував: 23 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 14:06 Yuri_T написав: baran написав: И мне кто-то может внятно сказать за что проливалась кровь на Майдане и чего достигли? Безвиз точно не стоит человеческих жизней. Разница между Порошенко и Януковичем не стоит даже сломанного ребра. Почему за изгнание Януковича и за Порошенко на троне такие как ГорькийЛук назначили одну цену--разрушения, смерть, сломанные судьбы? Откройте мне веки --укажите на это значительное различие И мне кто-то может внятно сказать за что проливалась кровь на Майдане и чего достигли? Безвиз точно не стоит человеческих жизней. Разница между Порошенко и Януковичем не стоит даже сломанного ребра. Почему за изгнание Януковича и за Порошенко на троне такие как ГорькийЛук назначили одну цену--разрушения, смерть, сломанные судьбы? Откройте мне веки --укажите на это значительное различие

зачем снова и снова одни и те же провокации?

тысячу раз поговорили на эти темы, все, кто хотели, давно высказались.

а вы опять "И мне кто-то может внятно сказать за что..." зачем снова и снова одни и те же провокации?тысячу раз поговорили на эти темы, все, кто хотели, давно высказались.а вы опять "И мне кто-то может внятно сказать за что..."

А может человеку задачу поставили задавать такие вопросы.

Потом добавить про "противозаконный переворот", потом про "гражданскую войну". А может человеку задачу поставили задавать такие вопросы.Потом добавить про "противозаконный переворот", потом про "гражданскую войну". Type1

Повідомлень: 755 З нами з: 12.08.16 Подякував: 23 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 27682769277027712772> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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