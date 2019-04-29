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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 30 кві, 2019 13:45
zРадио написав: Type1 написав:
А правда, что население Одессы уменьшилось за этот же период на 90 тыс человек?
Сколько новых школ должно строиться на каждые 10 тыс убывшего населения?
Просто для своего понимания спрашиваю. Потому что мне не совсем понятно, в чем проблема.
Или трусы, или крестик
Население Украины снижается даже в городе-миллионнике, еще и крупнейшем порте? ШОК
А как же "рекордные объемы строительства", а как же "светлый путь европейских реформ"?..
Тут два запитання
Якщо чисельність населення зменшилась на 0,5% в рік , а кількість житла збільшилась на 1% в рік - то чим це погано?
для мене це говорить про те що при реальному рості доходів на 3-5% , 1,5% (тобто третина цих доходів) була витрачена на покращення житлових умов тих хто тут живе і працює
zРадио написав:
PS: что касается ваших бенчмарков эффективности - ну смешно же! Посчитайте нам не только количество школ на 1000 жителей, а и количество чиновников и силовиков на 1000 жителей! Будьте так добры - посмотрим, где неэффективность окажется неэффективнее
тепер про співвідношення шкіл-чиновників і так далі....
Це також вплив на емоції...
Перше - з 2 млн так званих бюджетників(тобто тих хто отримує зарплату з бюджету)
600 000 - вчителі (надіюсь ви не проти такої кількості , хоча ми пробуємо зменшити кількість з покращенням якості за рахунок інтернет форм)
500 000 - мед працівники( також як я розумію ви не проти цієї кількості)
300 000 - ЗСУ (тут ми нічого не можемо зробити - агресор не спить)
250 000 - МВС ( кількість терактів у нас на порядок менша ніж в агресора, що також говорить про потрібність певної кількості силовиків для зменшення потенційної терористичної загрози)
350 000 - чиновники ( у нас 20000 населених пунктів , тому голова сільради+секретар+бухгалтер=80 000 , а ще є бібліотекар , землемір і так далі..)
тому ще раз
Наші вороги діють примітивно і тупо - пробуючи впливати на емоції.
Ці емоційні впливи легко розбиваються логікою -але на жаль 75% мислять емоційними картинками а не логічними ланцюжками..
ПС
зараз наша свята трійця зет-дет-лед - напише по одному повідомленню на сторінку , обовязково в цих повідомленнях буде
а - якась моя частинка цитати яка буде емоційно спотворена
б - ссилка дета на зета де зет сильно мене поливатиме , дет спробує виглядати миротворцем, лед буде відводити увагу...
До речі цей алгоритм вони використовують вже давно , паралельно використовуючи дописи корисного ідіота дола....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 30 кві, 2019 13:47
И мне кто-то может внятно сказать за что проливалась кровь на Майдане и чего достигли? Безвиз точно не стоит человеческих жизней. Разница между Порошенко и Януковичем не стоит даже сломанного ребра. Почему за изгнание Януковича и за Порошенко на троне такие как ГорькийЛук назначили одну цену--разрушения, смерть, сломанные судьбы? Откройте мне веки --укажите на это значительное различие
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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baran
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Додано: Вів 30 кві, 2019 13:49
Не включайте дурачка.
Я говорил про другие угрозы, Вы говорите, что их нет, только угоны/кражи. Отсюда вопрос, в Киеве СБУ не нужно, так как других угроз нет?
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Type1
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Додано: Вів 30 кві, 2019 13:52
baran написав:
И мне кто-то может внятно сказать за что проливалась кровь на Майдане и чего достигли? Безвиз точно не стоит человеческих жизней. Разница между Порошенко и Януковичем не стоит даже сломанного ребра. Почему за изгнание Януковича и за Порошенко на троне такие как ГорькийЛук назначили одну цену--разрушения, смерть, сломанные судьбы? Откройте мне веки --укажите на это значительное различие
Вам этого никогда не понять.
Как и Зрадио.
Смысл пробовать?
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Додано: Вів 30 кві, 2019 13:55
Type1 написав: baran написав:
Проблема, как по мне, куда глубже! такие фанатики могут привести к власти гитлера. Народ вскоре разочаруется и в новых лицах, и вполне будет готов проголосовать за "национал-социалиста". И тогда 3,1415здец всем ИМХО
Боже, что твориться у некоторых в головах?
ЗЫ: Гитлер умер.
ЗЗЫ: Вы неискренне уверены в свой правоте?
В правоте в чём? Я что-то утверждал в этом сообщении?
Боже, что твориться у некоторых в головах
?
ну вы правы-- Гитлер умер. Наслаждайтесь своей правотой
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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baran
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Додано: Вів 30 кві, 2019 13:57
Type1 написав: baran написав:
И мне кто-то может внятно сказать за что проливалась кровь на Майдане и чего достигли? Безвиз точно не стоит человеческих жизней. Разница между Порошенко и Януковичем не стоит даже сломанного ребра. Почему за изгнание Януковича и за Порошенко на троне такие как ГорькийЛук назначили одну цену--разрушения, смерть, сломанные судьбы? Откройте мне веки --укажите на это значительное различие
Вам этого никогда не понять.
Как и Зрадио.
Смысл пробовать?
Вы не пробуйте. Во второй раз вы правы. Бинго
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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baran
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Додано: Вів 30 кві, 2019 14:01
baran написав: Type1 написав: baran написав:
Проблема, как по мне, куда глубже! такие фанатики могут привести к власти гитлера. Народ вскоре разочаруется и в новых лицах, и вполне будет готов проголосовать за "национал-социалиста". И тогда 3,1415здец всем ИМХО
Боже, что твориться у некоторых в головах?
ЗЫ: Гитлер умер.
ЗЗЫ: Вы неискренне уверены в свой правоте?
В правоте в чём? Я что-то утверждал в этом сообщении?
Боже, что твориться у некоторых в головах
?
ну вы правы-- Гитлер умер. Наслаждайтесь своей правотой
Вообще. В принципе. Вы искренне уверены в своей правоте? Например, когда пишите чушь про фанатиков и гитлеров? Или неискренне? Сарказм? Методичка?
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Додано: Вів 30 кві, 2019 14:03
baran написав:
И мне кто-то может внятно сказать за что проливалась кровь на Майдане и чего достигли? Безвиз точно не стоит человеческих жизней. Разница между Порошенко и Януковичем не стоит даже сломанного ребра. Почему за изгнание Януковича и за Порошенко на троне такие как ГорькийЛук назначили одну цену--разрушения, смерть, сломанные судьбы? Откройте мне веки --укажите на это значительное различие
зачем снова и снова одни и те же провокации?
тысячу раз поговорили на эти темы, все, кто хотели, давно высказались.
а вы опять "И мне кто-то может внятно сказать за что..."
Востаннє редагувалось Yuri_T
в Вів 30 кві, 2019 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 30 кві, 2019 14:03
baran написав: Type1 написав: baran написав:
И мне кто-то может внятно сказать за что проливалась кровь на Майдане и чего достигли? Безвиз точно не стоит человеческих жизней. Разница между Порошенко и Януковичем не стоит даже сломанного ребра. Почему за изгнание Януковича и за Порошенко на троне такие как ГорькийЛук назначили одну цену--разрушения, смерть, сломанные судьбы? Откройте мне веки --укажите на это значительное различие
Вам этого никогда не понять.
Как и Зрадио.
Смысл пробовать?
Вы не пробуйте. Во второй раз вы правы. Бинго
Вы не забудьте спросить через пару лет, за что сгорел Собор Парижской Богоматери.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 14:06
Yuri_T написав: baran написав:
И мне кто-то может внятно сказать за что проливалась кровь на Майдане и чего достигли? Безвиз точно не стоит человеческих жизней. Разница между Порошенко и Януковичем не стоит даже сломанного ребра. Почему за изгнание Януковича и за Порошенко на троне такие как ГорькийЛук назначили одну цену--разрушения, смерть, сломанные судьбы? Откройте мне веки --укажите на это значительное различие
зачем снова и снова одни и те же провокации?
тысячу раз поговорили на эти темы, все, кто хотели, давно высказались.
а вы опять "И мне кто-то может внятно сказать за что..."
А может человеку задачу поставили задавать такие вопросы.
Потом добавить про "противозаконный переворот", потом про "гражданскую войну".
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