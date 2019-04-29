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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2769277027712772>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 103
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
23%
24
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
33
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
36
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:07

Re: Політичні дискусії

Фанатик --мнение об ГорькийЛук, гитлер--метафора, остальное---гипотетическая возможность прихода к власти такого как "метафора"
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:09

  Type1 написав:Вообще. В принципе. Вы искренне уверены в своей правоте? Например, когда пишите чушь про фанатиков и гитлеров? Или неискренне? Сарказм? Методичка?


Возможно, baran бы не использовал аналогию с гитлером, если бы Василь не использовал аналогию с геббельсом.

Уважение, господа! Взаимное уважение! И отсутствие двойных стандартов. Если каждый начнет с себя - дискуссия чудесным образом преобразится
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:09

  Yuri_T написав:
  baran написав:И мне кто-то может внятно сказать за что проливалась кровь на Майдане и чего достигли? Безвиз точно не стоит человеческих жизней. Разница между Порошенко и Януковичем не стоит даже сломанного ребра. Почему за изгнание Януковича и за Порошенко на троне такие как ГорькийЛук назначили одну цену--разрушения, смерть, сломанные судьбы? Откройте мне веки --укажите на это значительное различие

зачем снова и снова одни и те же провокации?
тысячу раз поговорили на эти темы, все, кто хотели, давно высказались.
а вы опять "И мне кто-то может внятно сказать за что..."

вообще по этой теме ничего и близко не видел. я даже думал, что это табу и за это банят
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:12

  zРадио написав:
  budivelnik написав:зараз наша свята трійця зет-дет-лед - напише по одному повідомленню на сторінку , обовязково в цих повідомленнях буде
а - якась моя частинка цитати яка буде емоційно спотворена
б - ссилка дета на зета де зет сильно мене поливатиме , дет спробує виглядати миротворцем, лед буде відводити увагу...
До речі цей алгоритм вони використовують вже давно , паралельно використовуючи дописи корисного ідіота дола....
Понимаю, что праздники, но не обязательно же так прикладываться к алкоголю! Тем более, что традиция то, так или иначе, северная, а budivelnik этих боится как черт ладана...
Перший зреагував...
При чому так само як я і прогнозував - а - якась моя частинка цитати яка буде емоційно спотворена

Тобто відповідь зета - не несе смислового навантаження , не відповідає на поставлені питання і написана виключно для емоційного впливу на інших рядом
будівельник=боїться...
при чому
а - є хоч щось що підтверджує що я чогось опасаюсь?
б - є хоч щось матеріальне показане з того чого я повинен боятись?

Нічого - загальний нуль (пустота) - але емоційний окрас даний і починає гуляти на цих сторінках...
що ж беремо поп-корн і спостерігаємо як відреагують дет і лед....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:15

budivelnik

Какой был смысл отвечать тебе по сути, если суть была раскрыта раньше, чем ты успел спросить?

Читай внимательней, и будешь умнее.

Если пропустил, ок, так уж и быть - дублирую:

  ЛАД написав:Что непонятно - цифра охвата в младшей школе всего 83,9% в 2016/17, при том, что в 5-9 классах, 94,3%. Каким образом получается, что 16% детей не ходят в младшие классы, но потом идут в 5-й?


Таким образом, что у нас случилась "успешная реформа образования" - в первые классы впервые в истории Украины массово не пошли дети сел. Они УЖЕ успели "подпортить" статистику по младшей школе, но ЕЩЕ не успели "подпортить" - по средней школе.

Соответственно, с их взрослением цифры по младшей и средней школе подравняются, но увы, не на уровне 94%, а на уровне 84% :cry: :x
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:18

  Type1 написав:Сейчас, насколько я понимаю по рассказам коллеги (в Киеве), всех детей по прописке берут, на оставшиеся места среди желающих проводится жеребьевка. То есть существует максимум мест на набор в школу. В Одессе происходит таким же образом?


Не в курсе вопроса, но чтобы вы понимали ситуацию, идет проспект Небесной Сотни в Одессе, с одной стороны считается - Одесса, с другой стороны улицы - Овидиопольский район, там построен например жилмассив Радужный, за которым километры пахоты, в жилмассиве ни одной школы и садика, и тысячи людей там, подозреваю, что все они не ездят через десятки километров в поселок Овидиополь, а перейдя через дорогу учатся в одесских школах, которых через дорогу несколько.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:27

Re: Політичні дискусії

"По информации местных органов управления образованием, в 1-е классы зачислены более 448 тыс. учащихся, из них в сельской местности - 145 024 тыс. (32,3%)", - говорится в сообщении.
В 2017 году количество первоклассников в Украине составила 408 тыс. человек.
"Уменьшается" количество первоклашек, "уменьшается"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:29

  zРадио написав:
  Type1 написав:Вообще. В принципе. Вы искренне уверены в своей правоте? Например, когда пишите чушь про фанатиков и гитлеров? Или неискренне? Сарказм? Методичка?


Возможно, baran бы не использовал аналогию с гитлером, если бы Василь не использовал аналогию с геббельсом.

Уважение, господа! Взаимное уважение! И отсутствие двойных стандартов. Если каждый начнет с себя - дискуссия чудесным образом преобразится

Може, перестанеш писати мені погрози в приватних листах, радєтель рюского міра?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:32

  ЛАД написав: budivelnik
Всё Вы красиво излагаете, и бдительность проявляете.
Но лучше объясните цифру 83,9% охвата в младшей школе.
1 Що це таке?
2 Який цей коефіцієнт в Польщі чи Росії ? Бажано ще й в Казахстані чи Білорусії
  ЛАД написав:И второе - Ваша реакция на уменьшение числа школьников за время независимости почти вдвое!?
Скільки народилось - стільки й вчиться що в 1991 (діти які народились в 50 млн з 1975 по 1981) , що в 2018 (діти які народились в 44 млн з 2002 по 2010)
  ЛАД написав:И, кстати, меня удивило, когда узнал, что в Германии нет учителей на 1 предмет, учитель обязан вести (или хотя бы иметь возможность по подготовке) 2-3 предмета.
Відкрили америку..
І у нас коже вчитель має основну і вторинну спеціальність ( як правило біолог може викладати хімію , математик-фізику , гуманітарій-кілька мов)

ПС
Як бачите - знову один з нашої трійці переживачів за Україну - не розглядає суті, а виключно нагнітає істерію...

ППС
Якщо хтось не знає
В 1960 році чисельність населення України була меншою ніж в 2019 і це не завадило нам
а - побудувати ракетну промисловість
б -забезпечити СРСР енергоресурсами до 1970 років (газ тоді йшов у росію з дашавсько-угерського плато)
в - побудувати і підірвати Чорнобильську , побудувати Рівеньску і Запоріжські АЕС

Так що емоційний хай про те що ми падаємо в прірву-це голі емоції і голімі домисли.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:34

  baran написав:
  ЛАД написав:
  baran написав:Они опасны по многим причинам. И названная Вами, возможно, не самая главная.
На мой взгляд, они играют роль провокаторов. И в этой роли они гораздо опаснее.

Проблема, как по мне, куда глубже! такие фанатики могут привести к власти гитлера. Народ вскоре разочаруется и в новых лицах, и вполне будет готов проголосовать за "национал-социалиста". И тогда 3,1415здец всем ИМХО

А такі руськомірці, як Лад, зРадіо, Баран - привели Путіна до влади в Росії.

А потім заявляють: ми не винні, ми тут ні при чому!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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