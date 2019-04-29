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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 30 кві, 2019 14:07
Re: Політичні дискусії
Фанатик --мнение об ГорькийЛук, гитлер--метафора, остальное---гипотетическая возможность прихода к власти такого как "метафора"
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Вів 30 кві, 2019 14:09
Возможно, baran бы не использовал аналогию с гитлером, если бы Василь не использовал аналогию с геббельсом.
Уважение, господа! Взаимное уважение! И отсутствие двойных стандартов. Если каждый начнет с себя - дискуссия чудесным образом преобразится
Додано: Вів 30 кві, 2019 14:09
вообще по этой теме ничего и близко не видел. я даже думал, что это табу и за это банят
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Вів 30 кві, 2019 14:12
Перший зреагував...
При чому так само як я і прогнозував - а - якась моя частинка цитати яка буде емоційно спотворена
Тобто відповідь зета - не несе смислового навантаження , не відповідає на поставлені питання і написана виключно для емоційного впливу на інших рядом
будівельник=боїться...
при чому
а - є хоч щось що підтверджує що я чогось опасаюсь?
б - є хоч щось матеріальне показане з того чого я повинен боятись?
Нічого - загальний нуль (пустота) - але емоційний окрас даний і починає гуляти на цих сторінках...
що ж беремо поп-корн і спостерігаємо як відреагують дет і лед....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 30 кві, 2019 14:15
budivelnik
Какой был смысл отвечать тебе по сути, если суть была раскрыта раньше, чем ты успел спросить?
Читай внимательней, и будешь умнее.
Если пропустил, ок, так уж и быть - дублирую:
Таким образом, что у нас случилась "успешная реформа образования" - в первые классы впервые в истории Украины массово не пошли дети сел. Они УЖЕ успели "подпортить" статистику по младшей школе, но ЕЩЕ не успели "подпортить" - по средней школе.
Соответственно, с их взрослением цифры по младшей и средней школе подравняются, но увы, не на уровне 94%, а на уровне 84%
Додано: Вів 30 кві, 2019 14:18
Не в курсе вопроса, но чтобы вы понимали ситуацию, идет проспект Небесной Сотни в Одессе, с одной стороны считается - Одесса, с другой стороны улицы - Овидиопольский район, там построен например жилмассив Радужный, за которым километры пахоты, в жилмассиве ни одной школы и садика, и тысячи людей там, подозреваю, что все они не ездят через десятки километров в поселок Овидиополь, а перейдя через дорогу учатся в одесских школах, которых через дорогу несколько.
Додано: Вів 30 кві, 2019 14:27
Re: Політичні дискусії
В 2017 году количество первоклассников в Украине составила 408 тыс. человек.
"Уменьшается" количество первоклашек, "уменьшается"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
Додано: Вів 30 кві, 2019 14:29
Може, перестанеш писати мені погрози в приватних листах, радєтель рюского міра?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 30 кві, 2019 14:32
1 Що це таке?
2 Який цей коефіцієнт в Польщі чи Росії ? Бажано ще й в Казахстані чи Білорусії
Скільки народилось - стільки й вчиться що в 1991 (діти які народились в 50 млн з 1975 по 1981) , що в 2018 (діти які народились в 44 млн з 2002 по 2010)
Відкрили америку..
І у нас коже вчитель має основну і вторинну спеціальність ( як правило біолог може викладати хімію , математик-фізику , гуманітарій-кілька мов)
ПС
Як бачите - знову один з нашої трійці переживачів за Україну - не розглядає суті, а виключно нагнітає істерію...
ППС
Якщо хтось не знає
В 1960 році чисельність населення України була меншою ніж в 2019 і це не завадило нам
а - побудувати ракетну промисловість
б -забезпечити СРСР енергоресурсами до 1970 років (газ тоді йшов у росію з дашавсько-угерського плато)
в - побудувати і підірвати Чорнобильську , побудувати Рівеньску і Запоріжські АЕС
Так що емоційний хай про те що ми падаємо в прірву-це голі емоції і голімі домисли.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 30 кві, 2019 14:34
А такі руськомірці, як Лад, зРадіо, Баран - привели Путіна до влади в Росії.
А потім заявляють: ми не винні, ми тут ні при чому!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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