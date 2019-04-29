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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2769277027712772

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 103
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
23%
24
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
33
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
36
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:39

  Type1 написав:
  baran написав:Проблема, как по мне, куда глубже! такие фанатики могут привести к власти гитлера. Народ вскоре разочаруется и в новых лицах, и вполне будет готов проголосовать за "национал-социалиста". И тогда 3,1415здец всем ИМХО



Боже, что твориться у некоторых в головах?
ЗЫ: Гитлер умер.
ЗЗЫ: Вы неискренне уверены в свой правоте?

1. "Гитлер умер, но дело его живёт".
2. baran говорит об опасности, а не утверждает, что это завтра произойдёт. Поэтому Ваш вопрос о "правоте" ни о чём.
3. Вы не допускаете возможность прихода к власти или хотя бы значительного роста популярности/влияния нацизма в любых странах мира?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:42

  pesikot написав:Обсудим нашу Верховну Раду. А точнее, её предполагаемый роспуск.

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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:43

  ЛАД написав:
  Type1 написав:
  baran написав:Проблема, как по мне, куда глубже! такие фанатики могут привести к власти гитлера. Народ вскоре разочаруется и в новых лицах, и вполне будет готов проголосовать за "национал-социалиста". И тогда 3,1415здец всем ИМХО



Боже, что твориться у некоторых в головах?
ЗЫ: Гитлер умер.
ЗЗЫ: Вы неискренне уверены в свой правоте?

1. "Гитлер умер, но дело его живёт".
2. baran говорит об опасности, а не утверждает, что это завтра произойдёт. Поэтому Ваш вопрос о "правоте" ни о чём.
3. Вы не допускаете возможность прихода к власти или хотя бы значительного роста популярности/влияния нацизма в любых странах мира?

1. Это камень в огород скорее России, а не Украины.
2. Мой вопрос был об искренности.
3. Я не допускаю этого перехода для такой личности, как Горький Лук.
Отвечать более не буду, ушел.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:57

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  Василь-Рівне написав:[...quote="4657482:zРадио"]Взял несколько пропагандистских клише и думаешь, что все объяснил? 1150 школ закрыли за 5 последних лет. 1150, Карл!!! А новых открыли - 38!
Лише в Рівненській області за 5-ь років відкрили більше десятка шкіл і продовжують відкривати закінчуючи довгобуди які стояли десятками років. Я звернув увагу, що вся Ваша українофобська, гебельсовська пропаганда сипле цифрами без посилання на першоджерела, тобто всі ці цифри фейк запаленої свідомості пропагандистів з-за поребрику.
Так где первоисточник-то от Вас?
По школам наткнулся на 2017 год.
Картинко в пользу zРадио.
https://ru.slovoidilo.ua/2017/08/22/inf ... avisimosti
А перевірочна цифра в 13 дітей на закриту школу
15000 дітей /1150 закритих шкіл=13 - показує що зет розганяє зраду , а ви цю зраду розганяти допомагаєте.
Тому
якщо один - прямий зрадофіл
То другий просто корисний ідіот (або зрадофіл під прикриттям)[/quote]
Глупые предположения в форме утверждений.
Как и с недавно поднятым вопросом о сравнении религиозности, я вообще не касался выводов дискутирующих.
Потому что не нравятся мне измерения в км, школах, попугаях.

Цель сообщения была:
1. Василь укорил оппонента в первоисточниках, при этом сам не дал такового.
2. Приведенный мною источник данных - в сторону его оппонента - о том, что имеет место сокращение числа школ и нет такого высокого темпа строительства новых.
Ведь именно этими числами *менялись* оппоненты.
detroytred
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  #<1 ... 2769277027712772
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