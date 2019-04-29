Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
baran написав:Проблема, как по мне, куда глубже! такие фанатики могут привести к власти гитлера. Народ вскоре разочаруется и в новых лицах, и вполне будет готов проголосовать за "национал-социалиста". И тогда 3,1415здец всем ИМХО
Боже, что твориться у некоторых в головах? ЗЫ: Гитлер умер. ЗЗЫ: Вы неискренне уверены в свой правоте?
1. "Гитлер умер, но дело его живёт". 2. baran говорит об опасности, а не утверждает, что это завтра произойдёт. Поэтому Ваш вопрос о "правоте" ни о чём. 3. Вы не допускаете возможность прихода к власти или хотя бы значительного роста популярности/влияния нацизма в любых странах мира?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
baran написав:Проблема, как по мне, куда глубже! такие фанатики могут привести к власти гитлера. Народ вскоре разочаруется и в новых лицах, и вполне будет готов проголосовать за "национал-социалиста". И тогда 3,1415здец всем ИМХО
Боже, что твориться у некоторых в головах? ЗЫ: Гитлер умер. ЗЗЫ: Вы неискренне уверены в свой правоте?
1. "Гитлер умер, но дело его живёт". 2. baran говорит об опасности, а не утверждает, что это завтра произойдёт. Поэтому Ваш вопрос о "правоте" ни о чём. 3. Вы не допускаете возможность прихода к власти или хотя бы значительного роста популярности/влияния нацизма в любых странах мира?
1. Это камень в огород скорее России, а не Украины. 2. Мой вопрос был об искренности. 3. Я не допускаю этого перехода для такой личности, как Горький Лук. Отвечать более не буду, ушел.
Василь-Рівне написав:[...quote="4657482:zРадио"]Взял несколько пропагандистских клише и думаешь, что все объяснил? 1150 школ закрыли за 5 последних лет. 1150, Карл!!! А новых открыли - 38!
Лише в Рівненській області за 5-ь років відкрили більше десятка шкіл і продовжують відкривати закінчуючи довгобуди які стояли десятками років. Я звернув увагу, що вся Ваша українофобська, гебельсовська пропаганда сипле цифрами без посилання на першоджерела, тобто всі ці цифри фейк запаленої свідомості пропагандистів з-за поребрику.
А перевірочна цифра в 13 дітей на закриту школу 15000 дітей /1150 закритих шкіл=13 - показує що зет розганяє зраду , а ви цю зраду розганяти допомагаєте. Тому якщо один - прямий зрадофіл То другий просто корисний ідіот (або зрадофіл під прикриттям)[/quote] Глупые предположения в форме утверждений. Как и с недавно поднятым вопросом о сравнении религиозности, я вообще не касался выводов дискутирующих. Потому что не нравятся мне измерения в км, школах, попугаях.
Цель сообщения была: 1. Василь укорил оппонента в первоисточниках, при этом сам не дал такового. 2. Приведенный мною источник данных - в сторону его оппонента - о том, что имеет место сокращение числа школ и нет такого высокого темпа строительства новых. Ведь именно этими числами *менялись* оппоненты.