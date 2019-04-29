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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2769277027712772 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 103 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 23% 24 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 33 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 35% 36 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 103 Додано: Вів 30 кві, 2019 14:39 Type1 написав: baran написав: Проблема, как по мне, куда глубже! такие фанатики могут привести к власти гитлера. Народ вскоре разочаруется и в новых лицах, и вполне будет готов проголосовать за "национал-социалиста". И тогда 3,1415здец всем ИМХО Проблема, как по мне, куда глубже! такие фанатики могут привести к власти гитлера. Народ вскоре разочаруется и в новых лицах, и вполне будет готов проголосовать за "национал-социалиста". И тогда 3,1415здец всем ИМХО





Боже, что твориться у некоторых в головах?

ЗЫ: Гитлер умер.

ЗЗЫ: Вы неискренне уверены в свой правоте? Боже, что твориться у некоторых в головах?ЗЫ: Гитлер умер.ЗЗЫ: Вы неискренне уверены в свой правоте?

1. "Гитлер умер, но дело его живёт".

2. baran говорит об опасности , а не утверждает, что это завтра произойдёт. Поэтому Ваш вопрос о "правоте" ни о чём.

3. Вы не допускаете возможность прихода к власти или хотя бы значительного роста популярности/влияния нацизма в любых странах мира? 1. "Гитлер умер, но дело его живёт".2.говорит об, а не утверждает, что это завтра произойдёт. Поэтому Ваш вопрос о "правоте" ни о чём.3. Вы не допускаете возможность прихода к власти или хотя бы значительного роста популярности/влияния нацизма в любых странах мира?

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12956 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4207 раз. Подякували: 3853 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 14:42 pesikot написав: Обсудим нашу Верховну Раду. А точнее, её предполагаемый роспуск. Обсудим нашу Верховну Раду. А точнее, её предполагаемый роспуск.

Аlександр Повідомлень: 3192 З нами з: 10.04.08 Подякував: 111 раз. Подякували: 224 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 14:43 ЛАД написав: Type1 написав: baran написав: Проблема, как по мне, куда глубже! такие фанатики могут привести к власти гитлера. Народ вскоре разочаруется и в новых лицах, и вполне будет готов проголосовать за "национал-социалиста". И тогда 3,1415здец всем ИМХО Проблема, как по мне, куда глубже! такие фанатики могут привести к власти гитлера. Народ вскоре разочаруется и в новых лицах, и вполне будет готов проголосовать за "национал-социалиста". И тогда 3,1415здец всем ИМХО





Боже, что твориться у некоторых в головах?

ЗЫ: Гитлер умер.

ЗЗЫ: Вы неискренне уверены в свой правоте? Боже, что твориться у некоторых в головах?ЗЫ: Гитлер умер.ЗЗЫ: Вы неискренне уверены в свой правоте?

1. "Гитлер умер, но дело его живёт".

2. baran говорит об опасности , а не утверждает, что это завтра произойдёт. Поэтому Ваш вопрос о "правоте" ни о чём.

3. Вы не допускаете возможность прихода к власти или хотя бы значительного роста популярности/влияния нацизма в любых странах мира? 1. "Гитлер умер, но дело его живёт".2.говорит об, а не утверждает, что это завтра произойдёт. Поэтому Ваш вопрос о "правоте" ни о чём.3. Вы не допускаете возможность прихода к власти или хотя бы значительного роста популярности/влияния нацизма в любых странах мира?

1. Это камень в огород скорее России, а не Украины.

2. Мой вопрос был об искренности.

3. Я не допускаю этого перехода для такой личности, как Горький Лук.

Отвечать более не буду, ушел. 1. Это камень в огород скорее России, а не Украины.2. Мой вопрос был об искренности.3. Я не допускаю этого перехода для такой личности, как Горький Лук.Отвечать более не буду, ушел. Type1

Повідомлень: 755 З нами з: 12.08.16 Подякував: 23 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 14:57 budivelnik написав: detroytred написав: Василь-Рівне написав: [...quote="4657482:zРадио"]Взял несколько пропагандистских клише и думаешь, что все объяснил? 1150 школ закрыли за 5 последних лет. 1150, Карл!!! А новых открыли - 38! [...quote="4657482:zРадио"]Взял несколько пропагандистских клише и думаешь, что все объяснил? 1150 школ закрыли за 5 последних лет. 1150, Карл!!! А новых открыли - 38! Лише в Рівненській області за 5-ь років відкрили більше десятка шкіл і продовжують відкривати закінчуючи довгобуди які стояли десятками років. Я звернув увагу, що вся Ваша українофобська, гебельсовська пропаганда сипле цифрами без посилання на першоджерела, тобто всі ці цифри фейк запаленої свідомості пропагандистів з-за поребрику. Лише в Рівненській області за 5-ь років відкрили більше десятка шкіл і продовжують відкривати закінчуючи довгобуди які стояли десятками років. Я звернув увагу, що вся Ваша українофобська, гебельсовська пропаганда сипле цифрами без посилання на першоджерела, тобто всі ці цифри фейк запаленої свідомості пропагандистів з-за поребрику. Так где первоисточник-то от Вас?

По школам наткнулся на 2017 год.

Картинко в пользу zРадио.

https://ru.slovoidilo.ua/2017/08/22/inf ... avisimosti Так где первоисточник-то от Вас?По школам наткнулся на 2017 год.Картинко в пользу zРадио. А перевірочна цифра в 13 дітей на закриту школу

15000 дітей /1150 закритих шкіл=13 - показує що зет розганяє зраду , а ви цю зраду розганяти допомагаєте.

Тому

якщо один - прямий зрадофіл

То другий просто корисний ідіот (або зрадофіл під прикриттям)[/quote]

Глупые предположения в форме утверждений.

Как и с недавно поднятым вопросом о сравнении религиозности, я вообще не касался выводов дискутирующих.

Потому что не нравятся мне измерения в км, школах, попугаях.



Цель сообщения была:

1. Василь укорил оппонента в первоисточниках, при этом сам не дал такового.

2. Приведенный мною источник данных - в сторону его оппонента - о том, что имеет место сокращение числа школ и нет такого высокого темпа строительства новых.

Ведь именно этими числами *менялись* оппоненты. А перевірочна цифра в 13 дітей на закриту школу15000 дітей /1150 закритих шкіл=13 - показує що зет розганяє зраду , а ви цю зраду розганяти допомагаєте.Томуякщо один - прямий зрадофілТо другий просто корисний ідіот (або зрадофіл під прикриттям)[/quote]Глупые предположения в форме утверждений.Как и с недавно поднятым вопросом о сравнении религиозности, я вообще не касался выводов дискутирующих.Потому что не нравятся мне измерения в км, школах, попугаях.Цель сообщения была:1. Василь укорил оппонента в первоисточниках, при этом сам не дал такового.2. Приведенный мною источник данных - в сторону его оппонента - о том, что имеет место сокращение числа школ и нет такого высокого темпа строительства новых.Ведь именно этими числами *менялись* оппоненты. detroytred

Повідомлень: 21692 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3229 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2769277027712772 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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