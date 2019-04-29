Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:зараз наша свята трійця зет-дет-лед - напише по одному повідомленню на сторінку , обовязково в цих повідомленнях буде а - якась моя частинка цитати яка буде емоційно спотворена б - ссилка дета на зета де зет сильно мене поливатиме , дет спробує виглядати миротворцем, лед буде відводити увагу... До речі цей алгоритм вони використовують вже давно , паралельно використовуючи дописи корисного ідіота дола....
Понимаю, что праздники, но не обязательно же так прикладываться к алкоголю! Тем более, что традиция то, так или иначе, северная, а budivelnik этих боится как черт ладана...
Перший зреагував... При чому так само як я і прогнозував - а - якась моя частинка цитати яка буде емоційно спотворена
Тобто відповідь зета - не несе смислового навантаження , не відповідає на поставлені питання і написана виключно для емоційного впливу на інших рядом будівельник=боїться... при чому а - є хоч щось що підтверджує що я чогось опасаюсь? б - є хоч щось матеріальне показане з того чого я повинен боятись?
Нічого - загальний нуль (пустота) - але емоційний окрас даний і починає гуляти на цих сторінках... що ж беремо поп-корн і спостерігаємо як відреагують дет і лед....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Какой был смысл отвечать тебе по сути, если суть была раскрыта раньше, чем ты успел спросить?
Читай внимательней, и будешь умнее.
Если пропустил, ок, так уж и быть - дублирую:
ЛАД написав:Что непонятно - цифра охвата в младшей школе всего 83,9% в 2016/17, при том, что в 5-9 классах, 94,3%. Каким образом получается, что 16% детей не ходят в младшие классы, но потом идут в 5-й?
Таким образом, что у нас случилась "успешная реформа образования" - в первые классы впервые в истории Украины массово не пошли дети сел. Они УЖЕ успели "подпортить" статистику по младшей школе, но ЕЩЕ не успели "подпортить" - по средней школе.
Соответственно, с их взрослением цифры по младшей и средней школе подравняются, но увы, не на уровне 94%, а на уровне 84%
Type1 написав:Сейчас, насколько я понимаю по рассказам коллеги (в Киеве), всех детей по прописке берут, на оставшиеся места среди желающих проводится жеребьевка. То есть существует максимум мест на набор в школу. В Одессе происходит таким же образом?
Не в курсе вопроса, но чтобы вы понимали ситуацию, идет проспект Небесной Сотни в Одессе, с одной стороны считается - Одесса, с другой стороны улицы - Овидиопольский район, там построен например жилмассив Радужный, за которым километры пахоты, в жилмассиве ни одной школы и садика, и тысячи людей там, подозреваю, что все они не ездят через десятки километров в поселок Овидиополь, а перейдя через дорогу учатся в одесских школах, которых через дорогу несколько.
ЛАД написав: budivelnik Всё Вы красиво излагаете, и бдительность проявляете. Но лучше объясните цифру 83,9% охвата в младшей школе.
1 Що це таке? 2 Який цей коефіцієнт в Польщі чи Росії ? Бажано ще й в Казахстані чи Білорусії
ЛАД написав:И второе - Ваша реакция на уменьшение числа школьников за время независимости почти вдвое!?
Скільки народилось - стільки й вчиться що в 1991 (діти які народились в 50 млн з 1975 по 1981) , що в 2018 (діти які народились в 44 млн з 2002 по 2010)
ЛАД написав:И, кстати, меня удивило, когда узнал, что в Германии нет учителей на 1 предмет, учитель обязан вести (или хотя бы иметь возможность по подготовке) 2-3 предмета.
Відкрили америку.. І у нас коже вчитель має основну і вторинну спеціальність ( як правило біолог може викладати хімію , математик-фізику , гуманітарій-кілька мов)
ПС Як бачите - знову один з нашої трійці переживачів за Україну - не розглядає суті, а виключно нагнітає істерію...
ППС Якщо хтось не знає В 1960 році чисельність населення України була меншою ніж в 2019 і це не завадило нам а - побудувати ракетну промисловість б -забезпечити СРСР енергоресурсами до 1970 років (газ тоді йшов у росію з дашавсько-угерського плато) в - побудувати і підірвати Чорнобильську , побудувати Рівеньску і Запоріжські АЕС
Так що емоційний хай про те що ми падаємо в прірву-це голі емоції і голімі домисли.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
baran написав:Проблема, как по мне, куда глубже! такие фанатики могут привести к власти гитлера. Народ вскоре разочаруется и в новых лицах, и вполне будет готов проголосовать за "национал-социалиста". И тогда 3,1415здец всем ИМХО
Боже, что твориться у некоторых в головах? ЗЫ: Гитлер умер. ЗЗЫ: Вы неискренне уверены в свой правоте?
1. "Гитлер умер, но дело его живёт". 2. baran говорит об опасности, а не утверждает, что это завтра произойдёт. Поэтому Ваш вопрос о "правоте" ни о чём. 3. Вы не допускаете возможность прихода к власти или хотя бы значительного роста популярности/влияния нацизма в любых странах мира?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
baran написав:Проблема, как по мне, куда глубже! такие фанатики могут привести к власти гитлера. Народ вскоре разочаруется и в новых лицах, и вполне будет готов проголосовать за "национал-социалиста". И тогда 3,1415здец всем ИМХО
Боже, что твориться у некоторых в головах? ЗЫ: Гитлер умер. ЗЗЫ: Вы неискренне уверены в свой правоте?
1. "Гитлер умер, но дело его живёт". 2. baran говорит об опасности, а не утверждает, что это завтра произойдёт. Поэтому Ваш вопрос о "правоте" ни о чём. 3. Вы не допускаете возможность прихода к власти или хотя бы значительного роста популярности/влияния нацизма в любых странах мира?
1. Это камень в огород скорее России, а не Украины. 2. Мой вопрос был об искренности. 3. Я не допускаю этого перехода для такой личности, как Горький Лук. Отвечать более не буду, ушел.
Василь-Рівне написав:[...quote="4657482:zРадио"]Взял несколько пропагандистских клише и думаешь, что все объяснил? 1150 школ закрыли за 5 последних лет. 1150, Карл!!! А новых открыли - 38!
Лише в Рівненській області за 5-ь років відкрили більше десятка шкіл і продовжують відкривати закінчуючи довгобуди які стояли десятками років. Я звернув увагу, що вся Ваша українофобська, гебельсовська пропаганда сипле цифрами без посилання на першоджерела, тобто всі ці цифри фейк запаленої свідомості пропагандистів з-за поребрику.
А перевірочна цифра в 13 дітей на закриту школу 15000 дітей /1150 закритих шкіл=13 - показує що зет розганяє зраду , а ви цю зраду розганяти допомагаєте. Тому якщо один - прямий зрадофіл То другий просто корисний ідіот (або зрадофіл під прикриттям)[/quote] Глупые предположения в форме утверждений. Как и с недавно поднятым вопросом о сравнении религиозности, я вообще не касался выводов дискутирующих. Потому что не нравятся мне измерения в км, школах, попугаях.
Цель сообщения была: 1. Василь укорил оппонента в первоисточниках, при этом сам не дал такового. 2. Приведенный мною источник данных - в сторону его оппонента - о том, что имеет место сокращение числа школ и нет такого высокого темпа строительства новых. Ведь именно этими числами *менялись* оппоненты.