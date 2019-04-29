Додано: Вів 30 кві, 2019 14:15

ЛАД написав: Что непонятно - цифра охвата в младшей школе всего 83,9% в 2016/17, при том, что в 5-9 классах, 94,3%. Каким образом получается, что 16% детей не ходят в младшие классы, но потом идут в 5-й? Что непонятно - цифра охвата в младшей школе всего 83,9% в 2016/17, при том, что в 5-9 классах, 94,3%. Каким образом получается, что 16% детей не ходят в младшие классы, но потом идут в 5-й?

Какой был смысл отвечать тебе по сути, если суть была раскрыта раньше, чем ты успел спросить?Читай внимательней, и будешь умнее.Если пропустил, ок, так уж и быть - дублирую:Таким образом, что у нас случилась "успешная реформа образования" - в первые классы впервые в истории Украины массово не пошли дети сел. Они УЖЕ успели "подпортить" статистику по младшей школе, но ЕЩЕ не успели "подпортить" - по средней школе.Соответственно, с их взрослением цифры по младшей и средней школе подравняются, но увы, не на уровне 94%, а на уровне 84%