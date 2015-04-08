Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Одновременно и о динамике качества образования, и о подлинной (а не пропагандистской) поддержке властью украинского языка.
Результаты ВНО в динамике - объективней уже некуда!
Украинский язык и литература. Доля проваливших задание (т.е. де факто - не владеющих языком выпускников школы): - 2015-й - 8,4%; - 2018-й - 14,5%.
Знание украинского языка и литературы по регионам: - русскоязычный Донбасс демонстрирует более высокие показатели, чем венгроязычное Закарпатье и румыноязычные Черновцы; - русскоязычный Харьков - более высокие показатели, чем половина Правобережья и Киевская область!
С обязательной костью, так что 5 руб - это фикция.[/quote]
чтобы купить в 70-е мякоть нужно было иметь знакомого мясника/рубщика на Привозе, или занимать очередь 06-06.30, но у нас с 1977 был жигуль и за мясом 2 раза в месяц гоняли в Любашовку (170км) или дальше в Ладыжинку (240км),бензин 4коп/литр это почти даром.
также мясо возили с Москвы(1982-1987)(билет на Ту-154 Одесса-Москва 22р)(помню одесситов с баулами мяса по 25-30 кило, стоим в Шереметьево на регистрацию рейса , а из сумок капает кровь), но зато дешево-мясо по 2,20-2,50р
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.