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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2765276627672768

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 103
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
23%
24
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
33
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
36
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 15:44

Одновременно и о динамике качества образования, и о подлинной (а не пропагандистской) поддержке властью украинского языка.

Результаты ВНО в динамике - объективней уже некуда!

Украинский язык и литература. Доля проваливших задание (т.е. де факто - не владеющих языком выпускников школы):
- 2015-й - 8,4%;
- 2018-й - 14,5%.

Знание украинского языка и литературы по регионам:
- русскоязычный Донбасс демонстрирует более высокие показатели, чем венгроязычное Закарпатье и румыноязычные Черновцы;
- русскоязычный Харьков - более высокие показатели, чем половина Правобережья и Киевская область!

Зображення

http://osvita.ua/test/rez_zno/46941/
http://osvita.ua/test/rez_zno/61111/
https://zno-2018.monitoring.in.ua/map_r ... 100_200/1/
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:00

А почему нельзя ставить лайки в теме?
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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:03

  Starikan написав:

С обязательной костью, так что 5 руб - это фикция.[/quote]

чтобы купить в 70-е мякоть нужно было иметь знакомого мясника/рубщика на Привозе, или занимать очередь 06-06.30, но у нас с 1977 был жигуль и за мясом 2 раза в месяц гоняли в Любашовку (170км) или дальше в Ладыжинку (240км),бензин 4коп/литр это почти даром.

также мясо возили с Москвы(1982-1987)(билет на Ту-154 Одесса-Москва 22р)(помню одесситов с баулами мяса по 25-30 кило, стоим в Шереметьево на регистрацию рейса , а из сумок капает кровь), но зато дешево-мясо по 2,20-2,50р
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:04

  Вкладчик1234 написав:А почему нельзя ставить лайки в теме?
У меня кнопка +1 пропала


у всех
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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