Додано: Вів 30 кві, 2019 16:00

А почему нельзя ставить лайки в теме?

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин