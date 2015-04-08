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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2766276727682769>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 103
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
23%
24
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
33
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
36
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 15:44

Одновременно и о динамике качества образования, и о подлинной (а не пропагандистской) поддержке властью украинского языка.

Результаты ВНО в динамике - объективней уже некуда!

Украинский язык и литература. Доля проваливших задание (т.е. де факто - не владеющих языком выпускников школы):
- 2015-й - 8,4%;
- 2018-й - 14,5%.

Знание украинского языка и литературы по регионам:
- русскоязычный Донбасс демонстрирует более высокие показатели, чем венгроязычное Закарпатье и румыноязычные Черновцы;
- русскоязычный Харьков - более высокие показатели, чем половина Правобережья и Киевская область!

Зображення

http://osvita.ua/test/rez_zno/46941/
http://osvita.ua/test/rez_zno/61111/
https://zno-2018.monitoring.in.ua/map_r ... 100_200/1/
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:00

А почему нельзя ставить лайки в теме?
У меня кнопка +1 пропала
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:03

  Starikan написав:

С обязательной костью, так что 5 руб - это фикция.[/quote]

чтобы купить в 70-е мякоть нужно было иметь знакомого мясника/рубщика на Привозе, или занимать очередь 06-06.30, но у нас с 1977 был жигуль и за мясом 2 раза в месяц гоняли в Любашовку (170км) или дальше в Ладыжинку (240км),бензин 4коп/литр это почти даром.

также мясо возили с Москвы(1982-1987)(билет на Ту-154 Одесса-Москва 22р)(помню одесситов с баулами мяса по 25-30 кило, стоим в Шереметьево на регистрацию рейса , а из сумок капает кровь), но зато дешево-мясо по 2,20-2,50р
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:04

  Вкладчик1234 написав:А почему нельзя ставить лайки в теме?
У меня кнопка +1 пропала


у всех
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:33

  budivelnik написав:
  ЛАД написав: budivelnik
Всё Вы красиво излагаете, и бдительность проявляете.
Но лучше объясните цифру 83,9% охвата в младшей школе.
1 Що це таке?

Повторю Ваш вопрос - що це таке? Что означает этот вопрос?
2 Який цей коефіцієнт в Польщі чи Росії ? Бажано ще й в Казахстані чи Білорусії

Вас это сильно волнует?
Мне как-то всё равно, каков этот процент в этих, да и всех других странах.
Меня лично интересует образование В Украине, а не "в Польщі чи Росії".

  ЛАД написав:И второе - Ваша реакция на уменьшение числа школьников за время независимости почти вдвое!?
Скільки народилось - стільки й вчиться що в 1991 (діти які народились в 50 млн з 1975 по 1981) , що в 2018 (діти які народились в 44 млн з 2002 по 2010)

Какая глубокая мысль! Капитан Очевидность?
Почти как у Путина: "Что с подлодкой "Курск"? Ну что, она утонула".
То, что их вдвое меньше, Вас, так понимаю, не волнует.

  ЛАД написав:И, кстати, меня удивило, когда узнал, что в Германии нет учителей на 1 предмет, учитель обязан вести (или хотя бы иметь возможность по подготовке) 2-3 предмета.
Відкрили америку..
І у нас коже вчитель має основну і вторинну спеціальність ( як правило біолог може викладати хімію , математик-фізику , гуманітарій-кілька мов)

Я уже как-то писал - не говорите о том, чего не знаете.
В Германии речь не идёт о близких предметах. То, что физик может преподавать математику, это тривиально. Там физик должен иметь какую-то совершенно не родственную специальность. Например, физкультуру.

ПС
Як бачите - знову один з нашої трійці переживачів за Україну - не розглядає суті, а виключно нагнітає істерію...

А где Вы увидели истерию?
Я просто задал Вам вопрос, без всяких эмоций.
Истерию вместе с пустословием развели Вы.

ППС
Якщо хтось не знає
В 1960 році чисельність населення України була меншою ніж в 2019 і це не завадило нам
а - побудувати ракетну промисловість
б -забезпечити СРСР енергоресурсами до 1970 років (газ тоді йшов у росію з дашавсько-угерського плато)
в - побудувати і підірвати Чорнобильську , побудувати Рівеньску і Запоріжські АЕС

Для точности численность населения Украины в 1960 - 42 468 600 чел., в 2019 - 41 983 564 чел. (на начало года).
То, что Вы перечислили, делала всё же не Украина, а весь СССР, население которого составляло в 1960 212,4 млн., а в 1985 - 276,3 млн. чел.

Так що емоційний хай про те що ми падаємо в прірву-це голі емоції і голімі домисли.

О пропасти пишете Вы.

Итог. В Вашем ответе ни слова по сути. Только пустые слова и демагогия.
Какой смысл вести с Вами разговор и тратить время? У меня есть чем заняться, кроме Вашего пустословия и чтения Ваших домыслов о "работе в группе".
Так что, простите, но дальше буду строже соблюдать свою подпись.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:55

  prodigy написав:у всех

модераторы молодцы.
давно пора было убрать политическую ветку из списка топ-ответов.
решили после оглашения результатов - ок.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:55

#давайдопобачення!

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:05

МИ ЗРОБИЛИ ЇХ РАЗОМ!!!

73,22% - Зе!
24,45% - По
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:07

Re: Політичні дискусії

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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:20

  budivelnik написав:
Як бачите - знову один з нашої трійці переживачів за Україну - не розглядає суті, а виключно нагнітає істерію...

Так що емоційний хай про те що ми падаємо в прірву-це голі емоції і голімі домисли.

Сами утрировали, обобщили и приписали оппонентам (что мы падаем в пропасть).

Это и есть констатация факта* эмоционального хая*, *голых эмоций* и *голимых домыслов* с Вашей стороны.
Факт.
Утрированное обобщение домысел.
Плюс использование *нашi вороги*, зрадофилы, полезные идиоты и т.п. == усиление эмоционального хая.
detroytred
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