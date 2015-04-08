Додано: Вів 30 кві, 2019 16:33

budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik

Всё Вы красиво излагаете, и бдительность проявляете.

Но лучше объясните цифру 83,9% охвата в младшей школе. Всё Вы красиво излагаете, и бдительность проявляете.Но лучше объясните цифруохвата в младшей школе. 1 Що це таке? 1 Що це таке?

2 Який цей коефіцієнт в Польщі чи Росії ? Бажано ще й в Казахстані чи Білорусії

ЛАД написав: И второе - Ваша реакция на уменьшение числа школьников за время независимости почти вдвое!? И второе - Ваша реакция на уменьшение числа школьников за время независимости почти!? Скільки народилось - стільки й вчиться що в 1991 (діти які народились в 50 млн з 1975 по 1981) , що в 2018 (діти які народились в 44 млн з 2002 по 2010) Скільки народилось - стільки й вчиться що в 1991 (діти які народились в 50 млн з 1975 по 1981) , що в 2018 (діти які народились в 44 млн з 2002 по 2010)

ЛАД написав: И, кстати, меня удивило, когда узнал, что в Германии нет учителей на 1 предмет, учитель обязан вести (или хотя бы иметь возможность по подготовке) 2-3 предмета. И, кстати, меня удивило, когда узнал, что в Германииучителей на 1 предмет, учительвести (или хотя бы иметь возможность по подготовке) 2-3 предмета. Відкрили америку..

І у нас коже вчитель має основну і вторинну спеціальність ( як правило біолог може викладати хімію , математик-фізику , гуманітарій-кілька мов)

Відкрили америку..І у нас коже вчитель має основну і вторинну спеціальність ( як правило біолог може викладати хімію , математик-фізику , гуманітарій-кілька мов)

ПС

Як бачите - знову один з нашої трійці переживачів за Україну - не розглядає суті, а виключно нагнітає істерію...

ППС

Якщо хтось не знає

В 1960 році чисельність населення України була меншою ніж в 2019 і це не завадило нам

а - побудувати ракетну промисловість

б -забезпечити СРСР енергоресурсами до 1970 років (газ тоді йшов у росію з дашавсько-угерського плато)

в - побудувати і підірвати Чорнобильську , побудувати Рівеньску і Запоріжські АЕС

Так що емоційний хай про те що ми падаємо в прірву-це голі емоції і голімі домисли.

Повторю Ваш вопрос - що це таке? Что означает этот вопрос?Вас это сильно волнует?Мне как-то всё равно, каков этот процент в этих, да и всех других странах.Меня лично интересует образование В Украине, а не "в Польщі чи Росії".Какая глубокая мысль! Капитан Очевидность?Почти как у Путина: "Что с подлодкой "Курск"? Ну что, она утонула".То, что их вдвое меньше, Вас, так понимаю, не волнует.Я уже как-то писал - не говорите о том, чего не знаете.В Германии речь не идёт о близких предметах. То, что физик может преподавать математику, это тривиально. Там физик должен иметь какую-то совершенно не родственную специальность. Например, физкультуру.А где Вы увидели истерию?Я просто задал Вам вопрос, без всяких эмоций.Истерию вместе с пустословием развели Вы.Для точности численность населения Украины в 1960 - 42 468 600 чел., в 2019 - 41 983 564 чел. (на начало года).То, что Вы перечислили, делала всё же не Украина, а весь СССР, население которого составляло в 1960 212,4 млн., а в 1985 - 276,3 млн. чел.О пропасти пишете Вы.Итог. В Вашем ответепо сути. Только пустые слова и демагогия.Какой смысл вести с Вами разговор и тратить время? У меня есть чем заняться, кроме Вашего пустословия и чтения Ваших домыслов о "работе в группе".Так что, простите, но дальше буду строже соблюдать свою подпись.