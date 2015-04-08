budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik
Всё Вы красиво излагаете, и бдительность проявляете.
Но лучше объясните цифру 83,9%
охвата в младшей школе.
1 Що це таке?
Повторю Ваш вопрос - що це таке? Что означает этот вопрос?
2 Який цей коефіцієнт в Польщі чи Росії ? Бажано ще й в Казахстані чи Білорусії
Вас это сильно волнует?
Мне как-то всё равно, каков этот процент в этих, да и всех других странах.
Меня лично интересует образование В Украине, а не "в Польщі чи Росії".
ЛАД написав:
И второе - Ваша реакция на уменьшение числа школьников за время независимости почти вдвое
!?
Скільки народилось - стільки й вчиться що в 1991 (діти які народились в 50 млн з 1975 по 1981) , що в 2018 (діти які народились в 44 млн з 2002 по 2010)
Какая глубокая мысль! Капитан Очевидность?
Почти как у Путина: "Что с подлодкой "Курск"? Ну что, она утонула".
То, что их вдвое меньше, Вас, так понимаю, не волнует.
ЛАД написав:
И, кстати, меня удивило, когда узнал, что в Германии нет
учителей на 1 предмет, учитель обязан
вести (или хотя бы иметь возможность по подготовке) 2-3 предмета.
Відкрили америку..
І у нас коже вчитель має основну і вторинну спеціальність ( як правило біолог може викладати хімію , математик-фізику , гуманітарій-кілька мов)
Я уже как-то писал - не говорите о том, чего не знаете.
В Германии речь не идёт о близких предметах. То, что физик может преподавать математику, это тривиально. Там физик должен иметь какую-то совершенно не родственную специальность. Например, физкультуру.
ПС
Як бачите - знову один з нашої трійці переживачів за Україну - не розглядає суті, а виключно нагнітає істерію...
А где Вы увидели истерию?
Я просто задал Вам вопрос, без всяких эмоций.
Истерию вместе с пустословием развели Вы.
ППС
Якщо хтось не знає
В 1960 році чисельність населення України була меншою ніж в 2019 і це не завадило нам
а - побудувати ракетну промисловість
б -забезпечити СРСР енергоресурсами до 1970 років (газ тоді йшов у росію з дашавсько-угерського плато)
в - побудувати і підірвати Чорнобильську , побудувати Рівеньску і Запоріжські АЕС
Для точности численность населения Украины в 1960 - 42 468 600 чел., в 2019 - 41 983 564 чел. (на начало года).
То, что Вы перечислили, делала всё же не Украина, а весь СССР, население которого составляло в 1960 212,4 млн., а в 1985 - 276,3 млн. чел.
Так що емоційний хай про те що ми падаємо в прірву-це голі емоції і голімі домисли.
О пропасти пишете Вы.
Итог. В Вашем ответе ни слова
по сути. Только пустые слова и демагогия.
Какой смысл вести с Вами разговор и тратить время? У меня есть чем заняться, кроме Вашего пустословия и чтения Ваших домыслов о "работе в группе".
Так что, простите, но дальше буду строже соблюдать свою подпись.