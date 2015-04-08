gorky_lookНам некогда. Диван остывает. Нам понадобится ваш опыт, а у нас очередная серия «Сватов». И старайтесь там хорошенько! А то доллар по восемь, который мы вам обещали, так и не наступит.Нет, человек-иванов. Новым лицом торговать нельзя. Его надо отрабатывать. Откладывай настенную доску, маркер, снимай розовую рубашку и иди работать. В 57 бригаде тридцать шесть вакансий. Ты же теперь гегемон, правящий класс, пи** защищать свой электоральный выбор.А я поглумлюсь с дивана про кипрские оффшоры Зеленцмана и воровство Коломойцмана (ну, в вашем же стиле про вальцмана), спрошу какого точно числа будет освобожден Крым и где моя зарплата в 4 000 евро?Вас же втрое больше, значит вы втрое быстрее управитесь, чем какие-то барыги и тупая солдатня, и зачем вам помощь порохоботов вообще? Вы сила, вы масса, вы гегемон. Вперед, в атаку.