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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2766276727682769 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 103 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 23% 24 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 33 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 35% 36 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 103 Додано: Вів 30 кві, 2019 17:38 Re: Політичні дискусії Сегодня в инете высянил, что костяной выступ на моём черепе называется "тюркская косточка", а значит, что я тюрок. Типа у славян нет этой тюркской косточки, то е сть нет шишечки сзади по центру почти внизу затылка.

А у вас есть такая шишечка? Всегда думал, что я европеец, но всегда удивляло, что у меня не продолговатый череп, а круглый.

Всегда завидывал тем, у кого удлинный череп.



Выходит, по крови я кочевник , Салам братья. Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 30 кві, 2019 17:43, всього редагувалось 1 раз. Yuri_61

Повідомлень: 1367 З нами з: 30.09.15 Подякував: 169 раз. Подякували: 226 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 17:43 Василь-Рівне написав: gorky_look

Нам некогда. Диван остывает. Нам понадобится ваш опыт, а у нас очередная серия «Сватов». И старайтесь там хорошенько! А то доллар по восемь, который мы вам обещали, так и не наступит.

Нет, человек-иванов. Новым лицом торговать нельзя. Его надо отрабатывать. Откладывай настенную доску, маркер, снимай розовую рубашку и иди работать. В 57 бригаде тридцать шесть вакансий. Ты же теперь гегемон, правящий класс, пи** защищать свой электоральный выбор.

А я поглумлюсь с дивана про кипрские оффшоры Зеленцмана и воровство Коломойцмана (ну, в вашем же стиле про вальцмана), спрошу какого точно числа будет освобожден Крым и где моя зарплата в 4 000 евро?

Вас же втрое больше, значит вы втрое быстрее управитесь, чем какие-то барыги и тупая солдатня, и зачем вам помощь порохоботов вообще? Вы сила, вы масса, вы гегемон. Вперед, в атаку.

gorky_lookНам некогда. Диван остывает. Нам понадобится ваш опыт, а у нас очередная серия «Сватов». И старайтесь там хорошенько! А то доллар по восемь, который мы вам обещали, так и не наступит.Нет, человек-иванов. Новым лицом торговать нельзя. Его надо отрабатывать. Откладывай настенную доску, маркер, снимай розовую рубашку и иди работать. В 57 бригаде тридцать шесть вакансий. Ты же теперь гегемон, правящий класс, пи** защищать свой электоральный выбор.А я поглумлюсь с дивана про кипрские оффшоры Зеленцмана и воровство Коломойцмана (ну, в вашем же стиле про вальцмана), спрошу какого точно числа будет освобожден Крым и где моя зарплата в 4 000 евро?Вас же втрое больше, значит вы втрое быстрее управитесь, чем какие-то барыги и тупая солдатня, и зачем вам помощь порохоботов вообще? Вы сила, вы масса, вы гегемон. Вперед, в атаку.



Да ну. Зе филы сделали невероятное! Скинули Порошенко, поменяли так сказать всю власть в стране! Какая работа, какие вакансии, после такого год отдыхать надо! Да ну. Зе филы сделали невероятное! Скинули Порошенко, поменяли так сказать всю власть в стране! Какая работа, какие вакансии, после такого год отдыхать надо! Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3872 З нами з: 07.04.17 Подякував: 404 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 17:44 Re: Політичні дискусії Yuri_61 написав: А у вас есть такая шишечка? А у вас есть такая шишечка? на все воля Аллаха и бозона Хигса.Может у Вас только в черепе на пол шишечки? можно фото Вашей шишечки для убедительности.. на все воля Аллаха и бозона Хигса.Может у Вас только в черепе на пол шишечки? можно фото Вашей шишечки для убедительности.. Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 30 кві, 2019 17:46, всього редагувалось 1 раз. Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2509 З нами з: 03.12.14 Подякував: 308 раз. Подякували: 343 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 17:46 zРадио написав: Повышение угроз к спокойной жизни граждан в связи с агрессией РФ - чушь полная! Вы где живете - на линии разграничения? Потому что там, где я живу - в Киеве - спокойную жизнь нарушает возросшее количество угонов авто, квартивных краж и насыщенная жизнь радикалов. Это все путинские диверсанты, или как? А может быть не нужно было показывать пример нарушения спокойной жизни на майдане в 2014-м? Не эти ли люди устраивают сегодня потасовки, стрельбу и взрывы гранат в городах Украины?

Вы где живете - на линии разграничения? Потому что там, где я живу - в Киеве - спокойную жизнь нарушает возросшее количество угонов авто, квартивных краж и насыщенная жизнь радикалов. Это все путинские диверсанты, или как? А может быть не нужно было показывать пример нарушения спокойной жизни на майдане в 2014-м? Не эти ли люди устраивают сегодня потасовки, стрельбу и взрывы гранат в городах Украины?



Ну надо же, у зрадио теперь потасовки в Киеве - дело рук не понаехавших ордловских "мигрантов", а традиционные рашкинские пугала с "визитками Яроша" наперевес. Ну надо же, у зрадио теперь потасовки в Киеве - дело рук не понаехавших ордловских "мигрантов", а традиционные рашкинские пугала с "визитками Яроша" наперевес. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3872 З нами з: 07.04.17 Подякував: 404 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 17:46 zРадио написав: Одновременно и о динамике качества образования, и о подлинной (а не пропагандистской) поддержке властью украинского языка.



Результаты ВНО в динамике - объективней уже некуда!



Украинский язык и литература. Доля проваливших задание (т.е. де факто - не владеющих языком выпускников школы):

- 2015-й - 8,4%;

- 2018-й - 14,5%. Одновременно и о динамике качества образования, и о подлинной (а не пропагандистской) поддержке властью украинского языка.Результаты ВНО в динамике - объективней уже некуда!- 2015-й - 8,4%;- 2018-й - 14,5%.

Это даже не натягивание совы на глобус. Уже давно нет и совы, и глобуса.

Проваливший - не означает "не владеющий". Это вопрос личной успеваемости.

К тому же задания ЗНО год от года меняются и легче не становятся. Это даже не натягивание совы на глобус. Уже давно нет и совы, и глобуса.Проваливший - не означает "не владеющий". Это вопрос личной успеваемости.К тому же задания ЗНО год от года меняются и легче не становятся. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский pesikot

Повідомлень: 2478 З нами з: 31.08.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 712 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 17:52 Sommer написав: Василь-Рівне написав: gorky_look

Нам некогда. Диван остывает. Нам понадобится ваш опыт, а у нас очередная серия «Сватов». И старайтесь там хорошенько! А то доллар по восемь, который мы вам обещали, так и не наступит.

Нет, человек-иванов. Новым лицом торговать нельзя. Его надо отрабатывать. Откладывай настенную доску, маркер, снимай розовую рубашку и иди работать. В 57 бригаде тридцать шесть вакансий. Ты же теперь гегемон, правящий класс, пи** защищать свой электоральный выбор.

А я поглумлюсь с дивана про кипрские оффшоры Зеленцмана и воровство Коломойцмана (ну, в вашем же стиле про вальцмана), спрошу какого точно числа будет освобожден Крым и где моя зарплата в 4 000 евро?

Вас же втрое больше, значит вы втрое быстрее управитесь, чем какие-то барыги и тупая солдатня, и зачем вам помощь порохоботов вообще? Вы сила, вы масса, вы гегемон. Вперед, в атаку.

gorky_lookНам некогда. Диван остывает. Нам понадобится ваш опыт, а у нас очередная серия «Сватов». И старайтесь там хорошенько! А то доллар по восемь, который мы вам обещали, так и не наступит.Нет, человек-иванов. Новым лицом торговать нельзя. Его надо отрабатывать. Откладывай настенную доску, маркер, снимай розовую рубашку и иди работать. В 57 бригаде тридцать шесть вакансий. Ты же теперь гегемон, правящий класс, пи** защищать свой электоральный выбор.А я поглумлюсь с дивана про кипрские оффшоры Зеленцмана и воровство Коломойцмана (ну, в вашем же стиле про вальцмана), спрошу какого точно числа будет освобожден Крым и где моя зарплата в 4 000 евро?Вас же втрое больше, значит вы втрое быстрее управитесь, чем какие-то барыги и тупая солдатня, и зачем вам помощь порохоботов вообще? Вы сила, вы масса, вы гегемон. Вперед, в атаку.



Да ну. Зе филы сделали невероятное! Скинули Порошенко, поменяли так сказать всю власть в стране! Какая работа, какие вакансии, после такого год отдыхать надо! Да ну. Зе филы сделали невероятное! Скинули Порошенко, поменяли так сказать всю власть в стране! Какая работа, какие вакансии, после такого год отдыхать надо!

А Вы попробуйте сформуливать свою мысль, исходя из фактов:

1. ПАП был не скинут, а не избран повторно.

2. Обосновав, что именно только Зе филы избрали ЗЕ. Именно филы (см. определения -фильства))

3. Гройсман, Аваков, главы некоторых ОГА дают посылы о готовности работать с новым президентом. А Вы попробуйте сформуливать свою мысль, исходя из фактов:1. ПАП был не скинут, а не избран повторно.2. Обосновав, что именно только Зе филы избрали ЗЕ. Именно филы (см. определения -фильства))3. Гройсман, Аваков, главы некоторых ОГА дают посылы о готовности работать с новым президентом. detroytred

Повідомлень: 21693 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 17:59 detroytred написав: Sommer написав: Василь-Рівне написав: gorky_look

Нам некогда. Диван остывает. Нам понадобится ваш опыт, а у нас очередная серия «Сватов». И старайтесь там хорошенько! А то доллар по восемь, который мы вам обещали, так и не наступит.

Нет, человек-иванов. Новым лицом торговать нельзя. Его надо отрабатывать. Откладывай настенную доску, маркер, снимай розовую рубашку и иди работать. В 57 бригаде тридцать шесть вакансий. Ты же теперь гегемон, правящий класс, пи** защищать свой электоральный выбор.

А я поглумлюсь с дивана про кипрские оффшоры Зеленцмана и воровство Коломойцмана (ну, в вашем же стиле про вальцмана), спрошу какого точно числа будет освобожден Крым и где моя зарплата в 4 000 евро?

Вас же втрое больше, значит вы втрое быстрее управитесь, чем какие-то барыги и тупая солдатня, и зачем вам помощь порохоботов вообще? Вы сила, вы масса, вы гегемон. Вперед, в атаку.

gorky_lookНам некогда. Диван остывает. Нам понадобится ваш опыт, а у нас очередная серия «Сватов». И старайтесь там хорошенько! А то доллар по восемь, который мы вам обещали, так и не наступит.Нет, человек-иванов. Новым лицом торговать нельзя. Его надо отрабатывать. Откладывай настенную доску, маркер, снимай розовую рубашку и иди работать. В 57 бригаде тридцать шесть вакансий. Ты же теперь гегемон, правящий класс, пи** защищать свой электоральный выбор.А я поглумлюсь с дивана про кипрские оффшоры Зеленцмана и воровство Коломойцмана (ну, в вашем же стиле про вальцмана), спрошу какого точно числа будет освобожден Крым и где моя зарплата в 4 000 евро?Вас же втрое больше, значит вы втрое быстрее управитесь, чем какие-то барыги и тупая солдатня, и зачем вам помощь порохоботов вообще? Вы сила, вы масса, вы гегемон. Вперед, в атаку.



Да ну. Зе филы сделали невероятное! Скинули Порошенко, поменяли так сказать всю власть в стране! Какая работа, какие вакансии, после такого год отдыхать надо! Да ну. Зе филы сделали невероятное! Скинули Порошенко, поменяли так сказать всю власть в стране! Какая работа, какие вакансии, после такого год отдыхать надо!

А Вы попробуйте сформуливать свою мысль, исходя из фактов:

1. ПАП был не скинут, а не избран повторно.

А Вы попробуйте сформуливать свою мысль, исходя из фактов:1. ПАП был не скинут, а не избран повторно.



Да не может быть! Я же здесь в треде читал. Не могли же меня обмануть? Это что же, Зе и советов в фейсбуке не будет слушаться?



Подрыв устоев... Да не может быть! Я же здесь в треде читал. Не могли же меня обмануть? Это что же, Зе и советов в фейсбуке не будет слушаться?Подрыв устоев... Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3872 З нами з: 07.04.17 Подякував: 404 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2766276727682769 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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