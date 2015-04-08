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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 30 кві, 2019 17:38
Сегодня в инете высянил, что костяной выступ на моём черепе называется "тюркская косточка", а значит, что я тюрок. Типа у славян нет этой тюркской косточки, то е сть нет шишечки сзади по центру почти внизу затылка.
А у вас есть такая шишечка? Всегда думал, что я европеец, но всегда удивляло, что у меня не продолговатый череп, а круглый.
Всегда завидывал тем, у кого удлинный череп.
Выходит, по крови я кочевник , Салам братья.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Вів 30 кві, 2019 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 17:43
Василь-Рівне написав:
gorky_look
Нам некогда. Диван остывает. Нам понадобится ваш опыт, а у нас очередная серия «Сватов». И старайтесь там хорошенько! А то доллар по восемь, который мы вам обещали, так и не наступит.
Нет, человек-иванов. Новым лицом торговать нельзя. Его надо отрабатывать. Откладывай настенную доску, маркер, снимай розовую рубашку и иди работать. В 57 бригаде тридцать шесть вакансий. Ты же теперь гегемон, правящий класс, пи** защищать свой электоральный выбор.
А я поглумлюсь с дивана про кипрские оффшоры Зеленцмана и воровство Коломойцмана (ну, в вашем же стиле про вальцмана), спрошу какого точно числа будет освобожден Крым и где моя зарплата в 4 000 евро?
Вас же втрое больше, значит вы втрое быстрее управитесь, чем какие-то барыги и тупая солдатня, и зачем вам помощь порохоботов вообще? Вы сила, вы масса, вы гегемон. Вперед, в атаку.
Да ну. Зе филы сделали невероятное! Скинули Порошенко, поменяли так сказать всю власть в стране! Какая работа, какие вакансии, после такого год отдыхать надо!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 17:44
Yuri_61 написав:
А у вас есть такая шишечка?
на все воля Аллаха и бозона Хигса.Может у Вас только в черепе на пол шишечки? можно фото Вашей шишечки для убедительности..
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Вів 30 кві, 2019 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Вів 30 кві, 2019 17:46
zРадио написав:Повышение угроз к спокойной жизни граждан в связи с агрессией РФ - чушь полная!
Вы где живете - на линии разграничения? Потому что там, где я живу - в Киеве - спокойную жизнь нарушает возросшее количество угонов авто, квартивных краж и насыщенная жизнь радикалов. Это все путинские диверсанты, или как? А может быть не нужно было показывать пример нарушения спокойной жизни на майдане в 2014-м? Не эти ли люди устраивают сегодня потасовки, стрельбу и взрывы гранат в городах Украины?
Ну надо же, у зрадио теперь потасовки в Киеве - дело рук не понаехавших ордловских "мигрантов", а традиционные рашкинские пугала с "визитками Яроша" наперевес.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Вів 30 кві, 2019 17:46
zРадио написав:
Одновременно и о динамике качества образования, и о подлинной (а не пропагандистской) поддержке властью украинского языка.
Результаты ВНО в динамике - объективней уже некуда! Украинский язык и литература. Доля проваливших задание (т.е. де факто - не владеющих языком выпускников школы):
- 2015-й - 8,4%;
- 2018-й - 14,5%.
Это даже не натягивание совы на глобус. Уже давно нет и совы, и глобуса.
Проваливший - не означает "не владеющий". Это вопрос личной успеваемости.
К тому же задания ЗНО год от года меняются и легче не становятся.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Додано: Вів 30 кві, 2019 17:52
Sommer написав: Василь-Рівне написав:
gorky_look
Нам некогда. Диван остывает. Нам понадобится ваш опыт, а у нас очередная серия «Сватов». И старайтесь там хорошенько! А то доллар по восемь, который мы вам обещали, так и не наступит.
Нет, человек-иванов. Новым лицом торговать нельзя. Его надо отрабатывать. Откладывай настенную доску, маркер, снимай розовую рубашку и иди работать. В 57 бригаде тридцать шесть вакансий. Ты же теперь гегемон, правящий класс, пи** защищать свой электоральный выбор.
А я поглумлюсь с дивана про кипрские оффшоры Зеленцмана и воровство Коломойцмана (ну, в вашем же стиле про вальцмана), спрошу какого точно числа будет освобожден Крым и где моя зарплата в 4 000 евро?
Вас же втрое больше, значит вы втрое быстрее управитесь, чем какие-то барыги и тупая солдатня, и зачем вам помощь порохоботов вообще? Вы сила, вы масса, вы гегемон. Вперед, в атаку.
Да ну. Зе филы сделали невероятное! Скинули Порошенко, поменяли так сказать всю власть в стране! Какая работа, какие вакансии, после такого год отдыхать надо!
А Вы попробуйте сформуливать свою мысль, исходя из фактов:
1. ПАП был не скинут, а не избран повторно.
2. Обосновав, что именно только Зе филы избрали ЗЕ. Именно филы (см. определения -фильства))
3. Гройсман, Аваков, главы некоторых ОГА дают посылы о готовности работать с новым президентом.
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detroytred
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Додано: Вів 30 кві, 2019 17:59
detroytred написав: Sommer написав: Василь-Рівне написав:
gorky_look
Нам некогда. Диван остывает. Нам понадобится ваш опыт, а у нас очередная серия «Сватов». И старайтесь там хорошенько! А то доллар по восемь, который мы вам обещали, так и не наступит.
Нет, человек-иванов. Новым лицом торговать нельзя. Его надо отрабатывать. Откладывай настенную доску, маркер, снимай розовую рубашку и иди работать. В 57 бригаде тридцать шесть вакансий. Ты же теперь гегемон, правящий класс, пи** защищать свой электоральный выбор.
А я поглумлюсь с дивана про кипрские оффшоры Зеленцмана и воровство Коломойцмана (ну, в вашем же стиле про вальцмана), спрошу какого точно числа будет освобожден Крым и где моя зарплата в 4 000 евро?
Вас же втрое больше, значит вы втрое быстрее управитесь, чем какие-то барыги и тупая солдатня, и зачем вам помощь порохоботов вообще? Вы сила, вы масса, вы гегемон. Вперед, в атаку.
Да ну. Зе филы сделали невероятное! Скинули Порошенко, поменяли так сказать всю власть в стране! Какая работа, какие вакансии, после такого год отдыхать надо!
А Вы попробуйте сформуливать свою мысль, исходя из фактов:
1. ПАП был не скинут, а не избран повторно.
Да не может быть! Я же здесь в треде читал. Не могли же меня обмануть? Это что же, Зе и советов в фейсбуке не будет слушаться?
Подрыв устоев...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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