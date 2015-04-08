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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 27672768276927702771>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 105
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
25
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
31%
33
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
37
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:38

Re: Політичні дискусії

Сегодня в инете высянил, что костяной выступ на моём черепе называется "тюркская косточка", а значит, что я тюрок. Типа у славян нет этой тюркской косточки, то есть нет выступа, как шишка, сзади по центру почти внизу затылка.
А у вас есть такая шишечка? Всегда думал, что я европеец, но всегда удивляло, что у меня не продолговатый череп, а круглый.
Всегда завидывал тем, у кого удлинный череп.

Выходит, по крови я кочевник , Салам братья.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 30 кві, 2019 18:10, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:43

  Василь-Рівне написав:gorky_look
Нам некогда. Диван остывает. Нам понадобится ваш опыт, а у нас очередная серия «Сватов». И старайтесь там хорошенько! А то доллар по восемь, который мы вам обещали, так и не наступит.
Нет, человек-иванов. Новым лицом торговать нельзя. Его надо отрабатывать. Откладывай настенную доску, маркер, снимай розовую рубашку и иди работать. В 57 бригаде тридцать шесть вакансий. Ты же теперь гегемон, правящий класс, пи** защищать свой электоральный выбор.
А я поглумлюсь с дивана про кипрские оффшоры Зеленцмана и воровство Коломойцмана (ну, в вашем же стиле про вальцмана), спрошу какого точно числа будет освобожден Крым и где моя зарплата в 4 000 евро?
Вас же втрое больше, значит вы втрое быстрее управитесь, чем какие-то барыги и тупая солдатня, и зачем вам помощь порохоботов вообще? Вы сила, вы масса, вы гегемон. Вперед, в атаку.


Да ну. Зе филы сделали невероятное! Скинули Порошенко, поменяли так сказать всю власть в стране! Какая работа, какие вакансии, после такого год отдыхать надо!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:44

Re: Політичні дискусії

  Yuri_61 написав:А у вас есть такая шишечка?
на все воля Аллаха и бозона Хигса.Может у Вас только в черепе на пол шишечки? можно фото Вашей шишечки для убедительности..
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 30 кві, 2019 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:46

  zРадио написав:Повышение угроз к спокойной жизни граждан в связи с агрессией РФ - чушь полная! Вы где живете - на линии разграничения? Потому что там, где я живу - в Киеве - спокойную жизнь нарушает возросшее количество угонов авто, квартивных краж и насыщенная жизнь радикалов. Это все путинские диверсанты, или как? А может быть не нужно было показывать пример нарушения спокойной жизни на майдане в 2014-м? Не эти ли люди устраивают сегодня потасовки, стрельбу и взрывы гранат в городах Украины?


Ну надо же, у зрадио теперь потасовки в Киеве - дело рук не понаехавших ордловских "мигрантов", а традиционные рашкинские пугала с "визитками Яроша" наперевес.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:46

  zРадио написав:Одновременно и о динамике качества образования, и о подлинной (а не пропагандистской) поддержке властью украинского языка.

Результаты ВНО в динамике - объективней уже некуда!

Украинский язык и литература. Доля проваливших задание (т.е. де факто - не владеющих языком выпускников школы):
- 2015-й - 8,4%;
- 2018-й - 14,5%.

Это даже не натягивание совы на глобус. Уже давно нет и совы, и глобуса.
Проваливший - не означает "не владеющий". Это вопрос личной успеваемости.
К тому же задания ЗНО год от года меняются и легче не становятся.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:52

  Sommer написав:
  Василь-Рівне написав:gorky_look
Нам некогда. Диван остывает. Нам понадобится ваш опыт, а у нас очередная серия «Сватов». И старайтесь там хорошенько! А то доллар по восемь, который мы вам обещали, так и не наступит.
Нет, человек-иванов. Новым лицом торговать нельзя. Его надо отрабатывать. Откладывай настенную доску, маркер, снимай розовую рубашку и иди работать. В 57 бригаде тридцать шесть вакансий. Ты же теперь гегемон, правящий класс, пи** защищать свой электоральный выбор.
А я поглумлюсь с дивана про кипрские оффшоры Зеленцмана и воровство Коломойцмана (ну, в вашем же стиле про вальцмана), спрошу какого точно числа будет освобожден Крым и где моя зарплата в 4 000 евро?
Вас же втрое больше, значит вы втрое быстрее управитесь, чем какие-то барыги и тупая солдатня, и зачем вам помощь порохоботов вообще? Вы сила, вы масса, вы гегемон. Вперед, в атаку.


Да ну. Зе филы сделали невероятное! Скинули Порошенко, поменяли так сказать всю власть в стране! Какая работа, какие вакансии, после такого год отдыхать надо!

А Вы попробуйте сформуливать свою мысль, исходя из фактов:
1. ПАП был не скинут, а не избран повторно.
2. Обосновав, что именно только Зе филы избрали ЗЕ. Именно филы (см. определения -фильства))
3. Гройсман, Аваков, главы некоторых ОГА дают посылы о готовности работать с новым президентом.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:59

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  Василь-Рівне написав:gorky_look
Нам некогда. Диван остывает. Нам понадобится ваш опыт, а у нас очередная серия «Сватов». И старайтесь там хорошенько! А то доллар по восемь, который мы вам обещали, так и не наступит.
Нет, человек-иванов. Новым лицом торговать нельзя. Его надо отрабатывать. Откладывай настенную доску, маркер, снимай розовую рубашку и иди работать. В 57 бригаде тридцать шесть вакансий. Ты же теперь гегемон, правящий класс, пи** защищать свой электоральный выбор.
А я поглумлюсь с дивана про кипрские оффшоры Зеленцмана и воровство Коломойцмана (ну, в вашем же стиле про вальцмана), спрошу какого точно числа будет освобожден Крым и где моя зарплата в 4 000 евро?
Вас же втрое больше, значит вы втрое быстрее управитесь, чем какие-то барыги и тупая солдатня, и зачем вам помощь порохоботов вообще? Вы сила, вы масса, вы гегемон. Вперед, в атаку.


Да ну. Зе филы сделали невероятное! Скинули Порошенко, поменяли так сказать всю власть в стране! Какая работа, какие вакансии, после такого год отдыхать надо!

А Вы попробуйте сформуливать свою мысль, исходя из фактов:
1. ПАП был не скинут, а не избран повторно.


Да не может быть! Я же здесь в треде читал. Не могли же меня обмануть? Это что же, Зе и советов в фейсбуке не будет слушаться?

Подрыв устоев...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 18:26

Отже вся трійця лед-зед-дет по будівельнику пройшлась
Кожен з них щось написав..
Один не погодився з твердженням що в 1960 в україні чисельність населення була такою ж як і в 2019 на підставі різниці в 0,5%
Він же заявив що все що було збудоване на території України - будував СРСР , але чомусь при цьому не вимагає від педераційників признати факт того що частина педерації також збудована силами частини СРСР тобто Україною...

Так що свята трійця й далі продовжує розганяти зраду кожен по своєму,але саме наявність цього розгону й класифікує цю трійцю як
корисні ідіоти або свідомі вороги.
Кожен з читачів сам може для себе зробити висновок до якої категорії цю трійцю відносити...
Для мене вони ближчі до проплачених кремлеботів ніж до корисних ідіотів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 18:29

  Sommer написав:
Ну надо же, у зрадио теперь потасовки в Киеве - дело рук не понаехавших ордловских "мигрантов", а традиционные рашкинские пугала с "визитками Яроша" наперевес.


Так феминисток на Михайловской дубасили ордловские понаехи? :mrgreen:
Даааа - шикарная жизнь у внутренних переселенцев. Нет у них забот, за что платить аренду и чем помочь оставшимся в ОРДЛО родственникам - только феминистки и геи на уме :mrgreen:

Когда уже до тебя дойдет, что тупой троллинг не работает! Власть и симпатизирующие ей пропагандисты вроде тебя, 5 лет считали украинцев доверчивыми олухами, готовыми верить всему, что говорят. Но результаты выборов красноречиво говорят сами за себя - ложь не пройдет! Так что меняй уже тактику и инструменты, если решил продолжать заниматься этим "ремеслом"

Радикалы устроили драку на Марше женщин в Киеве
https://korrespondent.net/city/kiev/407 ... yn-v-kyeve
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 18:34

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  Василь-Рівне написав:gorky_look
Нам некогда. Диван остывает. Нам понадобится ваш опыт, а у нас очередная серия «Сватов». И старайтесь там хорошенько! А то доллар по восемь, который мы вам обещали, так и не наступит.
Нет, человек-иванов. Новым лицом торговать нельзя. Его надо отрабатывать. Откладывай настенную доску, маркер, снимай розовую рубашку и иди работать. В 57 бригаде тридцать шесть вакансий. Ты же теперь гегемон, правящий класс, пи** защищать свой электоральный выбор.
А я поглумлюсь с дивана про кипрские оффшоры Зеленцмана и воровство Коломойцмана (ну, в вашем же стиле про вальцмана), спрошу какого точно числа будет освобожден Крым и где моя зарплата в 4 000 евро?
Вас же втрое больше, значит вы втрое быстрее управитесь, чем какие-то барыги и тупая солдатня, и зачем вам помощь порохоботов вообще? Вы сила, вы масса, вы гегемон. Вперед, в атаку.
Да ну. Зе филы сделали невероятное! Скинули Порошенко, поменяли так сказать всю власть в стране! Какая работа, какие вакансии, после такого год отдыхать надо!
А Вы попробуйте сформуливать свою мысль, исходя из фактов:
1. ПАП был не скинут, а не избран повторно.
Вихожу з фактів
1 Петро Олексійович Порошенко демократ ,який збудував демократичну систему виборів і спокійно сприйняв свою поразку на ЦИХ виборах
2 Інформація про фальсифікації,сітки,введення військового стану для зриву виборів -виявилась фальшовою,але ніхто за неї відповідальність не взяв і не покараний
  detroytred написав:2. Обосновав, что именно только Зе филы избрали ЗЕ. Именно филы (см. определения -фильства))
Як вибрали - так і зненавидять
  detroytred написав:3. Гройсман, Аваков, главы некоторых ОГА дают посылы о готовности работать с новым президентом.
1 Не тільки вищеперечислені. але й Зеленський заявляє що у разі запиту від суспільства-звернеться до Порошенка з пропозицією зайняти державний пост ( хто це буде Премєр чи Міністр Зовнішніх Справ??) не головне.
2 Гройсмана і Авакова вибирали в Парламенті, а Парламент вибирав Народ - тому зміна Президента не міняє вибору народу по відношенню до Гройсмана-Авакова чи Парубія, а тому вони як відповідальні політики продовжують свою працю до моменту поки народ через Парламент не підтвердить і далі їх повноваження. або не замінить їх на інших.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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