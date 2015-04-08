Когда до тебя дойдёт, что твои тупые вбросы не работают.
Ты сегодня работаешь по известной схеме - сделаю вброс, разоблачат, сделаю ещё больше вбросов, разоблачат, сделаю ещё больше сбросов.
Сегодня у тебя тема - образование.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 30 кві, 2019 18:41
Когда до тебя дойдёт, что твои тупые вбросы не работают.
Ты сегодня работаешь по известной схеме - сделаю вброс, разоблачат, сделаю ещё больше вбросов, разоблачат, сделаю ещё больше сбросов.
Сегодня у тебя тема - образование.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
Додано: Вів 30 кві, 2019 18:41
Мысль понял - процент провалившихся вырос, потому что задания стали сложнее, а сам провал не значит невладение языком: грамматика, пунктуация, стилистика - это все вторично, главное на зубок знать слова Гимна и без ошибок писать "Слава Україні - Героям Слава!"
Додано: Вів 30 кві, 2019 18:47
Боже, яке ти тупе.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
Додано: Вів 30 кві, 2019 18:47
Я ничего не вбрасывал! Я поднял актуальную проблему. И разоблачать там нечего - там только фактаж, причем весь подтвержденный ссылками!
PS: по этим же ссылкам можем найти и результаты по научным дисциплинам. Например, ВНО по математике показывает, что 52% выпускников школы не могут сократить дробь!!!
Додано: Вів 30 кві, 2019 18:50
И опять набросил, всё по схеме.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
Додано: Вів 30 кві, 2019 18:56
Будь-який фактаж є фактом тільки тоді коли приводиться інформація з різних джерел і різних вибірок..
Мене наприклад цікавить
А як ці цифри корелюють з такими ж в
а - США
б - Європі
в- Росії....
Як не як - а світ розвивається і кожна окрема наука(будь-то математика чи мова) стає складнішою , а професії більш вузько заточеними...
Тому хороший математик - може не знати правил орфографії
а хороший мовник - правил застосування екстремумів
І все це не буде говорити про погіршення в країні.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 30 кві, 2019 19:10
Информацию по доле проваливших ВНО по украинскому языку и литературе я дал за 2015-й, дал за 2018-й. То есть сравнение привел. Если считаешь полученный результат (а именно - увеличение доли проваливших) некорректным, можешь проверить промежуточные - 2016-2017 гг. По ссылкам это все доступно.
Что касается примера из ВНО по математике - извини, тут твое бла-бла-бла о том, что гуманитарию она и необязательна, не прокатит. Это ВНО не есть обязательным, а значит выбирают его только те, кому это нужно для поступления в ВУЗы! И вот среди этих "волонтеров" 52% не в состоянии сократить обыкновенную дробь!!!
Если это не повод говорить о низком качестве образования - ок. 48% же смогли обуздать эти ваши дроби Перемога. Вопрос не достоин внимания
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 30 кві, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 кві, 2019 19:10
Re: Політичні дискусії
Кстати, цена бензина на Avias/ANP уже 30 грн за литр 95-го.
А кому принадлежат эти заправки ? Нет, я вообще не намекаю на ИВК
Цена на нефть говорите ? Хммм, не думаю.
Может причина в том, что российская сторона всунула в нефтепровод "Дружба" говюную нефть. И теперь приостановлены поставки из Белоруссии, в частности, НПЗ в Мозыре. И запрет на импорт нефтепродуктов из России в Украину.
Многоходовочка, и Беларусию "наказать", и Украину "поставить на место".
PS. в нашем регионе Okko & WOG берут бензин с Мозырского НПЗ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
Додано: Вів 30 кві, 2019 19:13
ЗНО.
Зовнiшне Незалежне Оцiнування.
А не Внешняя Независимая Оценка.
Эта учётка спалилась на мелочах
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
Додано: Вів 30 кві, 2019 19:17
Ти багато чого приводив - і все однобоко..
Наприклад звинувачував Порошенка в відсутності збільшення видобутку газу-при цьому забув звернути увагу що найперспективніші ділянки +бурові платформи-були захоплені росіянами(крим+ордлдо)
Потім звинувачував в закритті 1150 шкіл - забувши сказати що в кожній з цих шкіл було в середньому по 13 учнів..
Тепер звинувачуєш рівень знань , при цьому маніпулюєш відповіддю
Я питаю -як цей рівень виглядає в порівнянні з США-Європа-Росія - ти чомусь переходиш до порівняннь по рокам?
До речі - хтось порівнював складність тесту ЗНО 2015 року з 2018? Ні - то що тоді порівнюємо?
Якщо припустити що в 2018 тест був складнішим на 20% , а кількість не здавших збільшилось на 7% - то в таколму випадку це говорить про покращення знань в абсолюті- а не про погіршення...
Тим більше - може в 2015 були менш сурові правила при прийомі цього тесту...
так що круть-верть можна . але зрадофільської мордочки це не заховає.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
|