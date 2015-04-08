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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2768276927702771>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 105
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
25
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
31%
33
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
37
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 18:41

  zРадио написав:Когда уже до тебя дойдет, что тупой троллинг не работает!

Когда до тебя дойдёт, что твои тупые вбросы не работают.
Ты сегодня работаешь по известной схеме - сделаю вброс, разоблачат, сделаю ещё больше вбросов, разоблачат, сделаю ещё больше сбросов.
Сегодня у тебя тема - образование.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 18:41

  pesikot написав:
  zРадио написав:Одновременно и о динамике качества образования, и о подлинной (а не пропагандистской) поддержке властью украинского языка.

Результаты ВНО в динамике - объективней уже некуда!

Украинский язык и литература. Доля проваливших задание (т.е. де факто - не владеющих языком выпускников школы):
- 2015-й - 8,4%;
- 2018-й - 14,5%.

Это даже не натягивание совы на глобус. Уже давно нет и совы, и глобуса.
Проваливший - не означает "не владеющий". Это вопрос личной успеваемости.
К тому же задания ЗНО год от года меняются и легче не становятся.


Мысль понял - процент провалившихся вырос, потому что задания стали сложнее, а сам провал не значит невладение языком: грамматика, пунктуация, стилистика - это все вторично, главное на зубок знать слова Гимна и без ошибок писать "Слава Україні - Героям Слава!"
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 18:47

  zРадио написав:
Мысль понял - процент провалившихся вырос, потому что задания стали сложнее, а сам провал не значит невладение языком: грамматика, пунктуация, стилистика - это все вторично, главное на зубок знать слова Гимна и без ошибок писать "Слава Україні - Героям Слава!"

Боже, яке ти тупе.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 18:47

  pesikot написав:
  zРадио написав:Когда уже до тебя дойдет, что тупой троллинг не работает!

Когда до тебя дойдёт, что твои тупые вбросы не работают.
Ты сегодня работаешь по известной схеме - сделаю вброс, разоблачат, сделаю ещё больше вбросов, разоблачат, сделаю ещё больше сбросов.
Сегодня у тебя тема - образование.


Я ничего не вбрасывал! Я поднял актуальную проблему. И разоблачать там нечего - там только фактаж, причем весь подтвержденный ссылками!

PS: по этим же ссылкам можем найти и результаты по научным дисциплинам. Например, ВНО по математике показывает, что 52% выпускников школы не могут сократить дробь!!!
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 18:50

  zРадио написав:
Я ничего не вбрасывал! Я поднял актуальную проблему. И разоблачать там нечего - там только фактаж, причем весь подтвержденный ссылками!

PS: по этим же ссылкам можем найти и результаты по научным дисциплинам. Например, ВНО по математике показывает, что 52% выпускников школы не могут сократить дробь!!!

И опять набросил, всё по схеме.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 18:56

  zРадио написав:Я ничего не вбрасывал! Я поднял актуальную проблему. И разоблачать там нечего - там только фактаж, причем весь подтвержденный ссылками!
Будь-який фактаж є фактом тільки тоді коли приводиться інформація з різних джерел і різних вибірок..
Мене наприклад цікавить
А як ці цифри корелюють з такими ж в
а - США
б - Європі
в- Росії....
Як не як - а світ розвивається і кожна окрема наука(будь-то математика чи мова) стає складнішою , а професії більш вузько заточеними...
Тому хороший математик - може не знати правил орфографії
а хороший мовник - правил застосування екстремумів
І все це не буде говорити про погіршення в країні.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 19:10

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Я ничего не вбрасывал! Я поднял актуальную проблему. И разоблачать там нечего - там только фактаж, причем весь подтвержденный ссылками!
Будь-який фактаж є фактом тільки тоді коли приводиться інформація з різних джерел і різних вибірок..
Мене наприклад цікавить
А як ці цифри корелюють з такими ж в
а - США
б - Європі
в- Росії....
Як не як - а світ розвивається і кожна окрема наука(будь-то математика чи мова) стає складнішою , а професії більш вузько заточеними...
Тому хороший математик - може не знати правил орфографії
а хороший мовник - правил застосування екстремумів
І все це не буде говорити про погіршення в країні.


Информацию по доле проваливших ВНО по украинскому языку и литературе я дал за 2015-й, дал за 2018-й. То есть сравнение привел. Если считаешь полученный результат (а именно - увеличение доли проваливших) некорректным, можешь проверить промежуточные - 2016-2017 гг. По ссылкам это все доступно.

Что касается примера из ВНО по математике - извини, тут твое бла-бла-бла о том, что гуманитарию она и необязательна, не прокатит. Это ВНО не есть обязательным, а значит выбирают его только те, кому это нужно для поступления в ВУЗы! И вот среди этих "волонтеров" 52% не в состоянии сократить обыкновенную дробь!!!

Если это не повод говорить о низком качестве образования - ок. 48% же смогли обуздать эти ваши дроби :mrgreen: Перемога. Вопрос не достоин внимания :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 30 кві, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 19:10

Re: Політичні дискусії

Кстати, цена бензина на Avias/ANP уже 30 грн за литр 95-го.
А кому принадлежат эти заправки ? Нет, я вообще не намекаю на ИВК
Цена на нефть говорите ? Хммм, не думаю.
Может причина в том, что российская сторона всунула в нефтепровод "Дружба" говюную нефть. И теперь приостановлены поставки из Белоруссии, в частности, НПЗ в Мозыре. И запрет на импорт нефтепродуктов из России в Украину.
Многоходовочка, и Беларусию "наказать", и Украину "поставить на место".
PS. в нашем регионе Okko & WOG берут бензин с Мозырского НПЗ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 19:13

  zРадио написав:Информацию по доле проваливших ВНО по украинскому языку и литературе я дал за 2015-й, дал за 2018-й.

ЗНО.
Зовнiшне Незалежне Оцiнування.
А не Внешняя Независимая Оценка.
Эта учётка спалилась на мелочах
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 19:17

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Я ничего не вбрасывал! Я поднял актуальную проблему. И разоблачать там нечего - там только фактаж, причем весь подтвержденный ссылками!
Будь-який фактаж є фактом тільки тоді коли приводиться інформація з різних джерел і різних вибірок..
Мене наприклад цікавить
А як ці цифри корелюють з такими ж в
а - США
б - Європі
в- Росії....
Як не як - а світ розвивається і кожна окрема наука(будь-то математика чи мова) стає складнішою , а професії більш вузько заточеними...
Тому хороший математик - може не знати правил орфографії
а хороший мовник - правил застосування екстремумів
І все це не буде говорити про погіршення в країні.
Информацию по доле проваливших ВНО по украинскому языку и литературе я дал за 2015-й, дал за 2018-й. То есть сравнение привел. Если считаешь полученный результат (а именно - увеличение доли проваливших), можешь проверить промежуточные - 2016-2017 гг. По ссылкам это все доступно.
Что касается примера из ВНО по математике - извини, тут твое бла-бла-бла о том, что гуманитарию она и необязательна, не прокатит. Это ВНО не есть обязательным, а значит выбирают его только те, кому это нужно для поступления в ВУЗы! И вот среди этих "волонтеров" 52% не в состоянии сократить обыкновенную дробь!!!
Если это не повод говорить о низком качестве образования - ок. 48% же смогли обуздать эти ваши дроби :mrgreen: Перемога. Вопрос не достоин внимания :mrgreen:
Ти багато чого приводив - і все однобоко..
Наприклад звинувачував Порошенка в відсутності збільшення видобутку газу-при цьому забув звернути увагу що найперспективніші ділянки +бурові платформи-були захоплені росіянами(крим+ордлдо)
Потім звинувачував в закритті 1150 шкіл - забувши сказати що в кожній з цих шкіл було в середньому по 13 учнів..
Тепер звинувачуєш рівень знань , при цьому маніпулюєш відповіддю
Я питаю -як цей рівень виглядає в порівнянні з США-Європа-Росія - ти чомусь переходиш до порівняннь по рокам?
До речі - хтось порівнював складність тесту ЗНО 2015 року з 2018? Ні - то що тоді порівнюємо?
Якщо припустити що в 2018 тест був складнішим на 20% , а кількість не здавших збільшилось на 7% - то в таколму випадку це говорить про покращення знань в абсолюті- а не про погіршення...
Тим більше - може в 2015 були менш сурові правила при прийомі цього тесту...
так що круть-верть можна . але зрадофільської мордочки це не заховає.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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