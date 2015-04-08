Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2768276927702771> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 105 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 25 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 31% 33 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 35% 37 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 105 Додано: Вів 30 кві, 2019 18:41 zРадио написав: Когда уже до тебя дойдет, что тупой троллинг не работает! Когда уже до тебя дойдет, что тупой троллинг не работает!

Когда до тебя дойдёт, что твои тупые вбросы не работают.

Ты сегодня работаешь по известной схеме - сделаю вброс, разоблачат, сделаю ещё больше вбросов, разоблачат, сделаю ещё больше сбросов.

Сегодня у тебя тема - образование. Когда до тебя дойдёт, что твои тупые вбросы не работают.Ты сегодня работаешь по известной схеме - сделаю вброс, разоблачат, сделаю ещё больше вбросов, разоблачат, сделаю ещё больше сбросов.Сегодня у тебя тема - образование. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский pesikot

Повідомлень: 2485 З нами з: 31.08.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 712 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 18:41 pesikot написав: zРадио написав: Одновременно и о динамике качества образования, и о подлинной (а не пропагандистской) поддержке властью украинского языка.



Результаты ВНО в динамике - объективней уже некуда!



Украинский язык и литература. Доля проваливших задание (т.е. де факто - не владеющих языком выпускников школы):

- 2015-й - 8,4%;

- 2018-й - 14,5%. Одновременно и о динамике качества образования, и о подлинной (а не пропагандистской) поддержке властью украинского языка.Результаты ВНО в динамике - объективней уже некуда!- 2015-й - 8,4%;- 2018-й - 14,5%.

Это даже не натягивание совы на глобус. Уже давно нет и совы, и глобуса.

Проваливший - не означает "не владеющий". Это вопрос личной успеваемости.

К тому же задания ЗНО год от года меняются и легче не становятся. Это даже не натягивание совы на глобус. Уже давно нет и совы, и глобуса.Проваливший - не означает "не владеющий". Это вопрос личной успеваемости.К тому же задания ЗНО год от года меняются и легче не становятся.



Мысль понял - процент провалившихся вырос, потому что задания стали сложнее, а сам провал не значит невладение языком: грамматика, пунктуация, стилистика - это все вторично, главное на зубок знать слова Гимна и без ошибок писать "Слава Україні - Героям Слава!" Мысль понял - процент провалившихся вырос, потому что задания стали сложнее, а сам провал не значит невладение языком: грамматика, пунктуация, стилистика - это все вторично, главное на зубок знать слова Гимна и без ошибок писать "Слава Україні - Героям Слава!" zРадио

Повідомлень: 2133 З нами з: 02.05.18 Подякував: 719 раз. Подякували: 1653 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 18:47 zРадио написав:

Мысль понял - процент провалившихся вырос, потому что задания стали сложнее, а сам провал не значит невладение языком: грамматика, пунктуация, стилистика - это все вторично, главное на зубок знать слова Гимна и без ошибок писать "Слава Україні - Героям Слава!" Мысль понял - процент провалившихся вырос, потому что задания стали сложнее, а сам провал не значит невладение языком: грамматика, пунктуация, стилистика - это все вторично, главное на зубок знать слова Гимна и без ошибок писать "Слава Україні - Героям Слава!"

Боже, яке ти тупе. Боже, яке ти тупе. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский pesikot

Повідомлень: 2485 З нами з: 31.08.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 712 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 18:47 pesikot написав: zРадио написав: Когда уже до тебя дойдет, что тупой троллинг не работает! Когда уже до тебя дойдет, что тупой троллинг не работает!

Когда до тебя дойдёт, что твои тупые вбросы не работают.

Ты сегодня работаешь по известной схеме - сделаю вброс, разоблачат, сделаю ещё больше вбросов, разоблачат, сделаю ещё больше сбросов.

Сегодня у тебя тема - образование. Когда до тебя дойдёт, что твои тупые вбросы не работают.Ты сегодня работаешь по известной схеме - сделаю вброс, разоблачат, сделаю ещё больше вбросов, разоблачат, сделаю ещё больше сбросов.Сегодня у тебя тема - образование.



Я ничего не вбрасывал! Я поднял актуальную проблему. И разоблачать там нечего - там только фактаж, причем весь подтвержденный ссылками!



PS: по этим же ссылкам можем найти и результаты по научным дисциплинам. Например, ВНО по математике показывает, что 52% выпускников школы не могут сократить дробь!!! Я ничего не вбрасывал! Я поднял актуальную проблему. И разоблачать там нечего - там только фактаж, причем весь подтвержденный ссылками!PS: по этим же ссылкам можем найти и результаты по научным дисциплинам. Например, ВНО по математике показывает, что 52% выпускников школы не могут сократить дробь!!! zРадио

Повідомлень: 2133 З нами з: 02.05.18 Подякував: 719 раз. Подякували: 1653 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 18:50 zРадио написав:

Я ничего не вбрасывал! Я поднял актуальную проблему. И разоблачать там нечего - там только фактаж, причем весь подтвержденный ссылками!



PS: по этим же ссылкам можем найти и результаты по научным дисциплинам. Например, ВНО по математике показывает, что 52% выпускников школы не могут сократить дробь!!! Я ничего не вбрасывал! Я поднял актуальную проблему. И разоблачать там нечего - там только фактаж, причем весь подтвержденный ссылками!PS: по этим же ссылкам можем найти и результаты по научным дисциплинам. Например, ВНО по математике показывает, что 52% выпускников школы не могут сократить дробь!!!

И опять набросил, всё по схеме. И опять набросил, всё по схеме. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский pesikot

Повідомлень: 2485 З нами з: 31.08.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 712 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 18:56 zРадио написав: Я ничего не вбрасывал! Я поднял актуальную проблему. И разоблачать там нечего - там только фактаж, причем весь подтвержденный ссылками! Я ничего не вбрасывал! Я поднял актуальную проблему. И разоблачать там нечего - там только фактаж, причем весь подтвержденный ссылками! Будь-який фактаж є фактом тільки тоді коли приводиться інформація з різних джерел і різних вибірок..

Мене наприклад цікавить

А як ці цифри корелюють з такими ж в

а - США

б - Європі

в- Росії....

Як не як - а світ розвивається і кожна окрема наука(будь-то математика чи мова) стає складнішою , а професії більш вузько заточеними...

Тому хороший математик - може не знати правил орфографії

а хороший мовник - правил застосування екстремумів

І все це не буде говорити про погіршення в країні. Будь-який фактаж є фактом тільки тоді коли приводиться інформація з різних джерел і різних вибірок..Мене наприклад цікавитьА як ці цифри корелюють з такими ж ва - СШАб - Європів- Росії....Як не як - а світ розвивається і кожна окрема наука(будь-то математика чи мова) стає складнішою , а професії більш вузько заточеними...Тому хороший математик - може не знати правил орфографіїа хороший мовник - правил застосування екстремумівІ все це не буде говорити про погіршення в країні. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20809 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 19:10 budivelnik написав: zРадио написав: Я ничего не вбрасывал! Я поднял актуальную проблему. И разоблачать там нечего - там только фактаж, причем весь подтвержденный ссылками! Я ничего не вбрасывал! Я поднял актуальную проблему. И разоблачать там нечего - там только фактаж, причем весь подтвержденный ссылками! Будь-який фактаж є фактом тільки тоді коли приводиться інформація з різних джерел і різних вибірок..

Мене наприклад цікавить

А як ці цифри корелюють з такими ж в

а - США

б - Європі

в- Росії....

Як не як - а світ розвивається і кожна окрема наука(будь-то математика чи мова) стає складнішою , а професії більш вузько заточеними...

Тому хороший математик - може не знати правил орфографії

а хороший мовник - правил застосування екстремумів

І все це не буде говорити про погіршення в країні. Будь-який фактаж є фактом тільки тоді коли приводиться інформація з різних джерел і різних вибірок..Мене наприклад цікавитьА як ці цифри корелюють з такими ж ва - СШАб - Європів- Росії....Як не як - а світ розвивається і кожна окрема наука(будь-то математика чи мова) стає складнішою , а професії більш вузько заточеними...Тому хороший математик - може не знати правил орфографіїа хороший мовник - правил застосування екстремумівІ все це не буде говорити про погіршення в країні.



Информацию по доле проваливших ВНО по украинскому языку и литературе я дал за 2015-й, дал за 2018-й. То есть сравнение привел. Если считаешь полученный результат (а именно - увеличение доли проваливших) некорректным, можешь проверить промежуточные - 2016-2017 гг. По ссылкам это все доступно.



Что касается примера из ВНО по математике - извини, тут твое бла-бла-бла о том, что гуманитарию она и необязательна, не прокатит. Это ВНО не есть обязательным, а значит выбирают его только те, кому это нужно для поступления в ВУЗы! И вот среди этих "волонтеров" 52% не в состоянии сократить обыкновенную дробь!!!



Если это не повод говорить о низком качестве образования - ок. 48% же смогли обуздать эти ваши дроби Перемога. Вопрос не достоин внимания Информацию по доле проваливших ВНО по украинскому языку и литературе я дал за 2015-й, дал за 2018-й. То есть сравнение привел. Если считаешь полученный результат (а именно - увеличение доли проваливших) некорректным, можешь проверить промежуточные - 2016-2017 гг. По ссылкам это все доступно.Что касается примера из ВНО по математике - извини, тут твое бла-бла-бла о том, что гуманитарию она и необязательна, не прокатит. Это ВНО не есть обязательным, а значит выбирают его только те, кому это нужно для поступления в ВУЗы! И вот среди этих "волонтеров" 52% не в состоянии сократить обыкновенную дробь!!!Если это не повод говорить о низком качестве образования - ок. 48% же смогли обуздать эти ваши дробиПеремога. Вопрос не достоин внимания Востаннє редагувалось zРадио в Вів 30 кві, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2133 З нами з: 02.05.18 Подякував: 719 раз. Подякували: 1653 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 19:10 Re: Політичні дискусії Кстати, цена бензина на Avias/ANP уже 30 грн за литр 95-го.

А кому принадлежат эти заправки ? Нет, я вообще не намекаю на ИВК

Цена на нефть говорите ? Хммм, не думаю.

Может причина в том, что российская сторона всунула в нефтепровод "Дружба" говюную нефть. И теперь приостановлены поставки из Белоруссии, в частности, НПЗ в Мозыре. И запрет на импорт нефтепродуктов из России в Украину.

Многоходовочка, и Беларусию "наказать", и Украину "поставить на место".

PS. в нашем регионе Okko & WOG берут бензин с Мозырского НПЗ "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский pesikot

Повідомлень: 2485 З нами з: 31.08.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 712 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 19:13 zРадио написав: Информацию по доле проваливших ВНО по украинскому языку и литературе я дал за 2015-й, дал за 2018-й. Информацию по доле проваливших ВНО по украинскому языку и литературе я дал за 2015-й, дал за 2018-й.

ЗНО.

Зовнiшне Незалежне Оцiнування.

А не Внешняя Независимая Оценка.

Эта учётка спалилась на мелочах ЗНО.Зовнiшне Незалежне Оцiнування.А не Внешняя Независимая Оценка.Эта учётка спалилась на мелочах "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский pesikot

Повідомлень: 2485 З нами з: 31.08.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 712 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 19:17 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: Я ничего не вбрасывал! Я поднял актуальную проблему. И разоблачать там нечего - там только фактаж, причем весь подтвержденный ссылками! Я ничего не вбрасывал! Я поднял актуальную проблему. И разоблачать там нечего - там только фактаж, причем весь подтвержденный ссылками! Будь-який фактаж є фактом тільки тоді коли приводиться інформація з різних джерел і різних вибірок..

Мене наприклад цікавить

А як ці цифри корелюють з такими ж в

а - США

б - Європі

в- Росії....

Як не як - а світ розвивається і кожна окрема наука(будь-то математика чи мова) стає складнішою , а професії більш вузько заточеними...

Тому хороший математик - може не знати правил орфографії

а хороший мовник - правил застосування екстремумів

І все це не буде говорити про погіршення в країні. Будь-який фактаж є фактом тільки тоді коли приводиться інформація з різних джерел і різних вибірок..Мене наприклад цікавитьА як ці цифри корелюють з такими ж ва - СШАб - Європів- Росії....Як не як - а світ розвивається і кожна окрема наука(будь-то математика чи мова) стає складнішою , а професії більш вузько заточеними...Тому хороший математик - може не знати правил орфографіїа хороший мовник - правил застосування екстремумівІ все це не буде говорити про погіршення в країні. Информацию по доле проваливших ВНО по украинскому языку и литературе я дал за 2015-й, дал за 2018-й. То есть сравнение привел. Если считаешь полученный результат (а именно - увеличение доли проваливших), можешь проверить промежуточные - 2016-2017 гг. По ссылкам это все доступно.

Что касается примера из ВНО по математике - извини, тут твое бла-бла-бла о том, что гуманитарию она и необязательна, не прокатит. Это ВНО не есть обязательным, а значит выбирают его только те, кому это нужно для поступления в ВУЗы! И вот среди этих "волонтеров" 52% не в состоянии сократить обыкновенную дробь!!!

Если это не повод говорить о низком качестве образования - ок. 48% же смогли обуздать эти ваши дроби Перемога. Вопрос не достоин внимания Информацию по доле проваливших ВНО по украинскому языку и литературе я дал за 2015-й, дал за 2018-й. То есть сравнение привел. Если считаешь полученный результат (а именно - увеличение доли проваливших), можешь проверить промежуточные - 2016-2017 гг. По ссылкам это все доступно.Что касается примера из ВНО по математике - извини, тут твое бла-бла-бла о том, что гуманитарию она и необязательна, не прокатит. Это ВНО не есть обязательным, а значит выбирают его только те, кому это нужно для поступления в ВУЗы! И вот среди этих "волонтеров" 52% не в состоянии сократить обыкновенную дробь!!!Если это не повод говорить о низком качестве образования - ок. 48% же смогли обуздать эти ваши дробиПеремога. Вопрос не достоин внимания Ти багато чого приводив - і все однобоко..

Наприклад звинувачував Порошенка в відсутності збільшення видобутку газу-при цьому забув звернути увагу що найперспективніші ділянки +бурові платформи-були захоплені росіянами(крим+ордлдо)

Потім звинувачував в закритті 1150 шкіл - забувши сказати що в кожній з цих шкіл було в середньому по 13 учнів..

Тепер звинувачуєш рівень знань , при цьому маніпулюєш відповіддю

Я питаю -як цей рівень виглядає в порівнянні з США-Європа-Росія - ти чомусь переходиш до порівняннь по рокам?

До речі - хтось порівнював складність тесту ЗНО 2015 року з 2018? Ні - то що тоді порівнюємо?

Якщо припустити що в 2018 тест був складнішим на 20% , а кількість не здавших збільшилось на 7% - то в таколму випадку це говорить про покращення знань в абсолюті- а не про погіршення...

Тим більше - може в 2015 були менш сурові правила при прийомі цього тесту...

так що круть-верть можна . але зрадофільської мордочки це не заховає. Ти багато чого приводив - і все однобоко..Наприклад звинувачував Порошенка в відсутності збільшення видобутку газу-при цьому забув звернути увагу що найперспективніші ділянки +бурові платформи-були захоплені росіянами(крим+ордлдо)Потім звинувачував в закритті 1150 шкіл - забувши сказати що в кожній з цих шкіл було в середньому по 13 учнів..Тепер звинувачуєш рівень знань , при цьому маніпулюєш відповіддюЯ питаю -як цей рівень виглядає в порівнянні з США-Європа-Росія - ти чомусь переходиш до порівняннь по рокам?До речі - хтось порівнював складність тесту ЗНО 2015 року з 2018? Ні - то що тоді порівнюємо?Якщо припустити що в 2018 тест був складнішим на 20% , а кількість не здавших збільшилось на 7% - то в таколму випадку це говорить про покращення знань в абсолюті- а не про погіршення...Тим більше - може в 2015 були менш сурові правила при прийомі цього тесту...так що круть-верть можна . але зрадофільської мордочки це не заховає. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20809 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2768276927702771> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостейМодератори: ТупУм