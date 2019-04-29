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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2768276927702771 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 105 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 25 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 31% 33 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 35% 37 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 105 Додано: Вів 30 кві, 2019 19:19 pesikot написав: zРадио написав: Информацию по доле проваливших ВНО по украинскому языку и литературе я дал за 2015-й, дал за 2018-й. Информацию по доле проваливших ВНО по украинскому языку и литературе я дал за 2015-й, дал за 2018-й.

ЗНО.

Зовнiшне Незалежне Оцiнування.

А не Внешняя Независимая Оценка.

Эта учётка спалилась на мелочах ЗНО.Зовнiшне Незалежне Оцiнування.А не Внешняя Независимая Оценка.Эта учётка спалилась на мелочах



Эта учетка нигде не палилась! Я всегда, когда пишу на русском, придерживаюсь правил русского! Я всегда пишу Нефтегаз, а не Нафтогаз, Укргаздобыча, а не Укргазвидобування, СНБО, а не РНБО, и т.д.



Поэтому твой аргумент на самом деле - глупый, а не остроумный! На третьи сутки Орлиный глаз заметил, что у сарая нет одной стены Я так писал и буду писать! Эта учетка нигде не палилась! Я всегда, когда пишу на русском, придерживаюсь правил русского! Я всегда пишу Нефтегаз, а не Нафтогаз, Укргаздобыча, а не Укргазвидобування, СНБО, а не РНБО, и т.д.Поэтому твой аргумент на самом деле - глупый, а не остроумный! На третьи сутки Орлиный глаз заметил, что у сарая нет одной стеныЯ так писал и буду писать! zРадио

Повідомлень: 2133 З нами з: 02.05.18 Подякував: 719 раз. Подякували: 1653 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 19:23 zРадио написав: Эта учетка нигде не палилась! Я всегда, когда пишу на русском, придерживаюсь правил русского! Я всегда пишу Нефтегаз, а не Нафтогаз, Укргаздобыча, а не Укргазвидобування, СНБО, а не РНБО, и т.д.



Поэтому твой аргумент на самом деле - глупый, а не остроумный! На третьи сутки Орлиный глаз заметил, что у сарая нет одной стены Я так писал и буду писать! Эта учетка нигде не палилась! Я всегда, когда пишу на русском, придерживаюсь правил русского! Я всегда пишу Нефтегаз, а не Нафтогаз, Укргаздобыча, а не Укргазвидобування, СНБО, а не РНБО, и т.д.Поэтому твой аргумент на самом деле - глупый, а не остроумный! На третьи сутки Орлиный глаз заметил, что у сарая нет одной стеныЯ так писал и буду писать!

Ма-ла-дец. Лучшего повторного каминг-аута и придумать невозможно. Ма-ла-дец. Лучшего повторного каминг-аута и придумать невозможно. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский pesikot

Повідомлень: 2485 З нами з: 31.08.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 712 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2019 19:30 budivelnik написав: Отже вся трійця лед-зед-дет по будівельнику пройшлась

Кожен з них щось написав..

Один не погодився з твердженням що в 1960 в україні чисельність населення була такою ж як і в 2019 на підставі різниці в 0,5%

Він же заявив що все що було збудоване на території України - будував СРСР , але чомусь при цьому не вимагає від педераційників признати факт того що частина педерації також збудована силами частини СРСР тобто Україною...



Так що свята трійця й далі продовжує розганяти зраду кожен по своєму,але саме наявність цього розгону й класифікує цю трійцю як

корисні ідіоти або свідомі вороги.

Кожен з читачів сам може для себе зробити висновок до якої категорії цю трійцю відносити...

Для мене вони ближчі до проплачених кремлеботів ніж до корисних ідіотів. Отже вся трійця лед-зед-дет по будівельнику пройшласьКожен з них щось написав..Один не погодився з твердженням що в 1960 в україні чисельність населення була такою ж як і в 2019 на підставі різниці в 0,5%Він же заявив що все що було збудоване на території України - будував СРСР , але чомусь при цьому не вимагає від педераційників признати факт того що частина педерації також збудована силами частини СРСР тобто Україною...Так що свята трійця й далі продовжує розганяти зраду кожен по своєму,але саме наявність цього розгону й класифікує цю трійцю яккорисні ідіоти або свідомі вороги.Кожен з читачів сам може для себе зробити висновок до якої категорії цю трійцю відносити...Для мене вони ближчі до проплачених кремлеботів ніж до корисних ідіотів.

Очередной факт *эмоционального хая*.

В форме отсебятинных *голимых домыслов* и *голых эмоций* в адрес оппонентов.



Для ... поясню: само приписывание *разгонять зраду* - это и есть обобщение, утрирование, голая эмоция -- то *эмоциональный хай*.



Оперировать нужно конкретными утверждениями.

У Вас с этим проблемы.

Поэтому факт (каждый из троих ответил), а потом отсебятинные голословные выводы в форме *голимых домыслов* и *голых эмоций*. Очередной факт *эмоционального хая*.В форме отсебятинных *голимых домыслов* и *голых эмоций* в адрес оппонентов.Для ... поясню: само приписывание *разгонять зраду* - это и есть обобщение, утрирование, голая эмоция -- то *эмоциональный хай*.Оперировать нужно конкретными утверждениями.У Вас с этим проблемы.Поэтому факт (каждый из троих ответил), а потом отсебятинные голословные выводы в форме *голимых домыслов* и *голых эмоций*. detroytred

Повідомлень: 21694 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2768276927702771 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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