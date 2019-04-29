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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2768276927702771

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 105
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
25
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
31%
33
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
37
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 19:19

  pesikot написав:
  zРадио написав:Информацию по доле проваливших ВНО по украинскому языку и литературе я дал за 2015-й, дал за 2018-й.

ЗНО.
Зовнiшне Незалежне Оцiнування.
А не Внешняя Независимая Оценка.
Эта учётка спалилась на мелочах


Эта учетка нигде не палилась! Я всегда, когда пишу на русском, придерживаюсь правил русского! Я всегда пишу Нефтегаз, а не Нафтогаз, Укргаздобыча, а не Укргазвидобування, СНБО, а не РНБО, и т.д.

Поэтому твой аргумент на самом деле - глупый, а не остроумный! На третьи сутки Орлиный глаз заметил, что у сарая нет одной стены :mrgreen: Я так писал и буду писать!
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 19:23

  zРадио написав:Эта учетка нигде не палилась! Я всегда, когда пишу на русском, придерживаюсь правил русского! Я всегда пишу Нефтегаз, а не Нафтогаз, Укргаздобыча, а не Укргазвидобування, СНБО, а не РНБО, и т.д.

Поэтому твой аргумент на самом деле - глупый, а не остроумный! На третьи сутки Орлиный глаз заметил, что у сарая нет одной стены :mrgreen: Я так писал и буду писать!

Ма-ла-дец. Лучшего повторного каминг-аута и придумать невозможно.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 19:30

  budivelnik написав:Отже вся трійця лед-зед-дет по будівельнику пройшлась
Кожен з них щось написав..
Один не погодився з твердженням що в 1960 в україні чисельність населення була такою ж як і в 2019 на підставі різниці в 0,5%
Він же заявив що все що було збудоване на території України - будував СРСР , але чомусь при цьому не вимагає від педераційників признати факт того що частина педерації також збудована силами частини СРСР тобто Україною...

Так що свята трійця й далі продовжує розганяти зраду кожен по своєму,але саме наявність цього розгону й класифікує цю трійцю як
корисні ідіоти або свідомі вороги.
Кожен з читачів сам може для себе зробити висновок до якої категорії цю трійцю відносити...
Для мене вони ближчі до проплачених кремлеботів ніж до корисних ідіотів.

Очередной факт *эмоционального хая*.
В форме отсебятинных *голимых домыслов* и *голых эмоций* в адрес оппонентов.

Для ... поясню: само приписывание *разгонять зраду* - это и есть обобщение, утрирование, голая эмоция -- то *эмоциональный хай*.

Оперировать нужно конкретными утверждениями.
У Вас с этим проблемы.
Поэтому факт (каждый из троих ответил), а потом отсебятинные голословные выводы в форме *голимых домыслов* и *голых эмоций*.
detroytred
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