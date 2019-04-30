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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 30 кві, 2019 19:10
budivelnik написав: zРадио написав:
Я ничего не вбрасывал! Я поднял актуальную проблему. И разоблачать там нечего - там только фактаж, причем весь подтвержденный ссылками!
Будь-який фактаж є фактом тільки тоді коли приводиться інформація з різних джерел і різних вибірок..
Мене наприклад цікавить
А як ці цифри корелюють з такими ж в
а - США
б - Європі
в- Росії....
Як не як - а світ розвивається і кожна окрема наука(будь-то математика чи мова) стає складнішою , а професії більш вузько заточеними...
Тому хороший математик - може не знати правил орфографії
а хороший мовник - правил застосування екстремумів
І все це не буде говорити про погіршення в країні.
Информацию по доле проваливших ВНО по украинскому языку и литературе я дал за 2015-й, дал за 2018-й. То есть сравнение привел. Если считаешь полученный результат (а именно - увеличение доли проваливших) некорректным, можешь проверить промежуточные - 2016-2017 гг. По ссылкам это все доступно.
Что касается примера из ВНО по математике - извини, тут твое бла-бла-бла о том, что гуманитарию она и необязательна, не прокатит. Это ВНО не есть обязательным, а значит выбирают его только те, кому это нужно для поступления в ВУЗы! И вот среди этих "волонтеров" 52% не в состоянии сократить обыкновенную дробь!!!
Если это не повод говорить о низком качестве образования - ок. 48% же смогли обуздать эти ваши дроби
Перемога. Вопрос не достоин внимания
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 30 кві, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:10
Кстати, цена бензина на Avias/ANP уже 30 грн за литр 95-го.
А кому принадлежат эти заправки ? Нет, я вообще не намекаю на ИВК
Цена на нефть говорите ? Хммм, не думаю.
Может причина в том, что российская сторона всунула в нефтепровод "Дружба" говюную нефть. И теперь приостановлены поставки из Белоруссии, в частности, НПЗ в Мозыре. И запрет на импорт нефтепродуктов из России в Украину.
Многоходовочка, и Беларусию "наказать", и Украину "поставить на место".
PS. в нашем регионе Okko & WOG берут бензин с Мозырского НПЗ
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:13
zРадио написав:
Информацию по доле проваливших ВНО по украинскому языку и литературе я дал за 2015-й, дал за 2018-й.
ЗНО.
Зовнiшне Незалежне Оцiнування.
А не Внешняя Независимая Оценка.
Эта учётка спалилась на мелочах
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:17
zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав:
Я ничего не вбрасывал! Я поднял актуальную проблему. И разоблачать там нечего - там только фактаж, причем весь подтвержденный ссылками!
Будь-який фактаж є фактом тільки тоді коли приводиться інформація з різних джерел і різних вибірок..
Мене наприклад цікавить
А як ці цифри корелюють з такими ж в
а - США
б - Європі
в- Росії....
Як не як - а світ розвивається і кожна окрема наука(будь-то математика чи мова) стає складнішою , а професії більш вузько заточеними...
Тому хороший математик - може не знати правил орфографії
а хороший мовник - правил застосування екстремумів
І все це не буде говорити про погіршення в країні.
Информацию по доле проваливших ВНО по украинскому языку и литературе я дал за 2015-й, дал за 2018-й. То есть сравнение привел. Если считаешь полученный результат (а именно - увеличение доли проваливших), можешь проверить промежуточные - 2016-2017 гг. По ссылкам это все доступно.
Что касается примера из ВНО по математике - извини, тут твое бла-бла-бла о том, что гуманитарию она и необязательна, не прокатит. Это ВНО не есть обязательным, а значит выбирают его только те, кому это нужно для поступления в ВУЗы! И вот среди этих "волонтеров" 52% не в состоянии сократить обыкновенную дробь!!!
Если это не повод говорить о низком качестве образования - ок. 48% же смогли обуздать эти ваши дроби
Перемога. Вопрос не достоин внимания
Ти багато чого приводив - і все однобоко..
Наприклад звинувачував Порошенка в відсутності збільшення видобутку газу-при цьому забув звернути увагу що найперспективніші ділянки +бурові платформи-були захоплені росіянами(крим+ордлдо)
Потім звинувачував в закритті 1150 шкіл - забувши сказати що в кожній з цих шкіл було в середньому по 13 учнів..
Тепер звинувачуєш рівень знань , при цьому маніпулюєш відповіддю
Я питаю -як цей рівень виглядає в порівнянні з США-Європа-Росія - ти чомусь переходиш до порівняннь по рокам?
До речі - хтось порівнював складність тесту ЗНО 2015 року з 2018? Ні - то що тоді порівнюємо?
Якщо припустити що в 2018 тест був складнішим на 20% , а кількість не здавших збільшилось на 7% - то в таколму випадку це говорить про покращення знань в абсолюті- а не про погіршення...
Тим більше - може в 2015 були менш сурові правила при прийомі цього тесту...
так що круть-верть можна . але зрадофільської мордочки це не заховає.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:19
pesikot написав: zРадио написав:
Информацию по доле проваливших ВНО по украинскому языку и литературе я дал за 2015-й, дал за 2018-й.
ЗНО.
Зовнiшне Незалежне Оцiнування.
А не Внешняя Независимая Оценка.
Эта учётка спалилась на мелочах
Эта учетка нигде не палилась! Я всегда, когда пишу на русском, придерживаюсь правил русского! Я всегда пишу Нефтегаз, а не Нафтогаз, Укргаздобыча, а не Укргазвидобування, СНБО, а не РНБО, и т.д.
Поэтому твой аргумент на самом деле - глупый, а не остроумный! На третьи сутки Орлиный глаз заметил, что у сарая нет одной стены
Я так писал и буду писать!
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:23
zРадио написав:
Эта учетка нигде не палилась! Я всегда, когда пишу на русском, придерживаюсь правил русского! Я всегда пишу Нефтегаз, а не Нафтогаз, Укргаздобыча, а не Укргазвидобування, СНБО, а не РНБО, и т.д.
Поэтому твой аргумент на самом деле - глупый, а не остроумный! На третьи сутки Орлиный глаз заметил, что у сарая нет одной стены
Я так писал и буду писать!
Ма-ла-дец. Лучшего повторного каминг-аута и придумать невозможно.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:30
budivelnik написав:
Отже вся трійця лед-зед-дет по будівельнику пройшлась
Кожен з них щось написав..
Один не погодився з твердженням що в 1960 в україні чисельність населення була такою ж як і в 2019 на підставі різниці в 0,5%
Він же заявив що все що було збудоване на території України - будував СРСР , але чомусь при цьому не вимагає від педераційників признати факт того що частина педерації також збудована силами частини СРСР тобто Україною...
Так що свята трійця й далі продовжує розганяти зраду кожен по своєму,але саме наявність цього розгону й класифікує цю трійцю як
корисні ідіоти або свідомі вороги.
Кожен з читачів сам може для себе зробити висновок до якої категорії цю трійцю відносити...
Для мене вони ближчі до проплачених кремлеботів ніж до корисних ідіотів.
Очередной факт *эмоционального хая*.
В форме отсебятинных *голимых домыслов* и *голых эмоций* в адрес оппонентов.
Для ... поясню: само приписывание *разгонять зраду* - это и есть обобщение, утрирование, голая эмоция -- то *эмоциональный хай*.
Оперировать нужно конкретными утверждениями.
У Вас с этим проблемы.
Поэтому факт (каждый из троих ответил), а потом отсебятинные голословные выводы в форме *голимых домыслов* и *голых эмоций*.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:33
Кстати, по цене бензина, кто-нить от ЗеКоманды напишет ? А то уже +2 грн на литре.
Ведь Порошенко сбросили, победа. Надо нести ответственность за выбор ЗЕ!
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:33
pesikot написав: zРадио написав:
Эта учетка нигде не палилась! Я всегда, когда пишу на русском, придерживаюсь правил русского! Я всегда пишу Нефтегаз, а не Нафтогаз, Укргаздобыча, а не Укргазвидобування, СНБО, а не РНБО, и т.д.
Поэтому твой аргумент на самом деле - глупый, а не остроумный! На третьи сутки Орлиный глаз заметил, что у сарая нет одной стены
Я так писал и буду писать!
Ма-ла-дец. Лучшего повторного каминг-аута и придумать невозможно.
радио прав
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:35
budivelnik написав:
Ти багато чого приводив - і все однобоко..
Наприклад звинувачував Порошенка в відсутності збільшення видобутку газу-при цьому забув звернути увагу що найперспективніші ділянки +бурові платформи-були захоплені росіянами(крим+ордлдо)
Последнее - неправда! Самые крупные разведанные запасы - на подконтрольных территориях. Природного газа - Полтавская обл., сланцевого - Харковская обл.
budivelnik написав:
Потім звинувачував в закритті 1150 шкіл - забувши сказати що в кожній з цих шкіл було в середньому по 13 учнів..
Еще одна брехня - я сам об этом написал! И тем не менее это не меняет моей позиции - резать расходы на образование, даже неэффективно используемые, можно только после оптимизации их во всех других местах. У нас же расходы на образование и медицину стали жертвами роста аппетита чиновников и МВД.
budivelnik написав:
Тепер звинувачуєш рівень знань , при цьому маніпулюєш відповіддю
Я питаю -як цей рівень виглядає в порівнянні з США-Європа-Росія - ти чомусь переходиш до порівняннь по рокам?
Извини, разочарую тебя - ну не сдают экзамены по украинскому в США, ЕС и РФ
А сравнивать несравнимое - извини. Это твой удел. Хочешь - сам ищи способы объективного сопоставления. Мне такие неизвестны!
budivelnik написав:
Якщо припустити що в 2018 тест був складнішим на 20% , а кількість не здавших збільшилось на 7% - то в таколму випадку це говорить про покращення знань в абсолюті- а не про погіршення...
И с какого перепуга нам это предполагать?
С такого, что тебе это выгодно для натягивания совы на глобус?
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