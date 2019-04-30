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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 30 кві, 2019 19:36
Мизантрóп написав: pesikot написав: zРадио написав:
Эта учетка нигде не палилась! Я всегда, когда пишу на русском, придерживаюсь правил русского! Я всегда пишу Нефтегаз, а не Нафтогаз, Укргаздобыча, а не Укргазвидобування, СНБО, а не РНБО, и т.д.
Поэтому твой аргумент на самом деле - глупый, а не остроумный! На третьи сутки Орлиный глаз заметил, что у сарая нет одной стены
Я так писал и буду писать!
Ма-ла-дец. Лучшего повторного каминг-аута и придумать невозможно.
радио прав
Это всё что вы смогли из себя выдавить ? и так жалостливо. И картинок не нашлось подходящих.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:40
detroytred написав: budivelnik написав:
Отже вся трійця лед-зед-дет по будівельнику пройшлась
Кожен з них щось написав..
Один не погодився з твердженням що в 1960 в україні чисельність населення була такою ж як і в 2019 на підставі різниці в 0,5%
Він же заявив що все що було збудоване на території України - будував СРСР , але чомусь при цьому не вимагає від педераційників признати факт того що частина педерації також збудована силами частини СРСР тобто Україною...
Так що свята трійця й далі продовжує розганяти зраду кожен по своєму,але саме наявність цього розгону й класифікує цю трійцю як
корисні ідіоти або свідомі вороги.
Кожен з читачів сам може для себе зробити висновок до якої категорії цю трійцю відносити...
Для мене вони ближчі до проплачених кремлеботів ніж до корисних ідіотів.
Очередной факт *эмоционального хая*.
В форме отсебятинных *голимых домыслов* и *голых эмоций* в адрес оппонентов.
Для ... поясню: само приписывание *разгонять зраду* - это и есть обобщение, утрирование, голая эмоция -- то *эмоциональный хай*.
Оперировать нужно конкретными утверждениями.
У Вас с этим проблемы.
Поэтому факт (каждый из троих ответил), а потом отсебятинные голословные выводы в форме *голимых домыслов* и *голых эмоций*.
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PS: раз уже крикливые страдальцы, редко отмечаемые лайками, протянули решение об их блокировании на политической ветке, предлагаю выражать согласие с автором по-другому - ответом "+". Чуть напряжней, чем кнопкой, но все равно в 2 клика
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:44
zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав:
Я ничего не вбрасывал! Я поднял актуальную проблему. И разоблачать там нечего - там только фактаж, причем весь подтвержденный ссылками!
Будь-який фактаж є фактом тільки тоді коли приводиться інформація з різних джерел і різних вибірок..
Мене наприклад цікавить
А як ці цифри корелюють з такими ж в
а - США
б - Європі
в- Росії....
Як не як - а світ розвивається і кожна окрема наука(будь-то математика чи мова) стає складнішою , а професії більш вузько заточеними...
Тому хороший математик - може не знати правил орфографії
а хороший мовник - правил застосування екстремумів
І все це не буде говорити про погіршення в країні.
Информацию по доле проваливших ВНО по украинскому языку и литературе я дал за 2015-й, дал за 2018-й. То есть сравнение привел. Если считаешь полученный результат (а именно - увеличение доли проваливших) некорректным, можешь проверить промежуточные - 2016-2017 гг. По ссылкам это все доступно.
Что касается примера из ВНО по математике - извини, тут твое бла-бла-бла о том, что гуманитарию она и необязательна, не прокатит. Это ВНО не есть обязательным, а значит выбирают его только те, кому это нужно для поступления в ВУЗы! И вот среди этих "волонтеров" 52% не в состоянии сократить обыкновенную дробь!!!
Если это не повод говорить о низком качестве образования - ок. 48% же смогли обуздать эти ваши дроби
Перемога. Вопрос не достоин внимания
Я конечно дико извиняюсь, но, кажется, Вы забыли, как этот персонаж:
Запитання для людини яка знає арифметику
АЕС видає 88 одиниць енергії працюючи 24 години - яку потужність розвиває АЕС ? - третьокласник зробить наступну операцію 88/24=3,67 одиниці в годину
ТЕС видає тих самих 88 одиниць , але за 6 годин -яку потужність розвиває ТЕС - той самий третьокласник , провівши ту саму(не доступну для гуру цього форума який всім вказує)операцію 88/6=14,7 одиниць
Ну і цвях в голову замполіта , щоб треуголка не впала
14,7/3,67=4 рази....
88:24 =
88:6 =
и КАК получал чудо
, что 14,7:3,67 = 4
А Вы ему о проблемах с дробями
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detroytred
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:49
zРадио написав: pesikot написав: zРадио написав:
Информацию по доле проваливших ВНО по украинскому языку и литературе я дал за 2015-й, дал за 2018-й.
ЗНО.
Зовнiшне Незалежне Оцiнування.
А не Внешняя Независимая Оценка.
Эта учётка спалилась на мелочах
Эта учетка нигде не палилась! Я всегда, когда пишу на русском, придерживаюсь правил русского! Я всегда пишу Нефтегаз, а не Нафтогаз, Укргаздобыча, а не Укргазвидобування, СНБО, а не РНБО, и т.д.
Поэтому твой аргумент на самом деле - глупый, а не остроумный! На третьи сутки Орлиный глаз заметил, что у сарая нет одной стены
Я так писал и буду писать!
досить лояльно відносився до вашої писанини, але тут просто вимушений написати - вася, ти неправий. немає в україні на неєфтєгаза, ні снбо, ні укргаздобичі, писати ви можете що завгодно, але згідно правил в т.ч. і російської мови, власні назви та імена не перекладаються, так що "вчитися, вчитися, і ще раз вчитися" (с). в школу.
Востаннє редагувалось wild.tomcat
в Вів 30 кві, 2019 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:50
freeze написав:
pesikot написав:Кстати, по цене бензина, кто-нить от ЗеКоманды напишет ? А то уже +2 грн на литре.
Ведь Порошенко сбросили, победа. Надо нести ответственность за выбор ЗЕ!
Ты уже задолбал своей непроходимой тупостью, сейчас президент Порошенко, неужели трудно это понять.
Цена на бензин снизится при ЗЕ! ?
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 30 кві, 2019 19:52, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:50
wild.tomcat написав:
але згідно правил
згідно з або відповідно до!Пишіть грамотно
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:53
zРадио написав: Sommer написав:
Ну надо же, у зрадио теперь потасовки в Киеве - дело рук не понаехавших ордловских "мигрантов", а традиционные рашкинские пугала с "визитками Яроша" наперевес.
Так феминисток на Михайловской дубасили ордловские понаехи?
После провокации и последовавшей стычки как минимум двое противников марша были задержаны.
Какие массированные потасовки! И вообще всем известно, что до 2013-го года в Киеве вообще таких драк не было, максимум один человек сам себя избивал!
Инфа 100%, зрадио врать не будет?
zРадио написав:
Когда уже до тебя дойдет, что тупой троллинг не работает! Власть и симпатизирующие ей пропагандисты вроде тебя, 5 лет считали украинцев доверчивыми олухами, готовыми верить всему, что говорят. Но результаты выборов красноречиво говорят сами за себя - ложь не пройдет!
Почему же, как раз наоборот - доверчивые олухи (приблизительно 75%) поверили всему, что им говорили.
Востаннє редагувалось Sommer
в Вів 30 кві, 2019 19:53, всього редагувалось 1 раз.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:53
Мизантрóп написав: wild.tomcat написав:
але згідно правил
згідно з або відповідно до!Пишіть грамотно
нехай так, приймається, але це не відміняє того що "немає в україні на неєфтєгаза, ні снбо, ні укргаздобичі"
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:55
zРадио
Не стоит, по-моему, плюсовать.
Ведь перекрутят на свой лад такое плюсование.
Есть общие правила (то есть теперь новые - без благодарности за сообщение автору). Вполне можно играть по ним.
Плюс был скорее всего больше благодарностью за сообщение, чем согласием с автором. Особенно в объемных сообщениях с множеством утверждений. Или, например, благодарностью за новое мнение, инфо.
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detroytred
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