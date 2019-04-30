Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
wild.tomcat написав:досить лояльно відносився до вашої писанини, але тут просто вимушений написати - вася, ти неправий. немає в україні на неєфтєгаза, ні снбо, ні укргаздобичі, писати ви можете що завгодно, але згідно правил в т.ч. і російської мови, власні назви та імена не перекладаються, так що "вчитися, вчитися, і ще раз вчитися" (с). в школу.
Сейчас и вы в лужу сядете
http://transeurope.ru/publications/pere ... nnyih.html Перевод имен собственных «Имена собственные никогда не переводят» – это представление настолько глубоко укоренилось в нашем сознании, что кажется аксиомой. Перевод имен собственных нередко рассматривается как несложный автоматический процесс их перенесения из одного языка в другой, поскольку имена собственные по сути представляют собой обычные ярлыки для идентификации человека или предмета. Именно это подразумевает З. Вендлер, когда пишет, что «у имен собственных нет значения (как «смысла», а не «ссылки»), что подтверждается отсутствием необходимости переводить их на другой язык». Так ли это на самом деле?
[u]В действительности единых правил перевода имен собственных не существует. В отличие от нарицательных имен, собственные имена – монореферентные, но не обязательно монофункциональные. Их главная функция – идентификация отдельного объекта, но это вовсе не значит, что у имен собственных нет дескриптивного (описательного) значения[/u]
Официальный сайт компании: http://ugv.com.ua/ru/page/pro-kompaniu О компании АО «Укргаздобыча» (УГД) является крупнейшей газодобывающей компанией в Центральной и Восточной Европе. В Украине это крупный игрок, специализирующийся на производстве природного газа и газового конденсата.
detroytred написав:zРадио Не стоит, по-моему, плюсовать. Ведь перекрутят на свой лад такое плюсование.
Есть общие правила (то есть теперь новые - без благодарности за сообщение автору). Вполне можно играть по ним. Плюс был скорее всего больше благодарностью за сообщение, чем согласием с автором. Особенно в объемных сообщениях с множеством утверждений. Или, например, благодарностью за новое мнение, инфо.
По моему с плюсами - это просто глюк, днем на пару минут весь сайт завис с форумом, а после восстановления пропали здесь плюсы, насколько я заметил.
Sommer написав:Какие массированные потасовки! И вообще всем известно, что до 2013-го года в Киеве вообще таких драк не было, максимум один человек сам себя избивал!
Вот ты сам себя и загнал в угол - кто же тогда устраивал ДО 2013-го драки , когда понаехи с Донбасса в Киеве были разве что на Банковой и Грушевского? Не стоило тебе набрасывать на эту тему в принципе - напомню, речь шла о росте финансирования МВД за счет снижения финансирования образования.
Sommer написав:Почему же, как раз наоборот - доверчивые олухи (приблизительно 75%) поверили всему, что им говорили.
Многие из голосовавших за Зе прекрасно осознают возможность его провала. Но для них это не повод голосовать за По, политика которого уже де-факто потерпела крах. Так что не оскорбляй людей, которые думают не так, как ты! Скорее даже, которые просто думают - потому что ты этого не делаешь, ты жонглируешь шаблонами!
Sommer написав:Какие массированные потасовки! И вообще всем известно, что до 2013-го года в Киеве вообще таких драк не было, максимум один человек сам себя избивал!
Вот ты сам себя и загнал в угол - кто же тогда устраивал ДО 2013-го драки , когда понаехи с Донбасса в Киеве были разве что на Банковой и Грушевского?
Те же, кто устраивает драки сегодня. Представляешь какое простое обьяснение, безо всяких визиток Яроша? Так кто кого в угол загнал?
zРадио написав:
Sommer написав:Почему же, как раз наоборот - доверчивые олухи (приблизительно 75%) поверили всему, что им говорили.
Многие из голосовавших за Зе прекрасно осознают возможность его провала.
Да, конечно же. На самом деле они мудры, умны и проницательны. Тут недавно яркий представитель зе команды как раз вещал про немерянное количество радиации, завезенное в Украину. Мудрость просто фонтанировала.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.