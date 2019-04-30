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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2770277127722773>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 107
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
26
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
34
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
37
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 19:56

  wild.tomcat написав:досить лояльно відносився до вашої писанини, але тут просто вимушений написати - вася, ти неправий. немає в україні на неєфтєгаза, ні снбо, ні укргаздобичі, писати ви можете що завгодно, але згідно правил в т.ч. і російської мови, власні назви та імена не перекладаються, так що "вчитися, вчитися, і ще раз вчитися" (с). в школу.


Сейчас и вы в лужу сядете :mrgreen:

http://transeurope.ru/publications/pere ... nnyih.html
Перевод имен собственных
«Имена собственные никогда не переводят» – это представление настолько глубоко укоренилось в нашем сознании, что кажется аксиомой. Перевод имен собственных нередко рассматривается как несложный автоматический процесс их перенесения из одного языка в другой, поскольку имена собственные по сути представляют собой обычные ярлыки для идентификации человека или предмета. Именно это подразумевает З. Вендлер, когда пишет, что «у имен собственных нет значения (как «смысла», а не «ссылки»), что подтверждается отсутствием необходимости переводить их на другой язык». Так ли это на самом деле?

[u]В действительности единых правил перевода имен собственных не существует. В отличие от нарицательных имен, собственные имена – монореферентные, но не обязательно монофункциональные. Их главная функция – идентификация отдельного объекта, но это вовсе не значит, что у имен собственных нет дескриптивного (описательного) значения[/u]

Официальный сайт компании:
http://ugv.com.ua/ru/page/pro-kompaniu
О компании
АО «Укргаздобыча» (УГД) является крупнейшей газодобывающей компанией в Центральной и Восточной Европе. В Украине это крупный игрок, специализирующийся на производстве природного газа и газового конденсата.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:06

  detroytred написав:zРадио
Не стоит, по-моему, плюсовать.
Ведь перекрутят на свой лад такое плюсование.

Есть общие правила (то есть теперь новые - без благодарности за сообщение автору). Вполне можно играть по ним.
Плюс был скорее всего больше благодарностью за сообщение, чем согласием с автором. Особенно в объемных сообщениях с множеством утверждений. Или, например, благодарностью за новое мнение, инфо.


По моему с плюсами - это просто глюк, днем на пару минут весь сайт завис с форумом, а после восстановления пропали здесь плюсы, насколько я заметил.

Или я что-то пропустил ?
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:12

freeze
На других ветках опция есть.

Почему модератор не объяснит?

Я исходил от инфы коллеги zРадио.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:12

  Sommer написав:Какие массированные потасовки! И вообще всем известно, что до 2013-го года в Киеве вообще таких драк не было, максимум один человек сам себя избивал!


Вот ты сам себя и загнал в угол - кто же тогда устраивал ДО 2013-го драки , когда понаехи с Донбасса в Киеве были разве что на Банковой и Грушевского? Не стоило тебе набрасывать на эту тему в принципе - напомню, речь шла о росте финансирования МВД за счет снижения финансирования образования.

  Sommer написав:Почему же, как раз наоборот - доверчивые олухи (приблизительно 75%) поверили всему, что им говорили.


Многие из голосовавших за Зе прекрасно осознают возможность его провала. Но для них это не повод голосовать за По, политика которого уже де-факто потерпела крах. Так что не оскорбляй людей, которые думают не так, как ты! Скорее даже, которые просто думают - потому что ты этого не делаешь, ты жонглируешь шаблонами!
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:16

  detroytred написав:freeze
На других ветках опция есть.

Почему модератор не объяснит?

Я исходил от инфы коллеги zРадио.


Праздники, модераторы тоже люди, может отдыхают.

Помню когда настраивали первую голосовалку, модераторы тоже мучались долго с исчезновением только на этой ветке плюсов.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:17

  detroytred написав:freeze
На других ветках опция есть.

Почему модератор не объяснит?

Я исходил от инфы коллеги zРадио.


А я в свою очередь исходил из инфы Yuri_T, который написал следующее:

модераторы молодцы.
давно пора было убрать политическую ветку из списка топ-ответов.
решили после оглашения результатов - ок.

Что - даже в этом не стоило принимать его слова на веру? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:19

freeze
Тогда другое дело.
А то ущербность у ветки будет какая-то.
Неприятно.

Всё-таки модераторы могли бы сами проинформировать.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:21

https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-poblagodaril-izbirateley-upomyanuv-vashingtona-video
Избранный президент Владимир Зеленский поблагодарил избирателей, которые проголосовали за него на выборах.

Он отметил, что сегодня, 30 апреля, - символический день, ведь "230 лет назад прошла инаугурация первого президент США Джорджа Вашингтона".


Да что ж такое, еще один президент - и опять марионетка (зачеркнуто) смотрит в сторону США!

Вот же не везет ватникам.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:24

  zРадио написав:
  Sommer написав:Какие массированные потасовки! И вообще всем известно, что до 2013-го года в Киеве вообще таких драк не было, максимум один человек сам себя избивал!


Вот ты сам себя и загнал в угол - кто же тогда устраивал ДО 2013-го драки , когда понаехи с Донбасса в Киеве были разве что на Банковой и Грушевского?


Те же, кто устраивает драки сегодня. Представляешь какое простое обьяснение, безо всяких визиток Яроша?
Так кто кого в угол загнал? :mrgreen:


  zРадио написав:
  Sommer написав:Почему же, как раз наоборот - доверчивые олухи (приблизительно 75%) поверили всему, что им говорили.


Многие из голосовавших за Зе прекрасно осознают возможность его провала.


Да, конечно же. На самом деле они мудры, умны и проницательны. Тут недавно яркий представитель зе команды как раз вещал про немерянное количество радиации, завезенное в Украину.
Мудрость просто фонтанировала.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:25

  zРадио написав:
  detroytred написав:freeze
На других ветках опция есть.

Почему модератор не объяснит?

Я исходил от инфы коллеги zРадио.


А я в свою очередь исходил из инфы Yuri_T, который написал следующее:

модераторы молодцы.
давно пора было убрать политическую ветку из списка топ-ответов.
решили после оглашения результатов - ок.

Что - даже в этом не стоило принимать его слова на веру? :mrgreen:

Вы логичны. Никаких претензий.
detroytred
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